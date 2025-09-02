'언더 찐윤' 분석 김상욱 "장동혁, 이재명 정권과의 전쟁으로 국힘 내부 계엄 선포할 것"

큰사진보기 ▲김상욱 더불어민주당 의원은 2일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 국민의힘 장동혁 대표 체제에 대해 전망했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

◎ 박정호 > 바로 모셔보겠습니다. 김상욱 민주당 의원 오셨습니다. 안녕하십니까.◎ 김상욱 > 반갑습니다.◎ 박정호 > 네. 반갑습니다.◎ 김상욱 > 행복하세요.◎ 박정호 > 행복하세요. 저희가 어제 윤석열 서울구치소 법사위에서 현장 확인 갔지 않습니까, 열람. CCTV 열람. 그 내용을 앞에 좀 하느라고.◎ 김상욱 > 어 재밌게 보고 있었어요. 어우 그 진짜 그랬나 봐요.◎ 박정호 > 이야 근데 이거 진짜 저도 들으면서 이거 영화의 한 장면들이 펼쳐진 것 같기도 하고.◎ 김상욱 > 아 그리고 막 흘러가는 화면 이런 것도 나오던데요. 보셨어요?◎ 박정호 > 아 예. 그게 어떻게 보면 공개가 공식적으로 된 건 아닌데 비공개되면서 촬영이 된 것 같더라고요.◎ 김상욱 > 아 내 눈 했어요.◎ 박정호 > 내 눈. 하하하. 아 이걸 보고 나온 법사위원들 표정이 정말 안 좋더라고요. 딱 어제 구치소 앞에 나왔던.◎ 김상욱 > 아무래도, 아 그래도, 아유. 네. 좋을 수가 없죠. 아 내 눈. 다 그랬을 거예요.◎ 박정호 > 아 이걸 내가 보다니. 이걸 봐야 된다니. 극한직업이에요.◎ 김상욱 > 무엇을 상상하든 그 이상이었고. 또 그래도 아니길 바라는 마음이었지 않을까요. 그래도 한 나라의 대통령에 있었던 사람이니까 최소한의 품격 품위라는 걸 기대했을 텐데 그게 무너진다는 것에 대해서 좀 그랬을 것 같습니다. 너무 참.◎ 박정호 > 우리 국민들이 진짜 참담하다는 표현이 맞을 정도로 우리 국민들이 놀랐어요. 깜짝 놀라는 그런 일이 있었고. 이거 이런 특혜. 또 아까 특혜 관련된 얘길 들었는데. 이런 특혜, 이런 것 있으면 안 되잖아요.◎ 김상욱 > 안 되죠. 구치소장이 여러 가지 좀 물의를 일으킨 것 같아요. 아무래도 본인을 임명해준 분이라서 그렇게 했던 것 같은데. 말 그대로 특혜고요. 물론 법에 규정된 전직 대통령에 대한 예우 이런 건 있을 수는 있겠죠. 하지만 그게 아닌 아무 근거 없는 특혜를 함부로 임의로 베풀어 버린 거잖아요. 그건 법의 평등에 맞지 않는 이야기죠. 오늘 아침에 일어나니까 좀 찬 바람이 약간 불던데 우리가 이 일로 거의 1년을 나라가 이렇게 정체되어 있는 것 같아서 참 속상합니다. 여러모로.◎ 박정호 > 속상합니다. 여러모로 속상한데. 지금 속보로 들어온 거 보니까 추경호 전 국민의힘 원내대표 자택 압수수색에 들어갔고. 또 국회의원실도 압수수색을 진행할 걸로 예상이 되는데 일단 지금 국회에 영장 집행 협의를 하고 있다 이런 속보가 지금 들어오고 있습니다.◎ 김상욱 > 왜 이렇게 늦게. 그죠? 이미 말씀드렸던 것처럼 찬 바람 불 때 시작됐던 일이 찬 바람 다시 불려고 할 때 돼서 이제 압수수색을 한다니. 뭐 숨길 거 다 숨기고 할 수 있는 충분한 시간을.◎ 박정호 > 그렇죠. 9개월 이제 됐는데.◎ 김상욱 > 아 뭐가 됐든 아직까지 집에 그대로 둔다면 좀 너무.◎ 박정호 > 뭘 해도 뭐 다 했겠지라는 생각도 들고.◎ 김상욱 > 네. 좀. 아유 뭐 그래도. 그래도 뭐라도 또. 뭐가 나올까요?◎ 박정호 > 뭘 찾아낼 수 있을지 저도 참 그래요. 너무 시간이 많이 지나서.◎ 김상욱 > 하긴 이상민 장관 압수수색 할 때도 시간이 많이 지났는데도 불구하고 돈다발이 나오고 그러죠.◎ 박정호 > 아 추경호 원내대표 집에 또 뭐가 있을까?◎ 김상욱 > 아 뭐가 있을까 궁금하긴 해요.◎ 박정호 > 금거북이?◎ 김상욱 > 우리가 함부로 속단할 수는 없지만.◎ 박정호 > 뭔가 또 있지 않을까.◎ 김상욱 > 근데 사실 좀 말씀드렸던 것처럼 압수수색이 효과를 보려면. 밀행성이라고 우리가 얘기를 하는데 보안을 유지하고 필요한 적시에 이루어져야 증거 채증이 가능해요. 근데 지금 이미 조사가 있을 것이다라고 너무나 오랜 기간 얘기가 되어 있었고. 또 범죄, 있었던 일로부터 너무 많은 시간이 지나서 좀 그런 부분이 아쉬워요. 너무 많은 부분이 감춰졌을 것 같다라는 생각이 들어서요.◎ 박정호 > 그러게요. 뭐 추경호 전 원내대표도 계속해서 자기의 입장을 내놓으면서 나는 결백하다 이렇게까지 얘기를 하고 있던데. 압수수색이 어떻게 진행되는지 현장 저희 오마이TV가 또 가 있거든요. 그림이 들어오면 또 함께 보면서 말씀 나눠보도록 하고. 일단 어제 정기국회 개원식이 있었는데. 어 저는 극과 극. 아 이걸 국회에서 극과 극이라는 말이 나올 정도로 대비되는 현상을 봤습니다. 한복과 상복.◎ 김상욱 > 아 근데 저는 어제 국회에서 한복 입는 거 시도한 거 너무 칭찬해주고 싶어요. 뭐냐하면 우리 국회가 나서서 케이.◎ 박정호 > 아이고 이거 뭡니까.◎ 김상욱 > 어머, 누구래. 누구예요?◎ 박정호 > 어유 멋지다. 영화배우 같은데. 누구예요? 김상욱 의원님.◎ 김상욱 > 어우 참, 참 단아하다. 하하하.◎ 박정호 > 아 우리 도련님이 어디서 등장한 것 같은 느낌도 들고. 어 잘 어울리네요. 김상욱 의원님 한복이.◎ 김상욱 > 네. 저 어떻게 더 어려 보이네. 앞으로 저걸 입고 이제 그러면. 근데 이제 이렇게. 어제 국회 정기회 개회하는 날이었어요. 아무래도 우리가 노렸던 것은 이렇게 한국 문화를 세계에 알릴 수 있는 또 좋은 기회이지 않을까. 그래서 아무래도 우리가 이렇게 입으면 세계 외신에도 보도가 나가겠죠.◎ 박정호 > 그럼요. 너무 또 아름답잖아요 한복이.◎ 김상욱 > 왜냐면 아름답고 또 국회에서 이렇게 전통 복장. 뭐 전통 복장이라 하긴 좀 그렇긴 하다. 어쨌든 이걸 세계에도 잘 없잖아요. 그러면 보도 나가고 하면 해외에 우리나라 케이팝이나 또 케데헌 이후에 크게 또 한국 문화가 부흥하고 있는데 홍보하는 데 도움이 될 것이고 또 그런 걸 보고 한국을 찾는 관광객들도 늘 수도 있고.◎ 박정호 > 그럼요. 나도 한번 입어보고 싶어.◎ 김상욱 > 지금 한국에 관광객이 많이 늘었대요. 얘기 들으셨어요? 이 더운데. 이 더운데 바글바글 늘고 있대요.◎ 박정호 > 예. 너무 좋네요.◎ 김상욱 > 작년 겨울 생각나세요? 오던 관광객도 다 발길을 돌리고 관광객들 많이 오던 곳이 한산해지면서 서민 경제에 또 타격이 됐었거든요. 근데 케데헌 열풍도 있고 또 우리나라 케이 문화의 이 강인함 덕분에 다시 또 관광객들이 북적북적 많이 붐빈다고 합니다. 우리 이렇게 한국을 찾아주시는 외국 관광객들 우리가 더 웃음과 친절함으로 맞이해서. 저는 계속 그 얘기 드리는데.◎ 박정호 > 이 모습 보면, 관광객들이 보면 진짜 한번 오고 싶을 것 같아요.◎ 김상욱 > 와서 한복도 입고 같이.◎ 박정호 > 예. 김상욱 의원님 어우 이거 한복 모델 같은데요, 느낌이.◎ 김상욱 > 아유 감사합니다.◎ 박정호 > 모델이 옆으로 이렇게 시선을 이렇게 딱 쳐다보면서. 오마이뉴스가 찍었네요. 오마이뉴스에서. 이야.◎ 김상욱 > 오마이뉴스만 제대로 찍어줬어요. 제가 어제 좀 조용조용 다녔더니 지지자분들께서 사진이 없네 하는데 하나 찾았어 하는데 보니까 오마이뉴스 사진, 저 사진이었어요. 저 인생 사진 하나 건졌습니다. 오마이뉴스 감사합니다.◎ 박정호 > 박수 한 번 주세요. 박수. 아유 오마이뉴스를 향해서.◎ 김상욱 > 오마이뉴스 최고. 사진 너무 잘 찍어주셨어요. 어제 찍은 최고의 인생 사진이에요. 아유. 제 마음에 들어요.◎ 박정호 > 그래요. 마음에 들어요.◎ 김상욱 > 아유 저거 바꿔야겠다 프사를.◎ 박정호 > 정말 인생 사진 건진 것 같은데.◎ 김상욱 > 인생 사진 건졌어.◎ 박정호 > 이렇게 국회에서 한복을 입고 국회의원들이 나오는 모습. 외신에도 보도가 될 거고. 보면서 야 한국에 한번 가보고 싶다. 멋지다.◎ 김상욱 > 그니까 이제 어제 행사가 우리 좋으려고 한 게 아니라 이게 이렇게 이 행사 자체로 얼마나 많은 외국 관광객이 또 올 것이며 국위선양이 된다고 생각해요. 한복이 얼마나 아름다워요. 이걸 중국에선 자꾸 자기 옷이라 그러는데 우리나라 옷 맞다는 걸 한 번 더 보여주는 것이고.◎ 박정호 > 저는 너무 좋았어요. 한복이.◎ 김상욱 > 어? 누구지.◎ 박정호 > 어유 저는 이거 보면서 한복 막 보고 막 저 어디 진행하면서 보다가 깜놀. 어디 뭐 장례식장이 국회에 있었나라는 생각이 들 정도로 이게. 이게 뭡니까.◎ 김상욱 > 일단 다들 표정들이 많이 안 좋으시네요.◎ 박정호 > 표정이 울상이에요. 다들.◎ 김상욱 > 어우 다들 많이 뵙던 분들인데. 누구래요?◎ 박정호 > 금방이라도 울 것 같아.◎ 김상욱 > 누구시래요? 왜 잔칫집에 저렇게 오신대?◎ 박정호 > 나경원 의원도 지금 들어가고 있고. 까만색으로.◎ 김상욱 > 아 저분이 나경원 의원님이시구나. 어우 저기 외국 분도 계시는데요?◎ 박정호 > 인요한 의원도 들어가고 있고. 아 외국분. 참 울상으로, 금방이라도 울음을 터뜨릴 것 같은. 마치 장례식장 들어가는 느낌으로 국민의힘 의원분들 들어가는 모습 볼 수가 있었습니다.◎ 김상욱 > 국민들께 석고대죄를 해야지 시위를 할 일이 아니죠. 민주주의 무너졌다고 상복을 입으셨다고 하는데 민주주의를 부순 사람이 누군가요? 12·3 내란을 일으킨 사람이 누군가요? 그게 민주주의를 부순 거지. 그렇지 않을까요?◎ 박정호 > 아 장동혁 대표 모습도 보이는데.◎ 김상욱 > 저는 근데 장동혁 국민의힘 신임 대표가 제 추정이 맞다면 앞으로 계속해서 적대적이고 전쟁 같은 상황을 만들려고 애를 쓸 겁니다. 이유는 본인이 신념이 있어서가 아니라 장동혁 대표의 지난 살아온 삶을 보면 정말 카멜레온 같아요.◎ 박정호 > 아 카멜레온.◎ 김상욱 > 뭐 진짜인지 아닌지는 모르는데 처음에는 민주당 공천을 받으려고 했다는 얘기도 있고요.◎ 박정호 > 맞습니다. 제가 취재해 봤더니 민주당 쪽으로.◎ 김상욱 > 맞나요? 그러고 나서, 어쨌든 당선이 되고 나서는 처음에는 친윤이었다가 그다음에 친한이었다가 그다음 반한이었다가 그다음 극우 갔다가.◎ 박정호 > 아유 어지러워. 여기저기 색깔이 바뀌네요 지금 계속.◎ 김상욱 > 전당대회 때 워딩이 엄청 강했잖아요. 저는 근데 그 생각했어요. 당선되면 또 바뀌겠구나. 아니나 다를까. 또 바뀌고 있죠.◎ 박정호 > 그렇네요. 오히려 김민석 국민의힘 최고위원이 제일 선명해 보이고. 국민의힘 내부에서는.◎ 김상욱 > 장동혁 대표는 또 바뀌어요. 바뀌는데. 지금 국민의힘은 제가 계속해서 드리는 말씀이지만 여전히 당권 외에는 관심이 없는 상황인 것 같아요.◎ 박정호 > 당권. 자기 공천.◎ 김상욱 > 만약에 국민을 위한 정치에 관심이 있다면 정책을 연구하고 발굴해서 정책 제안을 하고 또 우리 민주당, 여당과 정부에서 내는 정책에 대해서 합리적 비판과 대안 제시를 하겠죠, 그런 것이 지금 현재 일체 보이지 않잖아요. 달리 말하면 뭔가 정치를 할 생각이 있는 것은 아니고. 그러면 지금 여전히 당권 싸움에 매몰되어 있는데. 그 당권이란 것은 국민의힘이 완벽하게 장악하고 있는 각 지역에 대한 내년 지방선거 공천권. 그리고 또 그 이후에 일어나는 국회의원 선거 공천권의 당권을 잡을 오로지 그 욕심으로 가득 있는 것 같아요. 그러다 보니 이제 12월 3일에는 국민을 대상으로 국가 계엄을 선포를 했는데 지금은 국민의힘을, 안을 내부를 상대로 국민의힘 내부 계엄을 선포하려고 하는 것 같아요. 그러기 위해서는 전시 상황이 되어야 되겠죠. 그래서 민주당과 계속해서 전시 상황 분위기를 조성하고 그래서 국민의힘 안에 지금 전시 상황인데 누가 딴소리해 하면서 반대파를 척결을 하고. 그러고 나서 기존의 국민의힘 기득권 주류 세력들이 똘똘 자신들의 기득권을 계속 지켜 가는. 제가 그래서 계속 그 얘기 하는 겁니다. 배타적 기득권 연대. 기득권을 지키려고 하는 못난 생각이 국민의힘을 저 모습으로 만들었다. 하지만 거기에 대한 반성이 없어서 벗어나지를 못하고 정상적인 보수 정당으로 되돌아가지는 못한다 말씀을 드렸는데. 핵심은 그거예요. 그냥 국민의힘의 주류 기득권을 잡고 있는 사람들이 당권을 놓치기 싫고 그 기득권을 지키고 싶은 생각에서 아직도 못 벗어나고 있기 때문에 장동혁 신임 대표는 아마 사사건건 발목만 잡고 사사건건 정부와 여당과 전쟁 상황을 조성하고 거기서 얻는 것은 역설적이게도 국민의힘 안에서 자신의 힘을 강화시키고 국민의힘 안에서 자신의 당권을 지키는 데만 매몰되어 있는. 자 여기에 국민이 안 보여요. 또 역시나. 그런 모습으로 보고 있습니다.◎ 박정호 > 아 의원님 설명 들으니까 정리가 됩니다. 어떤 일이 국민의힘 내부에서 펼쳐질지.◎ 김상욱 > 그나저나 이제 우리가 일을 해야 하는데. 협치를 해야 하는데 장동혁 신임 대표의 방향성은 사사건건 발목잡기와 적대적 공격 말고는 없다고 봤을 때 그러면 협력과 협치의 공간이 사라지는 것. 그러면 협력과 협치가 사라지는 게 누구 탓이죠?◎ 박정호 > 그럼 뭐 또 국민의힘.◎ 김상욱 > 근데 왜 협력과 협치가 없다고 자기들이 상복을 입어요? 그래서 제가 상복 입은 게 이상하다는 겁니다.◎ 박정호 > 그니까 민주주의가 죽었다라고 했는데 사실은 12·3 계엄 때 민주주의가 죽을 뻔한 거 아닙니까?◎ 김상욱 > 12·3 계엄 때 민주주의가 죽은 것이고 국민의힘이 지금 협력과 협치가 되지 않기 때문에 민주주의가 죽었다고 또 주장하는데 협력과 협치가 되지 않는 이유는 국민의힘이 협력과 협치를 할 생각이 없이 전시 상황을 만들려고 노력하기 때문인 거예요. 그리고 국민의힘이 전시 상황을 만들려고 하는 이유는 당권 지키려고.◎ 박정호 > 오로지 자기 권력.◎ 김상욱 > 그니까. 아 정치를 하면 국민을 위해 일을 하는 게 정치죠. 제가 계속해서 드리는 말씀. 야당으로서 제대로 기능하려면 야당답게 일을 해야 돼요. 야당답게 일을 하는 게 뭐냐. 아니 자기들도 대안, 정책을 연구해서 정책을 내고 정부 여당이 잘못하는 것이 있으면 정책에 대해서 합리적 비판을 하고 대안 제시를 하고. 뭔가 이게 일을 하는 거잖아요. 그런 게 하나 없어요. 그냥 뭐 그냥 싸움판이야. 싸움판이요. 그냥 구호만 있고. 왜 일을 안 하지.◎ 박정호 > 일을 안 하지? 왜 안 하지?◎ 김상욱 > 왜 일을 안 하지?◎ 박정호 > 예. 그래서 지금 보면 이 상복을 입고 이제 간다라고 하면서.◎ 김상욱 > 아 일을 안 한다는 말 하면서 제가 한 마디 더. 저 지난주에요 인천에서요 우리가 워크숍이 있었어요. 근데 신기한 게 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 워크숍은 늘 인천에 가서 하는 것 같아요. 제가 두 번 경험해봤는데 둘 다 인천이야.◎ 박정호 > 왜 그럴까요?◎ 김상욱 > 근데 그러다 보니 재미난 현상일 벌어지는데 밤 되면 을왕리 해수욕장에서 다 만나요. 하하하.◎ 박정호 > 아 이번에 만나셨어요?◎ 김상욱 > 어 또 다 만났어. 을왕리 해수욕장 가보면 그날 밤에 우리 당 국회의원님들과 국민의힘 국회의원들 다 나와가지고 을왕리 해수욕장을 다 배회하고 계세요.◎ 박정호 > 불꽃놀이도 하던데, 국민의힘.◎ 김상욱 > 참 특이한 광경이에요. 근데 제가 유일하게 민주당과 국민의힘의 워크숍을 다 경험해본 사람이고.◎ 박정호 > 오 그것 좀 썰 좀 풀어주세요. 경험해보니.◎ 김상욱 > 일단 좀 제가 느끼기에는 많이 달랐어요. 둘 다 여당으로서 경험했어요. 하하하. 근데 일단 국민의힘을 먼저 경험했으니까. 국민의힘 워크숍 때는, 국민의힘 워크숍 때는, 어 그거는 기본적인 형식은 비슷해요. 일단 강의 한 두 번 듣고. 그다음에 분임 토의를 해요. 근데 국민의힘 워크숍 때는 그 분임 토의가 상임위 별보다는 지역별로 모여요.◎ 박정호 > 오? 그래요?◎ 김상욱 > 어 지역별로 모이고. 또 워크숍을 할 때 국민의힘, 이제 단체장님들이 있는 쪽에서 뭐 많이들 올라오세요. 음식을 싸서.◎ 박정호 > 음식을 싸서. 지역 특산품 뭐 이런 걸 싸서.◎ 김상욱 > 어 그래서 이제 지역별로 모여가지고 같이 이제 싸 온 음식을 먹으면서 이제 그렇게 진행이 되고. 근데 저희 민주당은 워크숍 때 좀 인상 깊었던 것이 강의를 한 후에. 강의 내용도 조금 달랐던 것 같아요. 국민의힘 강의는 그때 여당이었음에도 불구하고 정책 위주의 강의보다는 뭔가 좀 정쟁에 대한 대비 강의가 많았던 것 같은데 우리 민주당에서 이번 워크숍 강의는 AI 관련된 강의. 뭐 이렇게 정책에 관한 강의였고. 그러고 나서 모인 게 상임위원회별로 모여요.◎ 박정호 > 그게 맞죠.◎ 김상욱 > 그리고 그 상임위원회에 장관님이나 차관님이나 이런 분들이 오셔가지고 같이 정책에 대해서 토의를 하고. 치열한 토의가 있었어요. 예를 들어 저희 외통위 같은 경우도 외교부 장관님 통일부 장관님 오셔서 그냥 맞다 맞다 하는 게 아니라 서로 얼굴 붉혀가면서 토의를 했어요. 야 이렇게 하면 이런 문제가 있지 않니. 아니야 이건 이렇게 해야 돼. 이거는 어떻게 왜 그렇게 된 거야. 이건 어떨까. 그런 토론을 했는데. 근데 그 대목에서 좀 그 생각이 들었어요. 국회의원의 할 역할이 뭐지? 국회의원은 말 그대로 나랏일을 하는 곳이잖아요. 지역의 일을 하는 곳이 아니거든요. 국회의원인지 시의원인지. 그 지역별로 모여서 지역 얘기만 하고 있고 우리 지역 예산만 반영해야 하고만 있으면 나랏일이 아니고 지역 일을 서울 와서 하고 있는 것밖에 안 되거든요. 근데 국회의원이라면 당연하겠지만 나라 걱정을 하고 나랏일을 하고 지역 일은 지역의 시의원님들이 계시니까 시의원님들이 중심적으로 해야 될 역할이신 것이고. 물론 연결돼서 서로 협업을 하기는 해야 하는데. 국회의원이 본연의 할 일은 놔 버리고 그렇게 돼버리면 나랏일은 누가 해요?◎ 박정호 > 이 워크숍 정기국회 대비해서 하는 것이고 정책을 위해서 하는 것인데.◎ 김상욱 > 좀 그런 생각이 좀 들어서 좀 비교가 됐다라는 생각을 했고. 뭐가 더 좋다라고 단언적으로 얘기하기보다는 본분에 맞는 일은.◎ 박정호 > 국회의원의 본분에 맞는 일은?◎ 김상욱 > 나랏일을 하는 것이다. 그래서 정책에 관한 이야기를 장차관님과 함께 하는 것이다.◎ 박정호 > 아 이 경험담.◎ 김상욱 > 저는 좀 그런 생각이 들었어요. 같은 여당이. 그리고 국민의힘도 제대로 워크숍 하려고 하면 뭐 상임위 별로 모여서 나랏일에 대한 고민을 하고 필요하다면 차관이든 누구든 불러가지고 설명을 해봐라라고 하면서 같이 고민을 하고 정책 대안을 내면 나라에 좋을 텐데 그런 행동이 일체 없이. 그리고 국민의힘 워크숍 때는 되게 적대적인 분위기가 많았어요. 민주당에 대한 적대적 분위기.◎ 박정호 > 아 싸우자. 뭐 이런 것들.◎ 김상욱 > 싸우자 나가자 이기자 뭐 이런 게 많았는데 민주당 워크숍에서는 그런 내용이 없었어요. 저희 워크숍 때는 국민의힘을 비판하는 내용이 거의 없었어. 없었고. 그게 아니라 우리가 무엇을 해야 하는가. 국가적 이 위기 상황을 어떻게 돌파할 것인가. 어떤 정책을 할 것인가. 이 정책의 부작용 어떻게 있는가 하는. 또 어떻게 국민들께 이걸 설득하고 설명하면서 함께할 수 있을 것인가 이런 논의들이 대부분이었고. 저희 민주당 워크숍에서 국민의힘 막 비난하고 하는 그 얘기 하잖아요. 일하기 바쁜 사람은 남 욕할 여유가 없어요. 꼭 보면 일 안 하는 사람들이 어디 가서 매일 남 욕해.◎ 박정호 > 예. 군대에서도 제 기억을 떠올려보면 내무 생활이, 내무 생활이 편하고 힘들고 그 차이가 얼마나 군 생활이 빡세냐 거기에 따라 다르지 않습니까?◎ 김상욱 > 아 그런 좀 그런 비교점이 좀 있었습니다. 그래서.◎ 박정호 > 재밌네요. 재밌는 포인트네요.◎ 김상욱 > 저는 늘 좀 입체적으로 보이는 것 같아요.◎ 박정호 > 네. 아유 김상욱 의원님 귀하세요. 이렇게 다 이제 경험해본 다음에 오셔가지고 좀 비교가 되니까 우리가 이해할 수가 있고. 또 이제 김상욱 TV에서 저희가 봤지만 이 오찬. 대통령과의 밥 먹는 자리.◎ 김상욱 > 아 그거 하고 나서 또 욕 많이 먹었어요.◎ 박정호 > 욕먹었어요? 하하하. 왜요, 왜요.◎ 김상욱 > 아 저는, 그 저 욕하려고 간 게 아니에요. 욕하려고 간 게 아니고.◎ 박정호 > 아니 경험해보니까 이렇더라 이 얘기 한 거잖아요.◎ 김상욱 > 그냥 그 큰, 큰 그거 아닌데 아이고 얼마나 또 비난을 많이 하시는지. 그래놓고 주말 내도록 또 많은 전화를 받았는데. 우선은 좀 다르긴 했어요. 윤석열과의 식사 시간과 우리 존경하는 이재명 대통령과의 식사 시간은 질적으로도 달랐고 내용적으로도 달랐고 모든 것이 달랐다.◎ 박정호 > 장소 자체도. 언급하셨듯이 장소 자체가 달랐고 정말.◎ 김상욱 > 저는 국격을 지켜가는 것, 국가의 품위를 지키는 것 중요하다고 생각합니다. 예전에 윤석열이 불러서 만찬에 갔을 때에는 무슨 요새에 들어가는 것 같아서, 굴에 들어가는 듯. 그러니까 들어가면서 뭔가 위축이 되는 거죠.◎ 박정호 > 어디에 잡혀가는 듯한 느낌도 들고.◎ 김상욱 > 어 잡혀가는 듯한. 뭔가 그거 막 다 가리고. 이러고 들어가서 다 입조심 해라 시키고. 술 먹었단 얘기는 하면 안 된다 하고 시작을 하는데 들어가면 술이 나와요 계속. 어쨌든 그랬는데 이번에 청와대 영빈관에서 자리가 저희 민주당 의원들 이재명 대통령과 함께 오찬이 있었는데. 아 이게 국격이구나. 그러니까 가면서 어떤 생각을 하게 됐냐면 우리가 대접받는 게 중요한 게 아니고요 외국에서 손님이 왔을 때 또는 우리 국민들 중에 대통령님께서 직접 불러서 식사로 모셔야 될 분들이 계실 때. 그분들이 어떻게 받아들이는 것인가가 중요한 거거든요. 그건 국격이라서. 근데 들어가면, 저는 이제 그 시점에서 보는 거죠. 아 들어갈 때 만약 내가 외국에서 온 사람이다 또는 대통령님께서 직접 모시려고 하는 국가유공자나 이런 분들 오셨을 때 아 이렇게 이런 예우로 가서 사진을 찍고 식사를 정갈하게 하고 이렇게 또 나올 때 품위 있는 모습. 그러니까 비용이 더 드는 것도 아니에요. 제가 보니까. 비용은 이게 덜 들어요. 도리어. 영빈관은 이미 있는 시설이잖아요. 그리고 비용도 훨씬 제가 볼 때 덜 드는 것 같고 식사도 정갈하게 과하지 않게 하지만 품위 있게. 그렇게 말 그대로 국격을 지켜주는 거였거든요. 그래서 아 이런 모습이면 외국 분들 여기 오셔도 우리 부끄럽지 않겠다.◎ 박정호 > 그게 또 비교가 되는구나.◎ 김상욱 > 또 우리가 국가유공자 이런 분들 모실 때도 아 좀 나라에서 귀하게 생각한다라는 느낌을 충분히 줄 수 있겠다. 그게 국격이죠.◎ 박정호 > 그렇네요. 그 체험을 또 해볼 수가 있네요.◎ 김상욱 > 저는 그래서 참 뿌듯하다. 여기에 손님 모셔도 되겠다. 전에 윤석열 때는 여기 손님 모시면 안 되는데라는 생각이 들었는데. 하하하.◎ 박정호 > 아 손님들 왔을 때도 술 막 이렇게 먹이고 그러면 안 되는데.◎ 김상욱 > 아 술도 술이지만 장소가. 손님이 오셨는데 어디 뭐 요새 같은 데 막 이래 이래 들어가면.◎ 박정호 > 그니까 좀 이상하다. 음침하고 약간.◎ 김상욱 > 이상하잖아요.◎ 박정호 > 그걸 또 느끼셨네요. 여러모로 다릅니다. 윤석열 때와 이재명 대통령.◎ 김상욱 > 우리나라에는 국가 기강이 중요하고요 또 국가의 품격 품위도 중요합니다. 그것도 되게 중요한 부분이라고 생각해요.◎ 박정호 > 맞아요. 그걸 우리가 느낄 수 있다. 윤석열 정권 때의 그 모습과. 여러 민주주의나 외교적으로 다 퇴보를 했지만 이 지금 식사 자리.◎ 김상욱 > 윤석열이 속옷만 입고 앉아있는 거는 품위가 너무 없잖아요.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. CCTV 공개가 되면서 다들 놀라신 그런 상황인데.◎ 김상욱 > 우리가 화 나는 게 왜 우리나라의 품격과 품위를 저렇게 떨어트리냐에 화가 난 거예요.◎ 박정호 > 그러니까요. 그 한 사람으로 인해서 얼마나 지금 외신에 보도되고 있는 것들 얼마나 창피합니까. 그리고 어제 보도가 된 내용이 윤석열 영치금이 3억 1천만 원이 모였다.◎ 김상욱 > 뭐 그리 많이 모였대요?◎ 박정호 > 3억 1천. 이거 이런 경우가 있었을까요? 3억 1천 영치금.◎ 김상욱 > 근데 윤석열 김건희 두 분은 진짜 돈을 좋아하는 것 같아요.◎ 박정호 > 김계리 변호사가 이제 공개했잖아요. 영치금 넣어달라. 계좌 공개해서. 물론 뭐 1원 보내신 분도 있대요. 그러니까 이런 비판 하면서 1원 보내고 이런 분도 있는데. 3억 1천만 원이 모였고. 그리고 외부 계좌의 이체 건수가 73건이나 된대요. 아마 이제 400만 원 채워질 때마다 보낸 건지 모르겠지만 이게 변호사비나 치료비로 사용됐다고 알려지고 있고. 이걸 변호사비 이거 자기 사비로 하고 그래야 되는 거 아닌가요? 영치금 이걸 또 이렇게 이용을 해 먹었네요. 변호사비와 치료비.◎ 김상욱 > 근데 어차피 못 쓸 거니까. 뭐 나오지를 못할 텐데? 뭐 그 돈 어차피 못 쓰는 돈이에요. 못 쓰는 돈이고.◎ 박정호 > MBC는 뭐 2억 7천만 원. 또 MBN에서는 3억 1천만 원 이렇게 얘기를 하고 있던데.◎ 김상욱 > 윤석열에게 영치금 보낼 돈이 있으시면 그 돈으로 우리 어려운 이웃들을 좀 도왔으면 좋겠습니다. 어차피 저거 윤석열이 못 쓰는 돈이에요. 쓰지도 못해요.◎ 박정호 > 아 윤석열이 못 쓰는 돈.◎ 김상욱 > 밖에 나올 일이 없는데.◎ 박정호 > 아 그렇죠.◎ 김상욱 > 지금 또 안에서 쓰는 액수도 제한이 있어서요. 무한으로 쓸 수 있는 것도 아니에요.◎ 박정호 > 음 정말로. 정말로.◎ 김상욱 > 왜 저렇게 돈을 모으고 다니지. 돈을 너무 좋아한다.◎ 박정호 > 병원 찾은 모습도 보이기도 했고. 김건희는 1월에 맨 처음에 체포됐을 때, 구속되고 그랬을 때 50만 원 영치금 보냈다. 그리고 최은순은 100만 원 보냈다 이렇게도 알려지고 있더라고요. 50만 원, 100만 원.◎ 김상욱 > 왜요? 왜 저렇게 적게 보냈대?◎ 박정호 > 하하하. 이거면 되지? 이 정도면 되지 뭘 돈을 밝혀 이런 건가?◎ 김상욱 > 하하하.◎ 박정호 > 오히려 좀 적게 보낸 듯한 느낌도 좀 있고.◎ 김상욱 > 참 안타까운 모습입니다. 우리 대한민국의 제가 국격과 품위를 말씀을 드렸는데 참 끝까지 저런 모습을 보이면 우리 국민들께서 정말 우리가 노력해서 대한민국이라는 네임밸류를 만들어 놓은 건데 여기 이렇게 흠집을 자꾸 내니. 그래서 저희 국회에서 더 품위 있게 한국의 품격과 또 문화를 알릴 수 있는 어제 같은 그런 기획들을 많이 하겠습니다.◎ 박정호 > 아 그래요. 문화를 좀 알려야 된다. 어제 제가 보니까 한복 입는 날을 좀 정말 국회 차원에서 지정해가지고 본회의장에 계속 보여도 좋을 것 같다는 생각이 들더라고요.◎ 김상욱 > 저는 문득 그 생각을 했어요. 그냥 국회 할 때마다 한복 입고 가도 괜찮지 않을까라는 생각도 해봤어요. 왜 우리가 꼭 정장을 입어야 되죠?◎ 박정호 > 그렇죠. 한복.◎ 김상욱 > 한복이 왜?◎ 박정호 > 그리고 갓을 쓰고 까만색 옷. 전용기 의원 같은 경우는 케데헌 느낌이 나더라고요. 저승사자. 사자보이즈.◎ 김상욱 > 어 무서웠어요.◎ 박정호 > 어 저기 전용기 의원님. 아이 깜짝이야. 누구 잡아가려고 오셨나?◎ 김상욱 > 어제 사자보이즈가 국민의힘의 상복 입은 모습과 대비되면서 상당히 파급력이 있었어요. 하하하.◎ 박정호 > 누구 잡아가러 온 느낌도 들고. 사자보이즈. 저승사자.◎ 김상욱 > 사자보이즈. 맞아요. 어우 잘 어울려.◎ 박정호 > 잘 어울렸어요.◎ 김상욱 > 잘 어울려. 잘 어울려. 센스 있어.◎ 박정호 > 잘 어울렸고. 장경태 의원은 약간 좀 머슴 느낌이 나는 그런 한복.◎ 김상욱 > 아니 어제, 어제 머슴 1번은 우리 주민이 형이었어.◎ 박정호 > 박주민, 박주민 의원님.◎ 김상욱 > 아 주민이 형 왜 옷을 입어도 그런 걸 입어가지고. 아 나 진짜.◎ 박정호 > 일부러 그랬겠죠.◎ 김상욱 > 네?◎ 박정호 > 내가 국민의 머슴이다. 열심히 일하겠다.◎ 김상욱 > 아니 주민이 형 일부러 그런 건 아니고. 왜냐면 본인이 가지고 있는 생활한복을 그냥 입고 왔다는데 그냥 컨셉이 완전 머슴 컨셉이 돼가지고. 역시 주민이 형님. 국민을 위한 머슴으로. 항상 열심히 하는 모습 제가 많이 배우고 있습니다.◎ 박정호 > 국민을 위한 머슴이라고 그렇게 얘기를 해 주죠. 그렇게 얘기를 해줘야 될 것 같고. 어제 장경태, 박주민. 특히 박주민 의원님 모습도 인기를 끌었고. 정혜경 의원은 진보당 의원은 유관순 열사 컨셉으로 또 왔다고 하더라고요. 한준호 최고위원.◎ 김상욱 > 잘 생기셨어요. 볼 때마다 어우 그냥.◎ 박정호 > 그래서 어제 막 한복 입고 나오는 의원님들 보면서.◎ 김상욱 > 키도 봐요. 키도 우월하잖아요.◎ 박정호 > 댓글 창에 한준호 최고위원이 한복 입고 나오면 딱 끝난다 그런 댓글이 나올 정도로 놀랐던 모습. 전현희 최고위원도 갓까지 쓰고. 이게 정치로 웃음을 드리는 모습 아니겠습니까?◎ 김상욱 > 저희 국회의원들이 국민들 곁에 좀 더 가깝게 친근하게 다가가서 함께 소통하려는 모습이다. 그리고 또 우리 한국의 문화를 세계에 알리기 위한 그런 노력이다. 그렇게 이해해주시면 감사하겠습니다.◎ 박정호 > 좋습니다. 좋습니다.◎ 김상욱 > 이거 가지고 또 욕하는 사람들도 있더라고요. 욕하지 마시고.◎ 박정호 > 에이 그러면 안 되죠.◎ 김상욱 > 우리가 좋은 뜻에서 하는 거예요.◎ 박정호 > 좋은 뜻에서 하고 있다.◎ 김상욱 > 아 봐요. 주민이 형 봐봐요.◎ 박정호 > 어우 예.◎ 김상욱 > 그 옆에 있는 의원님과 너무 비교되잖아요. 아 주민이 형 진짜 입어도.◎ 박정호 > 주민이 형! 이러면 안 돼.◎ 김상욱 > 아 장작 패다 온 것 같아.◎ 박정호 > 장작 패다. 아 눈물 나요. 저 지금 눈물 나는데.◎ 김상욱 > 그것도 하필 또 반팔이야. 긴팔만 입었어도 덜 했을 텐데 반팔을 입으니까.◎ 박정호 > 그러게요. 어디 가서 장작 패고 온.◎ 김상욱 > 일하다 왔어요. 이렇게.◎ 박정호 > 일하다 왔어요 그 느낌을 보여주는 박주민 의원.◎ 김상욱 > 전 이래서 주민이 형이 좋아요.◎ 박정호 > 아 그럼요. 듬직합니다. 열심히 일하는 우리 국회의원.◎ 김상욱 > 듬직한 일꾼이죠.◎ 박정호 > 자 이렇게 국회가 웃으면서 볼 수 있는. 아유 무섭게도 볼 수 있습니다. 전용기 의원. 무서운 저승사자도 볼 수가 있었는데. 그런데 지금 국회가 당면한 여러 가지 과제가 있는데 특히 본회의에서 주목하고 있는 부분이 권성동 체포동의안. 이건 뭐 표결할 수밖에 없는 거죠. 뭐 권성동 의원은 자기는 뭐 결백하다.◎ 김상욱 > 약속을 지켰으면 좋겠습니다. 권성동 의원은 스스로 불체포 특권 포기에 사인을 하고 국민들께 크게 홍보를 하셨던 분이시잖아요. 그러면 약속을 지키셔야 되고 또 본인 스스로도 그렇게 한다고 했습니다. 그러면 국민의힘 의원들이 권성동 의원의 그런 마음을 존중해서 따라주면 될 일이지 않을까라는 생각인데. 근데 그렇게 안 할 것 같죠? 하하하. 아마 국민의힘은 어떻게든 다 지금 싸움판으로 만들 생각이기 때문에.◎ 박정호 > 아 이것도 정쟁의 요소로. 싸울 소재로.◎ 김상욱 > 무엇이든 다 정쟁 요소로 만들려고 하는 것 같아요. 근데 제가 이 대목에서 한 가지 말씀을 좀 드리고 싶은 것이 있습니다. 이번 한미정상회담을 보면서 한 가지 정말 아쉬웠던 점이 국익을. 우리가 정치를 하는 이유 국익을 위한 거잖아요. 국민을 위한 거지 않습니까. 한미정상회담이라는 어려운 회담, 특히 트럼프가 상대국 지도자의 지지기반을 흔들어서 뭔가 이익을 취하려고 해왔다는 걸 우리가 알고 있는 상황에서 잘못된 거짓 정보를 가지고 트럼프 쪽에 넣어서 흔들어서 한미정상회담 자체를 흔들어 버리면 결국에는 협상에서 우리가 불리해지고 국익에 훼손이 갈 수 있는 상황이었잖아요. 그걸 너무나 체계적으로 기획해서 진행했던 그런 부분들이 우리가 이번에 봤지 않습니까? 일부 극우 세력들이, 또 일부 극우 세력과 연동된 정치 세력들이. 뭐 본인들이 당권 강화를 위해서 싸움판 만드는 건 좋은데 그것 때문에 국가와 국익에 이렇게 심대한 피해를 주는 데까지는 이르지 않았으면. 왜냐면 지금 2025년 하반기에 가장 중요한 테마는 외교 또 남북 교류 이 부분이 제일 중요한 테마입니다. 지금 한반도를 둘러싼 지정학적 변화가 급변하는데 여기 너무나 국익과 우리 미래가 다 걸려 있는 너무나 중요한 일이에요. 1950년 이후에 이 정도의 한반도 지정학적 변화가 일어난 예가 거의 없을 정도로 본질적 변화를 겪고 있거든요. 국민의힘에서 당권 강화를 위해서 전쟁 상황을 만드는 거는 뭐 이해를 합니다만 그게 도를 지나쳐서 국익에 심대한 영향을 미치는. 잘못하면 그건 보기에 따라서는 매국노처럼 보일 수도 있는 일이에요.◎ 박정호 > 아 그럴 수도 있겠네요.◎ 김상욱 > 그렇지 않나요. 자기 이익 때문에 나라 국익을 심각하게 저해해버리면 우리 미래 세대에 정말 중요한 영향을 주는 이런 외교 분야에까지 심각한 타격을 줘버린다면 그거는 후세 세대들이 어떻게 평가하겠습니까. 그래서 전쟁 상황을 만드는 거는 그래. 뭐 지금까지도 그래 왔고 그럴 수 있다 쳐. 하지만 선은 넘지 말아라라는 얘기를 좀 드리고 싶어요. 권성동 관련돼서는 뭐 이렇든 저렇든 당연히 처리는 될 겁니다. 왜냐하면 우리가 의석 수를 확보하고 있기 때문에. 그리고 또 그게 국민들께서 바라시는 바고요.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 지금도 영상을 통해서도 보고 있는데. 한미정상회담 통해서 이재명 대통령이 국익을 위해 열심히 일을 했는데 거기에 대해 국회가 어떻게 보면 발목잡기 하면 안 된다.◎ 김상욱 > 발목잡기는 안 해야 돼요. 뒤로 사부작 가가지고 뭐 이상한 말 퍼트리고. 뉴스 보니까 나왔대요. 한미 간에 만나서 얘기 나누는데 누가 가서 막 이렇게 이상한 얘기를 하니까 트럼프 대통령이 페이크 뉴스. 아 얼마나 망신이야. 그 트럼프가, 트럼프 눈에도 페이크 뉴스로 보였다면 그걸 우리나라 사람들이 하고 있으면 어떡해요.◎ 박정호 > 그러다 보니까 트럼프도 친중 좌파다 이런 얘기를 또 극우 쪽에서 막 퍼트리고 있더라고요. 대역이다. 트럼프 대역일 수도 있다.◎ 김상욱 > 아 네? 하하하. 아니 트럼프 대역이요? 트럼프 맞는데?◎ 박정호 > 트럼프 맞는데?◎ 김상욱 > 트럼프 맞는데? 뭐 저렇게 막 이렇게 얘기하는 거 트럼프 말고는 함부로 못 해.◎ 박정호 > 네. 페이크 뉴스 이제 말하는 그 장면입니다. 막 뭐라고 하니까.◎ 김상욱 > 아 저기서 페이크 뉴스를 했죠. 그죠.◎ 박정호 > 맞아요.◎ 김상욱 > 아니 그니까 이게 아유. 그 참 제가 계속 그 얘기 하잖아요. 극우는 대중에게 무지를 일으키고 그 무지를 선동해서 이익을 취하려는 집단이다. 자꾸 저렇게 선동을 하면 어떡해요.◎ 박정호 > 큰일 납니다. 그렇게 하면 안 되고요. 보니까 저희가 아까 한복 얘기도 해봤지만 지금 보도가 되고 있는 내용을 보니까 외국 관광객들이 정말 케데헌 얘기하면서 한복을 많이 찾는대요. 두루마기, 갓 이런 게 인기를 끈다고 합니다. 한복대여점에서.◎ 김상욱 > 오면 우리 외국 관광객들 많이 웃어주시고 먼저 인사 건네주시고 또 와라, 친구 데리고 와야 돼 이렇게 해 주시면.◎ 박정호 > 또 와라.◎ 김상욱 > 친구 데리고 와야 돼, 다음에.◎ 박정호 > 친구 와라. 친구 데리고 와라. 이렇게. 그러면서 김상욱 의원이 한복 입은 사진을 좀 보여주면서 봐라. 이거 멋지지 않냐. 어 이거 기사에 저희가 있는 사진인데.◎ 김상욱 > 네네. 너무 좋은 것 같아요.◎ 박정호 > 와 이렇게 멋지고. 이게 케이 문화, 케이 컬처, 케이 민주주의부터 시작한, 빛의 혁명부터 시작한 그 모습을 보여줄 수가 있는데. 저는 이걸 보면서 그런 생각이 또 들어요. 정말 보셨죠, 케데헌? 보면 혼문을 만들어서 이 악귀들을 다 물리쳐내는 그런 상황 아니겠습니까, 헌트릭스가. 우리가 빛의 혼문을 만들어서 내란 세력들을 다 물리치고 이 내란 악귀들을 막아내야 된다 이런 생각도 해보게 돼요.◎ 김상욱 > 아 정말 저는 우리 대한민국 국민들께서 정말 자부심을 가지셔도 된다. 세계 어떤 나라, 어떤 선진국의 민주주의도 우리나라 같은 이런 역사를 가진 나라가 없습니다. 어떤 역사냐 하면 80년 광주에서 대동 사회를 이루고 불의에 항거했던 시민들의 저항 역사. 또 우리가 6월 항쟁이라 하잖아요. 시민들이 넥타이 부대 들고 일어나서 헌법을 만들어 냈어요. 이어서 촛불 혁명, 빛의 혁명. 개인을 위한 민주주의가 아니라 공동체를 위해서 희생하고 함께하는 더불어 함께 사는 대동 사회를 지향하는 민주주의. 이건 세계 유례가 없어요. 우리 정말 대단한 대한민국 국민들이십니다.◎ 박정호 > 자부심 느껴지고요. 우리 국민들이 해냈습니다. 우리 국민들이 해냈고. 빛의 혼문으로 이 데몬들을 다 없애트려야 된다 생각도 드는데. 케데햄은 뭘까요 근데. 문득 이런 생각이. 안철수 의원이 얘기했던 케데햄.◎ 김상욱 > 케데햄은 뭐예요? 그건 또 무슨 말이에요? 안철수 의원이 그런 말을 했어요?◎ 박정호 > 예. 국민의힘 전당대회 대표 후보 토론에서 김문수 후보한테 케데햄을 아십니까 이렇게 물어봐요.◎ 김상욱 > 아. 아.◎ 박정호 > 케데헌인데 케데햄을 아십니까? 한번 얘기해 보세요 이렇게.◎ 김상욱 > 그분들은 다른 세상에 사시는 분들 같아요. 우리나라 국민 맞으시죠? 아니 좀 아 참 진짜 아유. 안타깝네요. 어쨌든. 아 근데 이번에 케데헌 하니까 얘기인데. 지지난 주인가 일본에 가서 일본 국회의원들 만나서 얘기 나눴다 했잖아요. 그때도 우리 케데헌 얘기가 또 나왔어요.◎ 박정호 > 그래요? 어딜 가나.◎ 김상욱 > 일본 사람들도 케데헌을 좋아하데요. 근데 우리가 그때 그 얘기를 제가 아니라 우리 다른 같이 간 의원님들께서 그런 얘기를 하셨는데 우리 대한민국과 일본 간의 미래지향적 관계를 건설해 가자 하면서 케데헌 얘기를 한 것이. 케데헌의 콘텐츠는 대한민국의 콘텐츠입니다. 근데 이거를 만들 때 또 제작사는 일본의 일본교통이라 하더라고요. 서로 간에 존중하면서 함께 발전해나갈 수 있는 미래지향적 관계를 만들어 내자. 이 문화라고 하는 게 배타적이고 우리 건 우리 것만이야라고 해버리는 순간에 힘을 잃어요. 문화라고 하는 거는 개방적이고 포용할 때 힘을 더 갖춰가는 거거든요. 좀 그렇게 우리 대한민국이 개방적이고 포용적이고 또 정말 정 있는 그런 문화를 만들어 가는, 그걸 세계에 자랑하는 그런 기점이 되었으면 좋겠다는 바람입니다.◎ 박정호 > 그러니까요. 힘이 나고 지금 케데헌 과자, 라면에 이어서 빵까지 나온다. 이게 또 거기서 헌트릭스가 막 먹는 장면도 있고 하니까. 이것도 지금 케이 컬처.◎ 김상욱 > 그니까 제가 조금 바라는 게 그건 거예요. 우리가 대단해라고 하는 생각이 자칫하면 우리가 최고야로 빠져버릴 수 있는데 그렇게 되면 안 되고. 그건 국수주의가 되는 거예요. 그거는 우리가 가는 방향이 아니에요. 우리가 대단해. 그래서 우리가 더 대단한 모습. 우린 더 포용적이고 더 개방적이고 너희도 존중해. 우리나라를 찾아온 말레이시아인 너희를 존중해. 우리나라를 찾아온 중국인 너희도 존중해. 우리나라를 찾아온 미국인 너희도 존중해. 이렇게 해야지 더 힘을 받는 겁니다.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 한의원에도 케데헌 본 외국인들 북적북적한.◎ 김상욱 > 하하하. 한의원에도 북적북적.◎ 박정호 > 예. 루미가 한약을 지어 먹는 그 장면 때문에 가는 것 같은데.◎ 김상욱 > 너무 좋네요.◎ 박정호 > 아 이렇게까지.◎ 김상욱 > 진짜 작년 12월이랑 생각하면 너무 달라.◎ 박정호 > 아 그러니까요. 작년 12월 만에 하나 내란이 성공했다 그러면 어떻게 됐겠습니까. 이런 모습 볼 수가 있었겠습니까. 우리가 이 자리에 없을 수도 있고 또.◎ 김상욱 > 외국인들이 이렇게 한국을 많이 찾아준다는 것 자체가 우리가 잘하고 있다는 방증입니다.◎ 박정호 > 반증입니다. 알겠습니다. 그리고 이거 또다시 또 저희가 현안으로 돌아와서 검찰개혁 또 내란 특별재판부 얘기가 나오고 있어요. 사법개혁, 또 검찰개혁에 함께 이제 나오는 그런 얘기들인데. 검찰개혁은 좀 어떻게 돼야 된다고 보십니까, 일단은. 여러 또 얘기도 있는 것 같기도 하고요.◎ 김상욱 > 네. 아무래도 지금 뭐 당내에서도 여러 가지 갑론을박이 있는 것 같습니다. 뭐 다들 같은 바람일 거예요. 검찰권이 남용되지 않게 통제될. 수사권이죠, 어떻게 보면. 수사권, 기소권 이런 권한들이 사실 우리 시민들 입장에서는 무시무시한 힘이에요. 얼마나 무서워요. 그러면 이 수사와 기소를 담당하는 검찰, 또는 경찰 이런 집단들이 그 권력을 남용하지 않게 그리고 공정하게 사용할 수 있게 틀을 만들어 가는 것이 우리의 목적이어야 하는 거죠. 정치적 목적으로 활용되거나 또는 힘 있는 자의 편을 드는 데 악용되거나 그러지 않게 만드는 것이 목적인 것이고 거기에 따른 다양한 의견들을 취합해 가는 것이 과정이라고 생각합니다. 근본적으로는 검찰이 수사권과 기소권이 구별되어야 한다라는 점에 대해서는 다들 생각을 같이 하고 있는 것 같아요. 이제 그런 방향성을 가지고 추진하고 있으니까요 다양한 의견을 또 주시고. 저는 좀 시민들께서 주시는 의견을 늘 귀담아듣고 있습니다. 그런 부분들을 반영해서 시민들이 받아들일 수 있는 검찰개혁이 이루어지기를 바라고 있습니다.◎ 박정호 > 그러니까 검찰의 그동안 횡포를 우리가 쭉 눈으로 봐왔지 않습니까. 공소권, 그다음에 수사권. 기소권 수사권을 다 가지고 있으면서 막 휘둘러 왔는데.◎ 김상욱 > 마치 국가의 주인인 것처럼 했었죠.◎ 박정호 > 이걸 같이 붙여놓거나 아니면 같이 두 권력을 가질 수 있는 그런 우려를 좀 불식을 시키는 차원으로 가야 되는 게 아닌가 생각이 들어요 저는.◎ 김상욱 > 네. 그 부분도 있고. 또 하나는 또 우리 일반 시민들 입장에서는 경찰의 수사권도 사실은 무서운 권력이에요.◎ 박정호 > 뭐 검찰이 등장한 이유도 경찰의 무소불위의 권력을 견제하는 거니까.◎ 김상욱 > 결국에는 수사권이라고 하는 것이 공정하지 않게 집행되거나 특정한 정치적 목적을 가지고 집행되거나 이런 것들을 우리가 겁내는 거거든요. 이게 정말 이번에 좀 잘 리모델링이 되었으면 하는 생각이고요. 뭐 여러 가지 의견들이 당정 차원에서 이루어지고 있기 때문에 저는 심도 깊은 논의가 될 거라 생각하고 있습니다.◎ 박정호 > 네. 그러면 내란 특별재판부. 사실은 한덕수 전 총리의 영장 기각이라든가 그다음에 우리가 지귀연도 봤고 조희대도 봤기 때문에 내란 이걸 지금 현재 재판 맡기는 것보다는 정말 특별재판부 구성을 하자 이런 주장은 어떻게 보세요?◎ 김상욱 > 저는, 물론 이제 사법부에서는 사법부의 독립 침해다 또는 공정한 재판에 반대한다라고 반대하는 분들도 있는 것 같습니다만. 저 개인적인 생각은 필요하다는 생각입니다. 왜냐하면 지금 어떻게 보면 지귀연 판사님이 재판을 하는 것은 그냥 사건이 그냥 일반 판사님한테 일반 배정이 돼버린 건데 내란 사건이라고 하는 것은 지극히 정치적 요소가 많고 전 국민의 관심이 집중되어 있는 매우 크고 중대한 사건입니다. 그렇다면 재판부도, 재판부도 충분한 공정성과 전문성과 국민들께서 납득할만한. 이 판사님이 결정하는 거라면, 이 재판부라면 우리가 납득할 수 있어라는 재판부에서 하는 것이 맞지 않을까요? 그게 공정하지 않을까요? 지금 모르겠습니다. 법이라고 하는 것은. 제가 공부할 때 법적 안정성. 매우 중요하다고 배웠고. 공정함 매우 중요하다고 배웠습니다. 그런 법적 안정성과 공정함을 위해서 사법부 독립도 수단적 개념으로 있는 거죠. 근데 보면 지금 한덕수 영장 기각. 저는 받아드릴 수 없었어요. 비상식적이거든요. 상식에 안 맞아요. 중대하고, 또 증거 인멸도 있었고.◎ 박정호 > 거짓말을 그렇게 했는데.◎ 김상욱 > 근데 풀어준다? 부작위범이라서 풀어준다? 아니요. 왜 부작위범이죠? 저는 작위범으로 보이는데. 뭐 등등등. 이게 우리 일반 상식적으로 납득이 안 가는 부분들이 생기는 거예요. 그러면. 모르겠어요. 우리가 납득 못하는 결정을 판사님이 한다 하더라도 그 재판부가 우리가 국민이 납득할 수 있는 재판부로 구성됐으면 또 괜찮은데 그게 아니라 그냥, 그냥 뺑뺑이로 그냥 일반 사건 하듯이 간 거잖아요. 근데 이게 일반 사건이 아니잖아요. 특별 특수 사건이잖아요. 국가의 존립을 위태롭게 했던. 그러면 저는 생각하기에 이렇게 국가의 존립을 위협했던 내란이나 외환이나 이런 중대한 사건은 그 무게에 맞게 특별재판부를 구성해서 좀 더 높은 공신력, 좀 더 높은 공정함으로 판단하는 것이 맞지 않을까라는 생각을 가지고 있고. 물론 이제 특별재판부를 구성하는 절차가 중요하겠죠 그때. 아주 공정하고 실력 있는 재판부를 어떻게 구성할 것인가는 특별재판부를 구성하는 법에 따라서 또 만들어야 되겠지만 어쨌든 그런 건 필요하다는 생각해요. 우리 그냥, 그냥 막 하는 판사님이 그냥 한다 하면 이상하잖아요. 이 큰 사건을.◎ 박정호 > 그니까 지금 만약에 아무 일도 없었으면 모르겠지만 지귀연도 보고 조희대도 보고. 한덕수까지 영장 기각되는 거 보고. 이걸 견딜 수가 없는 거 아닙니까.◎ 김상욱 > 우리 일반 국민들의 상식에 너무 안 맞잖아요. 법 상식에 안 맞는 거예요. 저도 변호사 출신인데 제 상식에도 안 맞아요. 그니까 이상한 거죠. 너무 이상한 거예요.◎ 박정호 > 이거를 사실 우리가 이제 국민들이 봤을 때는 특별재판부 얘기를 하면 이걸 특별재판부까지 해야 돼 이렇게 하시는 분도 계시겠지만 그건 아니다. 다시 한번 강조를 합니다.◎ 김상욱 > 민주적, 사법부도, 결국에는 사법부의 권한이라고 하는 것도 민주적 통제가 좀 필요하지 않나라는 생각입니다. 판사님 마음대로 해도 돼가 아니거든요. 사실 사법부의 독립이라고 하는 것은, 사법부의 독립이라고 하는 것은 법관이 자신의 선입견과 자신의 정치적 견해와 자신의 경험으로부터도 독립하라라고 요구를 하고 있어요. 근데 그렇게 안 하고 잇잖아요.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 그걸 우리가 어떤 게 중요하고, 그러니까 내란 특별재판부가 있는 게 맞니 안 맞니 그게 아니라 어느 우리가 목표를 향해서 가고 있는지 그걸 좀 알아야 된다라는 생각을 다시 한번 해 봅니다. 김상욱 의원과 오늘 또 재미있게 웃으면서 또 한복 얘기도 하면서 즐겁게 얘기를 해봤는데. 그래도 아직 내란 종식이 다 되지 않고 있는 상황. 또 김건희 관련된 수사도 계속 이어지고 금거북이 얘기까지 나오고 있으니까 내란 종식을 해내야 우리가 이제 케이 문화, 케데헌 얘기하면서 케이 민주주의 얘기하는 게 의미가 있을 것 같고. 이거 어떻게 하면 잘해나갈 것이냐. 여기에 우리가 또 관심을 가져야 된다. 이런 말씀 해봅니다.◎ 김상욱 > 내란 종식도 열심히 하고. 하지만 그보다 더 중요한 우리 국민들을 위한 생산적인 정치를 하는 데 또 열심히 또 집중 같이 열심히 하겠습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다.◎ 김상욱 > 국민들이 잘살게 하는 게 제일 중요한 거예요.◎ 박정호 > 그렇습니다. 국회의원은 나랏일을 열심히 하고 정책을 열심히 챙기는 국회의원이 돼야 된다. 아까 국민의힘 워크숍 얘기를 하면서 먹을 걸 계속 먹을 걸 싸 오고 이랬단 얘기 들으니까.◎ 김상욱 > 저는 뭐 지역별로 뭐 해서 우리 지역 챙겨야 돼 이게 국회의원의 역할은 아니라고 생각해요. 나라 전체를 걱정하는 것이. 그래서 상임위의 역할이 강화되는 것이 당연히 국회의원의 본분이 아닌가 이런 생각을 합니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 의원님 의정 활동 열심히 한 주 동안 해 주시고요. 다음 주에도 뵙도록 하겠습니다.◎ 김상욱 > 감사합니다.◎ 박정호 > 고맙습니다.◎ 김상욱 > 행복한 하루 되십시오.◎ 박정호 > 네. 행복한 하루 보내십시오.