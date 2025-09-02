메뉴 건너뛰기

'휠체어에 마스크' 서희건설 회장, 조찬기도회 목사 불쑥 나타나 "빡세게 기도"

사회

25.09.02 11:52최종 업데이트 25.09.02 11:52

김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨에게 고가의 목걸이를 선물하고 사위의 인사를 청탁한 혐의를 받는 이봉관 서희건설 회장이 2일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다.
김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨에게 고가의 목걸이를 선물하고 사위의 인사를 청탁한 혐의를 받는 이봉관 서희건설 회장이 2일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호

김건희가 2022년 나토 순방 당시 착용한 '반 클리프 아펠' 목걸이 등을 제공한 이봉관 서희건설 회장이 휠체어에 탑승한 채 김건희 특검팀(민중기 특검)에 출석했다. 이 회장은 "김 여사에게 6200만 원짜리 목걸이를 직접 줬냐", "목걸이 선물과 사위 박성근 전 비서실장 인사 청탁이 연관됐느냐"는 질문에 일체 답하지 않았다.

- 김 여사에 6200만 원짜리 목걸이를 직접 줬나?
"..."

- 목걸이 선물이 사위인 박성근 전 비서실장 인사청탁과 연관성이 있나?
"..."

- 청탁 관련해 윤석열 전 대통령도 알고 있었나?
"..."

- 윤 전 대통령 부부와 어떤 관계인가? 뇌물 공여 혐의 인정하는가?
"..."

이 회장은 소환 예정 시각인 2일 오전 10시 휠체어에 탑승한 모습으로 나타났다. 그는 취재진의 질문에 침묵하며 건물 안으로 들어갔다. 현장에는 서울시기독교총연합회 수석상임부회장인 정연석 마곡전동교회 목사가 이 회장을 향해 "선배님 힘내라", "빡세게 기도하겠다"고 외쳤다. 정 목사는 "같은 경주 출신이자 후배 목사로서 응원 방문"이라며 "이 회장과 국가조찬기도회에서 만나는 사이"라고 밝혔다(관련 기사 : 반클리프 회장·금거북이 부회장, 어수선한 조찬기도회..."로비단체" 폐지 목소리 https://omn.kr/2f5hk).

특검, 김건희 1차 기소 후 '매관매직' 의혹 집중

이 회장은 앞서 특검에 제출한 자수서에서 자신의 맏사위이자 검사 출신인 박 전 실장 인사 청탁 명목으로 김건희에 총 1억 원대 명품 장신구 3종을 전달했다고 밝혔다. 김건희는 2022년 6월 29~30일 북대서양조약기구(나토) 순방 때 해당 장신구를 모두 착용했다. 특검팀은 이날 오후 2시 박 전 실장도 소환 조사할 예정이다. 특검팀은 지난달 11일 서울 서초구 서희건설 본사를, 지난달 28일에는 박 전 실장의 거주지를 압수수색한 바 있다.

더해 이 회장은 윤석열·김건희 부부에게 자신이 회장직에 있는 국가조찬기도회에 참석해 달라고 부탁하기도 했는데 실제 두 사람은 2022년 12월 5일 두 사람은 이 기도회에 참석했다. 윤석열은 2024년에도 참석했다. 기도회 부회장은 김건희에게 금거북이를 건넸다는 이배용 전 국가교육위원장이다.

지난 8월 29일 김건희를 주가조작, 공천개입, 통일교 연루 혐의로 기소한 특검팀은 추가로 매관매직, 양평고속도로 노선 변경 의혹 등을 본격 수사 중이다. 특검팀은 이날 언론공지를 통해 "양평고속도로 종점부 변경사건과 관련해 국토교통부 서기관 김아무개씨의 주거지와 근무지 등 5곳에 대한 추가 압수수색을 실시하고 있다"고 전했다.

한편 특검팀은 이날 오전 박창훈 국민의힘 경북도의원을 피의자 신분으로 소환했다. 박 의원은 오전 9시 46분 비공개로 출석했다. 그는 2022년 6월 지방선거 당시 건진법사 전성배씨를 통해 국민의힘 지도부에 공천을 청탁했다는 혐의를 받고 있다.

김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨에게 고가의 목걸이를 선물하고 사위의 인사를 청탁한 혐의를 받는 이봉관 서희건설 회장이 2일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 조사를 받기 위해 차량에서 내리고 있다. ⓒ 유성호

김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨에게 고가의 목걸이를 선물하고 사위의 인사를 청탁한 혐의를 받는 이봉관 서희건설 회장이 2일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 조사를 받기 위해 출석하며 휠체어에 올라타고 있다. ⓒ 유성호

김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨에게 고가의 목걸이를 선물하고 사위의 인사를 청탁한 혐의를 받는 이봉관 서희건설 회장이 2일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 조사를 받기 위해 휠체어를 타고 이동하고 있다. ⓒ 유성호

