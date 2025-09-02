'휠체어에 마스크' 서희건설 회장, 조찬기도회 목사 불쑥 나타나 "빡세게 기도"

▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨에게 고가의 목걸이를 선물하고 사위의 인사를 청탁한 혐의를 받는 이봉관 서희건설 회장이 2일 오전 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에서 조사를 받기 위해 휠체어를 타고 이동하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기