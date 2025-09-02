[창원] 임금체불 전년보다 31% 늘어 ... 집중 청산 지도 나서

큰사진보기 ▲창원고용노동지청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

창원고용노동지청(지청장 양영봉)은 노동자들이 추석 명절 전 체불 피해 없이 가족과 함께 즐거운 추석을 보낼 수 있도록 '임금체불 집중 청산 지도기간'을 확대 운영한다고 2일 밝혔다. 지도기간은 10월 2일까지다.최근 임금 체불이 늘어나고 있다는 것이다. 지청은 "올해 6월 기준, 창원‧함안‧의령지역 임금체불액 누계는 지난해 같은 기간에 비해 31% 증가한 290억 원이며, 30명 미만 사업장에 체불액의 74%가 집중되었다"라고 설명했다.지청은 "이번 운영계획은 신고사건 중심의 수동적 대응에서 벗어나, 발생한 체불은 신속·정확하게 해결하고, 체불 발생에 선제적으로 대응하는 것을 주요 내용으로 하고 있다"라고 밝혔다.지도기간에는 임금체불 피해를 손쉽게 신고할 수 있도록 노동포털(labor.moel.go.kr)과 전용전화(1551-2978) 체불 신고 전담 창구가 개설·운영된다.지청은 "경찰 등 유관기관과 공조관계를 구축하는 등 노사갈등, 건설 현장 농성 등이 발생했을 때 즉시 현장에 출동하여 청산 지도를 할 계획"이라고 밝혔다.또 지청은 "취약 사업장에 대한 조사를 강화하고 기관장 등이 현장 지도할 예정이며, 체불사업주 융자가 필요한 사업장에 제도를 적극 안내하여 체불청산을 지원할 계획"이라고 밝혔다.양영봉 지청장은 "추석 명절 이전에 임금체불이 있었거나 노동관계법 위반 가능성이 높은 사업장을 대상으로 현장점검을 하는 등 임금체불이 발생하지 않도록 적극적으로 활동하겠다"라고 밝혔다.그는 "임금지불 능력이 있음에도 고의적으로 임금을 체불하는 사업주에 대해서는 엄정하게 대응하겠다"라고 하였다.