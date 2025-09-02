'상습 임금체불 엄벌' 주문한 이 대통령 "저도 많이 당해봤는데..."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 현안 토의 중 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관의 발언을 듣고 있다. 2025.9.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"저도 월급 많이 떼여 먹혀봤는데. 그러면 안 되죠. 노예도 아니고. 일시키고 돈 떼먹고"

AD

이재명 대통령이 상습적이고 반복적인 임금체불을 반복하는 사업자에 대한 엄벌을 검토하라고 주문했다. 또한 단속에 의해 강제출국될 수 있는 미등록 외국인 노동자의 사정을 악용해 고의적으로 그들의 임금을 체불하는 악덕사업주에 대한 대책 등도 검토하라고 지시했다.이 대통령은 2일 국무회의에서 진행된 국가성장전략 관련 토론 중 김영훈 고용노동부 장관의 발언을 듣고 이러한 주문을 내놨다.김 장관은 이날 행정안전부의 관련보고 후 "소비쿠폰 덕에 소비여력이 살아났는데 반짝효과로 그쳐서는 안 된다"라며 "임금체불은 노동자에게 생계가 달린 문제이기도 하지만, 동네상권에도 직격탄인 문제"라고 짚었다. 이어 "조만간 임금체불 종합대책을 발표할텐데 행안부와 협업이 잘 이뤄져서 임금체불 없는 지역의 동네상권의 내수를 진작하고 노동과 함께하는 성장이 되길 바란다"고 했다.이 대통령은 이에 "통계자료를 보니깐 임금을 체불했던 업체가 (또) 체불한다고 하던데 맞나"라며 "혼내줘야 되는 것 아니냐"라고 반문했다.김 장관은 "대통령 말씀처럼 산업안전과 관련해 사람 목숨 귀중한 것 알아야 하듯, 돈도 떼 먹으면 안 된다. (노동부가) 떼인 돈 받아드리겠다"라면서 "임금체불이 반복되는 곳에 대해서는 10월부터 곧바로 명단을 공개하고 반의사불벌죄(피해자가 처벌을 원치 않으면 공소기각 판결이 내려지는 범죄)도 적용시키지 않는 대책을 가동할 예정"이라고 답했다.이 대통령은 일부 업체의 임금체불 반복 이유를 "처벌과 제재가 약해서"라고 봤다. 그러면서 "(임금체불은) 다중을 상대로 한 중대범죄라 생각해야 한다"고 했다. 또 "(임금체불 반복하면) 아주 엄벌하는 것으로 해야 한다. 충분히 줄 수 있는데도 안 주고 버틴다든지 하면 엄벌해야 한다"고 강조했다.김 장관도 "인식조사를 해보면 (일반)국민들에게는 사기 다음으로 임금체불이 중대범죄로 생각되는데 사업자들은 임금체불을 아주 낮게 생각한다. 인식이 바뀌어야 한다"라며 임금체불 관련 반의사불벌죄 미적용 여부를 검토하고 있다는 뜻을 밝혔다.이 대통령은 미등록 외국인 노동자의 임금 체불 문제도 짚었다. 특히 "(미등록 외국인 노동자가) 강제출국 당하면 영영 임금을 떼먹을 수 있어서 (일부 사업주들이) 일부러 그런다고 들었다"라며 "임금 떼먹힌 (미등록 외국인) 노동자들은 출국 보류해주고 돈을 받을 때까지 기회를 주는 것도 검토해야 한다"고 주문했다.아울러 "법무부도 신경써주길 바란다"며 "사업주들이 임금 떼먹고 강제출국을 시키기 위해 신고한다고 한다. 나라 망신이다"고 말했다.