"배송 책임 안져요" 경고에도 780원짜리 우표 붙여 미국에 보낸 편지

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲Unsplash Image ⓒ hudsoncrafted on Unsplash 관련사진보기

41년생인 내가 국민학교 4학년 때 6.25가 났다. 해방된 지 5년만이었다. 기쁨의 만세 소리도 채 가시기 전에 6.25가 터져 속수무책으로 밀려야만 했던 그때, 총을 잡을 수 있는 남자들은 조국을 지키기 위해 군대에 갔다.이런 국군 장병들에게 마음의 위안이라도 주려고 후방에서는 학생들에게 위문 편지를 써서 보내게 했다. 나도 참 많이 써서 보냈다. 내가 보낸 위문 편지를 어느 국군 장병이 받아 읽고 마음의 위로를 받았는지는 알 수는 없다. 그럼에도 어린 나이에 정성 들여 썼던 기억이 난다.그 후로 '편지'라는 두 글자를 까마득하게 잊고 살았다. 그러다 아들이 군에 입대하면서 제대할 때까지 많은 편지를 주고받았다. 그게 벌써 36년 전 일이다. 아들한테 보낸 편지의 답장이 오면 다음 답장이 올 때까지 읽고 또 읽었다.보물처럼 보관한 이 편지는 비가 오는 날이나 마음이 허전할 때면 한 번씩 꺼내 읽고 추억했다. 그러다 지난 2023년, 다 정리한 후 아들에게 전했다. 지금은 회사 일로 바빠 읽어볼 시간의 여유가 없겠지만 훗날 엄마가 그리워지면 읽어볼지 모른다. 군 생활의 그날을 회상하는 시간도 될 것이다. 그 이후로 편지라는 두 글자와 영원한 이별인 줄 알았다.그런데 지난 7월 어느 날, 아파트 우체통에서 편지 한 통을 발견했다. 잘못 배달된 편지가 아닐까 하고 꺼내보니 미국에서 일하는 외손자가 보낸 편지였다. 반가움에 편지를 꼭 껴안았다. 연세 많은 할아버지, 할머니에 대한 걱정, 마음 같아선 한국으로 돌아와 함께 살고 싶다는 절절함을 담고 담은 손자의 마음이 편지에 실려 있었다.고맙고 고마웠다. 가끔 전화로 소식을 전하긴 했지만 세세하게 전하지 못했던 미국 생활이 그 편지에 담겨 있었다. 몰랐던 손자의 일상을 폭넓게 이해할 수 있었다. 좀 더 나은 삶에 도전하려고 여가 시간에 회계사 시험에 도전하여 공부하고 있다는 소식도 담겨 있어 마음이 뿌듯했다.나는 바로 답장을 썼다. 손자가 걱정하고 있는 할머니, 할아버지 소식을 자세하게 썼다. 읽고 또 읽어 마지막으로 잘 봉하고 우체국으로 갔다. 멀고 먼 나라까지 배달되는 우표 가격이 너무 싸서 놀랐다. 이런 나에게 우체국 직원이 단서를 달았다.780원의 우표를 달고 간 이 편지는 제대로 배달되지 않아도 누구도 책임지지 않는다고 했다. 그게 아니면 2만 얼마 짜리로 보내야 한다고 했다. 780원 우표를 붙여 놓고 씁쓸한 마음으로 돌아와 잘 도착하기를 기다렸는데 12일 만에 "할머니 편지 잘 받았습니다" 하는 손자의 목소리가 전화선 너머로 들려왔다. 손자는 "감사합니다"라는 말을 몇 번이고 했다. 36년 만에 써 본 편지는 나에게도 감동을 주었다.과학이 만들어 낸 빠르고 쉽게 전달되는 소식들은 새털 같이 가볍다. 어디론가 날아가 버려 흔적마저 남지 않지만 누구도 개의치 않고 살아간다. 이 모든 것이 세상 살아가는 이치라면 탓할 일도 아니다. 그래도 나는 이 무더운 여름 지나고 산들 바람 부는 가을이 오면 내 눈에 그려지는 아름다운 가을 그림 담아 내 손자한테 마음 담은 손편지를 띄워 보려 한다.편지 한 장에 담긴 마음은 종이보다 무겁고 세월보다 오래 간직된다. 전화로는 다 전할 수 없는 내 마음 속 이야기가 글자마다 묻어난다. 언젠가 손자가 나이 들어 이 편지를 다시 펼칠 때, 그때의 내 숨결이 그와 함께 있기를 바란다.