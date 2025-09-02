한국노총-민주당 의원 "석탄벌전지원법안, 조속 제정" 촉구

큰사진보기 ▲기자회견한국노총- 더불어민주당 의원이 1일 오전 9시 40분 서울 여의도 국회 소통관에서 ‘석탄발전폐지지원법’ 제정을 촉구하는 기자회견 모습이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

더 이상 늦출 수 없다! 노동자와 지역이 요구한다!

'석탄발전폐지지원법 조속한 제정 촉구' 기자회견문

이제 더 이상 늦출 시간도 없습니다. 탄소중립 목표 달성을 위해 석탄화력발전소는 당장 올해 말 태안 1호기를 시작으로 2038년까지 총 37기가 순차적으로 폐쇄됩니다.

석탄화력발전소는 폐쇄되어 멈추지만, 노동자의 삶은 계속되어야만 합니다. 석탄화력발전소가 폐쇄된다고, 지역까지 폐쇄될 수는 없습니다. 석탄화력발전소 폐쇄가 예정된 지역은 지역소멸을, 노동자들은 해고를 걱정하며 벼랑 끝에 내몰려 있습니다. 22기가 폐쇄되는 충남의 경우 생산유발 19조 원, 부가가치유발 8조 원, 취업유발 7,700명 감소를 전망하고 있습니다. 지역 경제가 마비될 정도의 직격탄입니다.

그런데도 정부와 국회의 대책은 너무나도 늦습니다. 현재 국회에는 여야를 막론하고 13건의 「석탄화력발전소 폐지지역 지원특별법」(석탄발전폐지지원법)이 발의되어 있습니다. 정부 조정안까지 포함할 경우 14건입니다.

단일 사안에 대해 이렇게 무더기 발의에 나서는 경우는 흔치 않은 일입니다. 국회도 그만큼 시급한 현안으로 인식하고 있다는 뜻일 것입니다. 그런데 대부분의 법안에 전환의 직접적인 당사자인 노동자가 참여할 수 있는 거버넌스 구성이 명시되어 있지 않습니다. 석탄화력발전에 필요한 석탄을 운송하는 항만하역노동자에 대한 지원방안도 빠져 있어 우려가 큽니다.

국회는 이러한 우려를 불식시키기 위한 공청회를 열고, 한시라도 빨리 유사 법안들을 병합심사해야 합니다. 하지만 아직까지도 제대로 된 심사 작업을 벌이지 못한 채 산자위 소위 단계에 계류돼 있습니다.

법안 처리가 늦어지는 사이 노동자들은 물론 지역주민들의 생계도 위협받고 있습니다. 석탄화력발전소 폐쇄와 법적 지원방안 마련 사이에 시간차가 발생하면 해당 지역은 회복 불능에 빠질지도 모릅니다. 이를 방관하는 것은 정부와 정치권의 직무유기라 해도 과언이 아닐 것입니다.

다시 한번 호소드립니다. 우리는 석탄화력발전소 노동자이고, 석탄을 운송하는 항만 노동자이자 지역주민입니다. 우리도 온전한 삶을 영위할 권리가 있습니다. 우리는 기후위기 대응을 위한 뜻에 공감하고 정부를 믿고 석탄화력발전소 폐쇄에 기꺼이 동의했습니다. 이제 국회가 노동자들의 절박한 호소에 응답해야 할 때입니다. 석탄발전폐지지원법의 연내 입법으로 노동자들과 지역주민들의 소중한 삶의 터전을 지켜주시기 바랍니다.

2025년 9월 1일

더불어민주당 김원이 의원, 김주영 의원, 박해철 의원, 박홍배 의원

한국노동조합총연맹, 전국공공산업노동조합연맹, 전국항운노동조합연맹, 전국전력산업노동조합연맹

한국노총·더불어민주당이 1일 국회를 향해 '석탄발전폐지지원법안' 연내 제정을 촉구했다.한국노총(공공노련, 항운노련, 전력연맹)과 더불어민주당(김원이·김주영·박해철·박홍배 의원) 공동 주최로 1일 오전 9시 40분 서울 여의도 국회 소통관에서 '석탄발전폐지지원법' 조속한 제정을 촉구하는 기자회견이 열렸다.기자회견에서 석탄화력발전노동자들과 항만하역노동자들은 "탄소중립 목표 달성을 위해 올해 말 태안 1호기를 시작으로 2038년까지 총 37기의 석탄화력발전소가 순차적으로 폐쇄될 위기임에도 아직까지 '석탄발전폐지지원법안'이 통과되지 않아 제대로 된 지원이 이루어지지 않고 있는 상황"이라고 주장했다.기자회견문을 통해 "법안 처리가 늦어지는 사이 노동자들은 물론 지역주민들의 생계도 위협받고 있다"며 "석탄화력발전소 폐쇄와 법적 지원방안 마련 사이에 시간차가 발생하면 해당 지역은 회복 불능에 빠질지도 모른다"고 밝혔다.이어 "석탄발전폐지지원법의 연내 입법으로 노동자들과 지역주민들의 소중한 삶의 터전을 지켜주시기 바란다'고 강조했다.기자회견에는 더불어민주당 김원이 의원(산자위 간사), 김주영 의원(환노위 간사), 박홍배 의원(환노위원)이, 한국노총 류기섭 사무총장, 주상호 공공노련 한전산업개발노조 사무처장, 김영운 항운노련 충남서부항운노동조합 쟁의부장, 강인호 전력연맹 중부발전노조 부위원장 등이 참석해 발언을 이었다.지난해 9월 법안을 발의한 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 여당 간사인 김원이 더불어민주당 의원은 "법안은 석탄화력발전소 폐지지역 노동자 참여 거버넌스 조항이 핵심"이라며 "더불어민주당 산업통상자원중소벤처기업위원들은 향후 법안 심사에 노동자 참여 보장 부분을 반드시 관철시킬 의지를 갖고 있다"고 밝혔다.이어 "노동계는 12월 이전 신속한 법안 처리를 강력히 희망하고 있다. 절박함을 십분 이해한다"며 "서둘러 법안이 논의될 수 있도록 여야 협상에 임하겠다. 공청회 등 당사자 및 이해관계자들의 입장을 듣는 자리도 마련하겠다"고 강조했다.김주영 의원은 "탄소중립 정책은 온실가스 감축만이 목표가 아니라, 그 과정에서 사회적 약자와 취약 계층이 희생되지 않도록 '정의로운 전환'의 원칙을 반드시 지켜야 한다"며 "석탄화력발전소 폐지 지역의 노동자와 지역주민의 권익 보호를 위한 '석탄발전폐지지원법' 제정을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.박홍배 의원은 "이미 태안 1호기를 시작으로 석탄발전소가 순차적으로 폐쇄될 예정이다. 하지만 법과 제도가 뒷받침되지 않는다면 노동자는 해고로, 지역은 소멸의 위기로 내몰릴 수밖에 없다"며 "조속한 법안 심사와 함께 발전 노동자는 물론 석탄을 운송하는 노동자, 발전소 주변 지역의 경제와 주민의 삶까지 고려하는 종합적인 대책 마련이 시급하다"고 강조했다.이어 한국노총 류기섭 사무총장은 "많이 늦었지만 지금이라도 당장 정부는 석탄화력발전 노동자, 석탄화력 항만하역노동자에 대한 총고용 보장에 나서야 한다"며 "고용노동부는 우선적으로 석탄화력발전소 폐지 예정지역을 '고용위기 선제대응지역'으로 지정해 지원에 나서야 한다"고 피력했다.그는 국회를 향해서도 "여야를 떠나 초당적으로 석탄발전폐지지원법에 대한 법안 처리를 연내에 마무리 해주길 바란다"며 "석탄발전폐지지원법은 노동자와 지역경제를 살리는 무엇보다 시급한 민생법안"이라고 강조했다.주상호 한전산업개발노조 사무처장은 "석탄화력발전소는 저에겐 일터이다. 죽을 것만 같은 날씨나 살인과도 같은 해고나 사실 저에게는 모두 두렵고 막막한 것이다. 나라가 필요해서 석탄화력발전소를, 제 일터를 없애는 것 아니냐"며 "그렇다면 그곳에서 일하는 저희에 대한 실질적인 구제 대책은 세워줘야 한다고 생각한다. 그 출발이 바로 '석탄화력특별법' 제정"이라고 강조했다.김영운 충남서부항운노동조합 쟁의부장은 "순차적 발전소 폐쇄의 시간동안 하역 현장을 지켜야 하는 하역노동자들의 임금조건 유지를 위한 실질적 대책을 마련해야 한다"며 "향후 추가적인 발전소 폐쇄에 따른 하역노동자들의 고용불안 해결을 위한 관련 법안을 제정해야 한다"고 촉구했다.현재 국회에 발의한 석탄발전폐지지원법안은 ▲ 정의로운 전환 위원회 구성 ▲ 정의로운 전환 특별지구 지정 ▲ 지원기금의 설치 ▲ 보조금 우선 지원 등을 담았다.다음은 기자회견문이다.