군인권센터 "진급 예정자에 내란 관여 혐의자 포함"... 국방부 "조사중"

▲임태훈 군인권센터 소장은 2일 오전 서울 서대문구 군인권센터 사무실에서 '내란관여자 포함시킨 영관급 장교 진급인사 추가 규탄 기자회견'을 열었다. 임 소장은 이날 진급 예정자 명단을 들어보이며 "이 명단이 소령에서 중령으로 진급한 진급 심사 결과를 공표한 것이고 이름을 우리가 가려두었다. 보병 병과서 198명"이라고 밝혔다. ⓒ 유지영 관련사진보기