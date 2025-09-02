용인FC, 2026년 K리그2 참가 목표... 시민구단 성공 조건은?

큰사진보기 ▲8월 28일 '시민축구단 추진 정책과 향후 전망'을 주제로 정책토론회가 열렸다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

이상일 시장이 용인특례시 시민프로축구단 창단 진행 상황 보고회를 통해 축구단 목표를 밝히고 있다.

경기도 용인특례시가 2026년 K리그2 참가를 목표로 추진하는 시민프로축구단(아래 용인FC)을 두고 '시민구단이냐'는 근본적 문제 제기가 나왔다. 특히 전문가들은 지자체에 의존하지 않는 자생력을 갖추는 한편 시는 지원하되 간섭하지 않는다는 원칙을 분명히 해 지속 가능한 시민구단이 돼야 한다고 강조했다.경기도의회와 경기도가 주최하고 전자영 도의원이 주관한 가운데 8월 28일 용인미르스타디움에서 '시민축구단 추진 정책과 향후 전망'을 주제로 정책토론회가 열렸다. 박문성 축구 해설위원의 주제 발제와 임현수 용인시의회 의원, 윤민혁 전 프로축구 선수, 홍재민 축구 전문기자 등이 토론자로 참여해 용인FC의 현재를 진단했다.주제발표자로 나선 박문성 해설위원은 "엄밀히 말하면 우리나라에는 유럽에서 말하는 시민구단이 존재하지 않는다"면서 "우리에게 가까운 건 지자체 구단"이라고 지적했다. 박 해설위원은 "바르셀로나와 같은 유럽 시민구단은 시민들이 자발적으로 주주로 참여하고, 지역 기업들이 컨소시엄 형태로 후원한다"며 "용인FC가 진짜 시민구단이 되려면 시민들이 1만 원이든 10만 원이든 주주로 참여해야 한다"고 강조했다.현재 기업 구단을 제외하고 K리그 구단 대부분이 운영비 6080%를 해당 지방자치단체가 부담하고 있는 현실을 지적하며 "연간 10조 2000억 원의 세금이 투입되는데 이는 결코 적은 돈이 아니다"라고 말했다.박문 위원은 "축구팀은 공공재 성격이 있어 지자체 지원이 가능하지만 과도한 세금 의존은 문제"라며 "스스로 돈을 벌 수 있는 독립 법인으로서 경쟁력을 찾아야 한다"고 주장했다. 그는 영국 7부 리그 경험을 소개하며 "지역 영어학원, 렌터카 회사, 자전거 가게 등 동네 기업들이 광고판에 참여해 실질적으로 팀 운영에 참여했다. 용인도 충분히 가능하다"고 말했다.박 위원은 특히 "경기장 네이밍 라이츠부터 팔 수 있다"며 "삼성 스타디움, LG 스타디움이 이상하지 않듯 모든 수익원을 찾아야 한다"고 제안했다. 그러면서 "장기적으로는 세금을 직접 투입하기보다 세금 감면, 시설 임대료 할인 등 간접 지원 방식으로 전환해야 한다"고 덧붙였다. 네이밍 라이츠(Naming Rights)란 특정 건물, 시설, 행사, 스포츠 구단 등의 이름에 기업이나 브랜드 이름을 붙이는 명칭 사용권을 사고파는 권리를 의미한다.박 위원은 시민구단의 또 다른 문제로 정치적 도구화를 꼽았다. 그는 "시장이나 도지사가 바뀔 때마다 구단 축이 바뀌면 경영 연속성이 보장되지 않는다"며 "전문가가 아닌 사람이 와서 운영하면 덜컹거린다"고 지적했다.이어 영국의 '팔길이 원칙(Arm's Length Principle'을 소개하며 "지원은 하되 간섭은 하지 않는다는 원칙을 분명히 해야 한다. 스포츠를 정치 도구화해서는 안 된다. 축구팀 운영은 매우 전문적 영역임을 인정하고 전문가를 모셔야 한다"고 말했다.영국의 팔길이 원칙은 정부나 공공기관이 예술·문화 분야를 지원할 때 간섭하지 않고 일정 거리를 두는 원칙을 의미한다. 즉, 정부나 권력이 예술의 창작 과정에 '팔 하나 정도의 거리'를 두고 간섭 대신 자율을 보장하는 문화행정의 기본 이념이다.윤민혁 전 축구선수는 환경의 중요성을 강조했다. 그는 고향인 경북 영덕군(인구 3만 명)에서 신태용, 박태하, 김도균 등 수많은 축구 스타가 배출된 사례를 들며 "용인시 인구의 30분의 1에 불과한 작은 도시에 서 이렇게 많은 선수가 나오는 건 환경 때문"이라고 설명했다.윤민혁씨는 "동네 형, 삼촌이 유명 축구 선수가 되어 텔레비전에 나오는 걸 보며 자란 아이들은 자연스럽게 축구 선수를 꿈꾼다. 그렇게 성공한 선수들이 다시 고향에 와서 아이들에게 조언하는 선순환 구조가 영덕 축구의 힘"이라고 분석했다.그는 포항스틸러스와 포철공고의 사례도 제시하며 "유소년팀에서 프로 팀 레전드가 되는 건 10년에 한 번 나올까 말까 한 일인데 포항은 이런 사례가 비일비재하게 일어난다. 이미 구축된 용인시축구센터라는 환경이 있어 좋은 선순환을 만들 수 있을 것"이라고 기대했다.홍재민 기자는 "공공기관이 공급과 수요 법칙이 통용되는 시장에 뛰어들어 경쟁하는 건 공공적 측면에서 앞뒤가 맞지 않는다"고 비판하면서도, 용인FC가 창단을 앞둔 점을 감안해 "프로리그 참여와 함께 용인 아마추어팀 리그 운영, 선수·코치들의 학교 방문 레슨, 여자 축구 활성화 등을 용인FC가 전담한다면 의미가 클 것"이라고 제안했다.그러면서 대안으로 중국 룽장시의 '촌초리그(빌리지 슈퍼리그)' 사례를 소개했다. 홍 기자는 "동네 모든 팀이 참가해 리그를 돌리고 챔피언 결정전을 마을 축제로 만들어 2023년 관광객 760만 명을 유치하고 1조 6000억 원 매출을 올렸다"며 "용인FC도 프로리그 참여와 함께 시민들의 축구 활동에 기여하는 새로운 모델을 제시하면 좋겠다"고 말했다.용인시의회 임현수 의원은 용인FC 창단 경과를 설명하며 "단순히 창단을 위한 창단이 되어서는 안 된다"고 강조했다. 임 의원은 "첫해 호기심으로 한 번 찾는 팀이 아니라 시민들이 언제든 다시 찾고 싶은 지속 가능한 축구단이 돼야 한다"며 "시청 소속이 아닌 진정으로 용인 시민이 주인이 되는 팀으로 만들어야 한다"고 말했다.토론회에 참석한 시민들은 구체적인 수익 창출 방안과 지역경제 연계 아이디어를 제시했다. 김민호씨는 프로스포츠 굿즈 산업의 성장을 예로 들며 "용인의 조아용 캐릭터 인기가 높으니 용인FC가 조아용을 활용해 굿즈 사업을 하면 더 많은 인기를 얻을 것"이라고 제안했다.한 소상공인은 "용인FC가 골목상권과 연계해 소상공인을 살리는 첫 사례가 되면 좋겠다"고 하자, 박문성 해설위원은 당일 티켓으로 지역 상점에서 할인받는 방식 등으로 지역경제와 상생할 수 있다고 말했다. 그러면서 그는 "축구팀이 돈을 버는 모든 것의 공통점은 팬"이라며 팬들이 무엇을 원하는지에 대한 데이터베이스 구축 필요성을 강조했다.홍재민 기자는 일본 제이리그 사례를 들며 "경기장 안 복도에 대기업 프랜차이즈가 아닌 동네 라멘집, 스키야키집 등을 열어 6~7시간의 축구 문화를 만든다. 용인FC도 지역 소상공인과의 적극적인 협업을 고민해보면 좋겠다"고 제안했다.용인시는 올해 3월 용인FC 창단 발표 이후 재단법인 전환과 김진형 단장 선임, 이동국 테크니컬 디렉터와 최윤겸 감독 선임을 거쳐 8월 K리그 이사회 가입 승인을 받았다. K리그2 참가가 사실상 결정됨에 따라 시는 8월 26일 시청 에이스홀에서 '용인특례시 시민프로축구단 창단 진행 상황 보고회'를 열고 시민들에게 시민프로축구단의 목표와 비전 등을 제시했다.이상일 시장은 단합(시민과 함께 만드는 공동체), 도전(승리를 위한 투지·열정), 책임(공정하고 투명한 경영), 소통(시민, 지역공동체와의 신뢰 형성), 성장(문화와 산업, 지역이 조화를 이루는 성장)을 용인FC의 5대 핵심 가치로 제시했다.이 시장은 "용인FC가 투명하고 공정한 윤리적 경영을 바탕으로 시민과 소통하고, 사회에 공헌하는 구단으로 성장할 수 있도록 노력하겠다"며 "평균 관중 8000명 달성과 2030년 K리그1 승격이 목표다. 시민과 함께 성장하는 소통 중심의 시민프로축구단을 만들겠다"고 밝혔다.한편 용인FC의 성공적인 운영을 위해 지역 기업인들도 힘을 보태기로 했다. 보고회에서 용인FC와 용인상공회의소는 동반 성장을 위한 상생협약을 체결했다. 협약에 따라 용인FC는 용인에 있는 기업의 상품을 홍보하고, 용인상공회의소는 기업 스폰서십 관련 홍보에 협조하며, 용인FC와 공동으로 사회공헌 활동을 펼치기로 했다.