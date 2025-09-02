새와 함께 자란 아이, 지리산의 목소리가 되다

▲ 순천만 국제정원 앞에서 '지리산골프장 추진 중단하라!' 현수막을 든 활동가들 ⓒ 정정환 제공 관련사진보기

▲ 정정환 씨와 뜻을 함께하는 사람들. 벚나무 아래에서 문화제를 열었다. ⓒ 정정환 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 지리산이음 홈페이지에도 실립니다.이 기사는 지리산이음 홈페이지에도 실립니다.이 인터뷰 프로젝트는 '임팩트 그라운드' 지원사업으로 진행되며, 사회적협동조합 지리산이음이 기획, 운영합니다.