사회

25.09.02 17:46최종 업데이트 25.09.02 17:46

"김건희가 챙긴다", "김건희가 알아서" 이종호 공소장 수없이 등장한 이름

변호사법 위반 기소 이 전 대표, 김건희·VIP 언급하며 "집행유예 받게"... 임성근 구명로비 의혹도 피의자

김건희(왼쪽)와 이종호 전 블랙펄인베스트 대표. 김건희는 지난달 12일, 이종호는 지난달 5일 영장실질심사에 출석하는 모습이다.
김건희(왼쪽)와 이종호 전 블랙펄인베스트 대표. 김건희는 지난달 12일, 이종호는 지난달 5일 영장실질심사에 출석하는 모습이다. ⓒ 사진공동취재단, 이정민

이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 공소장엔 "김건희"가 곳곳에 적혀 있다. 이 전 대표가 영부인이었던 김건희를 어떻게 활용했는지 알 수 있는, 나아가 김건희와 어떤 관계였는지 추정해볼 수 있는 내용들이다.

"걱정하지 마라. 김건희나 VIP(윤석열)에게 이야기해 집행유예가 나오도록 해주겠다."
"김건희가 계속 사건을 챙겨보고 있다."
"김건희가 알아서 잘 할 거니까 재판은 신경 안 써도 된다."
"내가 김건희와 직접 소통이 되고, VIP나 행정관들이랑도 연계가 돼 있다."

이 공소장은 이 전 대표의 변호사법 위반 혐의 공소장이다. 김건희 특검팀(민중기 특검)은 지난 8월 22일 이 전 대표를 기소했다. 그는 도이치모터스 주가조작 공범인 이정필씨에게 "김건희", "VIP" 등을 거론하며 재판에서 집행유예를 받게 해주겠다는 명목으로 총 7950만 원을 받은 혐의를 받고 있다.

공소장에 따르면, 이 전 대표는 2022년 5월 중순 재판 결과를 걱정하는 이씨에게 "걱정하지 마라, 김건희나 VIP에게 이야기해 집행유예가 나오도록 해주겠다", "재판부와 이야기를 다 해놓았다", "김건희가 계속 사건을 챙겨 보고 있다"라고 말했다. 이때 이 전 대표는 국회의원·고위공직자범죄수사처장(당시 김진욱) 등과 함께 찍은 사진을 이씨에게 보여주기도 했다.

이후에도 이 전 대표는 이씨와 여러 차례 만나 "내가 김건희와 직접 소통이 되고 VIP나 행정관들이랑도 연계가 돼 있다", "너는 집행유예 나오도록 할 거니까 걱정하지 마라"고 말했다. 이를 토대로 이 전 대표는 2022년 6월 9일부터 이씨의 1심 선고 전날인 2023년 2월 9일까지 총 23회에 걸쳐 적게는 100만 원, 많게는 800만 원까지 이씨로부터 돈을 받았다. 아래는 이 전 대표 공소장의 범죄일람표에 담긴 일시, 금액, 방법을 요약한 것이다.

2022년
6월 9일 : 500만 원, "우리 재판에 도움이 되는 사람들로부터 그림을 사야 한다."
6월 29일 : 500만 원, "청탁할 사람을 만나야 하는데 돈이 필요하다."
7월 11일 : 500만 원, "실형을 면하기 위해 돈이 필요하다."
7월 29일 : 150만 원, "실형을 면하기 위해 사람을 만나야 하는데 밥값이라도 있어야 하지 않겠나."
7월 29일 : 140만 원, "재판에 도움이 되는 사람에게 줄 샴페인이 필요하다."
8월 16일 : 500만 원, "○○○ 며느리가 전시회를 하는데 가구를 사야 한다. 재판에 도움이 될 사람이다."
8월 22일 : 200만 원, "영향력 있는 사람에게 돈을 써야 한다."
8월 25일 : 350만 원, "판사를 접대하는 데 돈이 필요하다."
8월 26일 : 200만 원, "영향력 있는 사람에게 돈을 써야 한다."
9월 2일 : 700만 원, "집행유예 선고를 받기 위해 사람들을 만나야 한다."
9월 20일 : 500만 원, 재판에 도움이 될 사람을 만나야 한다."
9월 28일 : 800만 원, "돈을 준비하지 못하면 재판에서 불이익을 받을 것이다."
12월 19일 : 200만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."

2023년
1월 10일 : 500만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."
1월 13일 : 500만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."
1월 14일 : 100만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."
1월 20일 : 200만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."
1월 22일 : 100만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."
1월 31일 : 100만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."
2월 3일 : 300만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."
2월 8일 : 250만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."
2월 9일 : 150만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."
2월 9일 : 150만 원, "재판 막바지이니 돈이 더 들어간다."

채해병 특검팀도 이 전 대표 수사 중

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 지난달 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 지난달 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단

해병대 출신의 이 전 대표는 채해병 특검팀(이명현 특검)에서도 임성근 전 해병대1사단장의 구명 로비 의혹과 관련해 수사를 받고 있다. 특검팀은 채해병 사망사건 이후 임 전 사단장이 사의를 표하자, 이 전 대표가 이를 만류하고 김건희 등을 통해 임 전 사단장의 구명을 청탁했다는 혐의를 들여다보고 있다.

이 전 대표는 이씨에게 돈을 받은 변호사법 위반 혐의는 물론, 구명 로비 의혹도 전면 부인하고 있다. 이 전 대표의 변호사법 위반 혐의 첫 공판은 오는 23일 오전 11시 서울중앙지방법원 형사합의23부(오세용 부장판사)의 심리로 열린다.

이 전 대표와 이씨는 모두 김건희의 계좌관리인으로, 도이치모터스 주가조작 사건의 핵심 인물이다. 이 전 대표는 유죄 판결을 받은 반면, 이씨는 2023년 2월 10일 1심에서 면소 및 무죄를 선고받았다.

당시 검찰은 '봐주기 수사'란 비판을 받고도 결국 김건희를 기소하지 않았다. 그러나 특검팀은 김건희가 권오수 전 도이치모터스회장과 이 전 대표와 공모해 주가조작을 벌였다고 보고 지난달 29일 그를 기소했다. 특검팀은 이 주가조작으로 김건희가 8억 1000만 원을 취득한 것으로 보고 있다.

전선정 (sljeon) 내방

우리가 몸담은 세상이 궁금해 글을 씁니다.

