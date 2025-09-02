'도쿄서 교제살인' 용의자 30대 한국 남성... 바로 신상공개한 일본

큰사진보기 ▲일본 도쿄 세타가야구에서 발생한 한국인 여성 피습 사건을 보도하는 NHK 방송 ⓒ NHK 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본 도쿄 발생한 한국인 여성 피습 사건의 용의자 남성 체포 상황을 보도하는 NHK 방송 ⓒ NHK 관련사진보기

일본 도쿄에서 40대 한국인 여성을 살해한 혐의를 받는 30대 한국인 남성이 일본 경찰에 2일 구속됐다고 NHK방송과 교도통신 등 현지 언론이 보도했다.이 남성은 전날 도쿄의 세타가야 주택가에서 흉기로 여성을 공격한 뒤 도주하고 한국을 출국하려다가 오후 4시 40분께 하네다공항 제3터미널에서 체포됐다.현지 언론에는 용의자 남성 박아무개씨와 피해 여성의 이름, 나이 등 신상이 여과 없이 공개됐으며 남성이 체포 후 경찰차로 호송되는 장면도 나왔다. 현재 남성은 묵비권을 행사하는 것으로 전해졌다.일본 경시청 국제범죄대책과에 따르면, 지난 1일 오후 1시 30분께 세타가야구의 한 도로에서 여성이 피를 흘리며 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다. 이후 이 여성은 병원에 옮겨졌지만 한 시간여 만에 사망했다.도쿄 미나토구에 거주했던 여성은 의류 관련 자영업을 했으며, 전날 사진 스튜디오를 방문했다가 잠시 건물 밖으로 나와 혼자서 휴식을 취하던 중 피해를 당한 것으로 전해졌다.현장 인근의 방범 카메라에는 용의자로 보이는 남성이 아침부터 주위를 지켜보거나 배회하고, 사건 발생 후 도망치는 모습 등이 담겼다.두 사람은 올해 4월부터 교제하다가 지난달 여성이 이별을 통보하자 남성이 일본에 찾아와 폭력 등을 행사한 것으로 파악됐다.지난달 23일 일본에 입국한 남성은 피해 여성 집에 머물렀고, 여성은 지난달 29일 경찰에 "한국에서 온 교제 상대에게 헤어지자고 이야기했더니 화를 내며 폭력을 휘둘렀다"라고 신고했다.이에 경찰은 남성에게 피해 여성에게 접근하거나 연락하지 않도록 구두로 경고해 한국으로 돌아갈 것을 권고했으며, 여성에게는 남성이 모르는 안전한 장소로 대피할 것을 권한 것으로 전해졌다.경찰은 남성이 "오사카에 들러 관광하고 귀국하겠다"라고 하자 도쿄역까지 따라가 그가 고속열차 신칸센에 탑승하는 것을 확인했다. 하지만 남성은 이튿날인 지난달 30일 피해 여성의 거주지에 다시 찾아왔다.다시 경찰은 도쿄 나리타공항까지 남성과 동행해 그가 출국 수속을 밟고 보안 검색대까지 통과하는 모습을 지켜봤으나, 남성은 출국하지 않고 이틀 후인 지난 1일 범행을 저질렀다.일각에서는 교제 폭력을 신고한 상황에서 일본 경찰의 조치가 적절했는지, 용의자가 비행기에 탑승한 것까지 확인했어야 하는 것 아니냐는 지적도 나오고 있다.경시청은 양쪽의 이야기를 들었으나 객관적인 증거가 부족했고, 여성이 피해 신고를 제출하지 않았다는 입장이다.경시청 인신안전대책과는 "현시점에서 경찰로서는 피해자의 의향에 근거해 안전 확보를 위한 조치를 마련했다고 생각하지만, 사건이 지금 상황에 이르게 된 경위에 대해서는 향후 수사를 통해 해명될 것으로 본다"라고 밝혔다.