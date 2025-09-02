농성중인 독립지사 후손 "독립운동하는 심정... 김형석, 해고장 받아라"

지난 8월 21일 독립지사 후손들은 김형석 관장의 '해고장'을 들고 충남 천안에 위치한 독립기념관을 찾았다. 이들은 그날 이후 김형석 관장실 앞에서 "김 관장은 해고장을 받으라"며 농성을 벌이고 있다. 9월 2일은 농성 2주째로 접어든 날이다.
현재 독집지사 후손들은 번갈아 가며 농성장을 지키고 있다. 다만 예외적인 인물이 하나 있다. 이재만 독립지사 후손인 이해석(72)씨는 단 하루도 빠짐없이 14일째 농성장을 지키고 있다. 이해석씨의 할아버지인 이재만 독립지사는 지난 1919년 4월 1일 충남 홍성군 금마면에서 독립만세 운동을 주도한 인물이다.
이해석씨는 아르헨티나에서 영주권까지 얻었다. 그러나 윤석열 정권 시기인 지난해 한국으로 돌아 왔다. 그는 "노후를 편하게 보내고 싶었다. 하지만 윤석열 정권의 행태를 보고 참을 수가 없었다. 독립운동을 하는 심정으로 돌아 왔다"고 말했다. 지난해 그가 한국으로 돌아온 이유는 윤석열 퇴진 운동을 위해서였다. 그러나 지금은 그 대상이 김형석으로 바뀌었다.
앞서 지난 2월 25일 이해석 씨를 비롯한 광복회 회원 6명은 김형석 관장을 면담한 자리에서 김 관장의 사퇴를 촉구하며 성명서를 읽어 화제가 됐다. 이후 지난 8월 15일 논란이 된 김형석 관장의 광복절 기념사를 계기로 독립지사 후손들이 또다시 뭉쳤다. (관련기사: [단독] '뉴라이트' 논란 독립기념관장 사퇴 거부... 3.1절 행사는 자체진행)
아래는 이해석씨와 나눈 일문일답이다.
- 독립기념관 농성장 분위기는 어떤가.
"독립지사 후손들이 번갈아 가며 농성장을 지키고 있다. 매일 4~5명의 후손이 참여하고 있다. 천안 시민들과 지역 시민 사회 단체에서 수시로 와서 응원을 하고 있다. 지인들도 가끔 찾아 온다"
- 최근 김형석 독립기념관장이 독립기념관에서 예배를 보고, ROTC 동기 모임을 했다는 의혹이 나오고 있다. 뉴스를 혹시 봤나.
"한심하다는 생각이 들었다. 독립기념관은 김형석의 개인 사업장이 아니다. 독립기념관에서 벌어질 법한 일이 아니다. 논평할 가치도 없다고 본다. 독립기념관은 단순한 건물이 아니다. 일제항쟁기 조국 독립을 위해 희생한 선연들의 피와 땀, 그리고 얼이 서려 있는 우리 민족정신의 심장이다. 독립기념관의 수장이라면 마땅히 독립운동의 역사적 의의를 누구보다 깊이 이해하고 존중해야 한다. 김형석의 행태는 도저히 이해할 수가 없다"
- 농성 목표를 광복군 창설일인 9월 17일까지로 잡았다고 했는데, 계획에 변경사항이 혹시 있나.
"계획에 변함은 없다. 그보다도 최근 광복회 고문 변호사 출신인 정철승 변호사가 응원차 농성장에 다녀갔다. 정 변호사의 전언에 따르면 김형석 관장에 대한 '집행정지 신청'을 진행 중이라고 했다. 우리(농성자들의)에게도 의견을 물었는데, 우리도 정 변호사의 의견에 공감하고 동의를 했다."
정철승 변호사는 이날 기자와 한 통화에서 법원에 김형석 관장 임명 처분에 대한 집행정지 신청(행정소송)을 했다고 전했다. 지난해 해당 처분 신청은 한 차례 기각이 됐다. 하지만 이번에는 광복절 기념사 논란 및 독립운동 정신을 계승해야 할 독립기념관장의 의무 위반 등의 내용을 추가한 것으로 전해졌다.
- 김형석 관장이 독립기념관 내 별도의 공간에서 업무를 보고 있다고 하는데, 김 관장과의 면담 의사는 혹시 없나.
"김 관장이 있을 것으로 추정되는 독립기념관내 모처에도 가봤다. 그러나 김 관장은 현장에 없었다. 독립기념관장의 관사는 독립기념관이 아닌 여성가족부 소유의 땅이었다. 경비원들이 저지해서 들어가 보진 못했다. 김 관장과 면담을 할 생각은 없다. 우리의 요구는 김형석이 관장실로 와서 우리가 준비한 해고장을 받으라는 것이다. 주권자로서 김형석을 해고한다는 우리(농성자들)의 뜻에는 변함이 없다."
- 김형석 관장에게 전할 말이 있나.
"더 늦추지 말고 지금이라도 사퇴해야 한다. 그것이 가장 올바른 길이라고 생각한다."
한편, 김형석 관장은 지난 8월 8일자 <오마이뉴스>와 한 인터뷰에서 "법률에 정한 임기 동안 최선을 다해 근무하는 것이 공직자의 올바른 자세"라며 사퇴할 뜻이 없음을 밝힌 바 있다.