카이, 하반기 대졸 신입사원 공개채용 시작

큰사진보기 ▲KAI, 2025년 하반기 대졸 신입사원 공개채용. ⓒ 카이 관련사진보기

경남 사천에 본사를 두고 있는 한국항공우주산업㈜(KAI)이 2일부터 올해 하반기 대졸 신입사원 공개채용을 시작한다고 밝혔다.이번 채용은 △연구개발, △생산관리/기술, △품질, △구매, △경영지원 등 전 직군을 대상으로 이뤄진다.항공우주산업은 "국제 경쟁 심화 속에 미래 먹을거리 발굴과 새로운 성장동력 확보에도 박차를 가하고 있다"라며 "우주, UAM(도심항공교통), 무인체계 등 차세대 항공우주 분야에서의 신사업 확장을 준비하며, 이를 주도할 혁신 인재 확보에 집중한다는 방침"이라고 했다.채용 공고와 함께 9월부터는 전국 주요 대학을 직접 찾아가는 설명회도 진행된다. 25개 이상의 국내 대학을 방문해 학생들을 대상으로 다양한 채용 정보를 제공하는 것이다.카이 채용담당자는 "올해 하반기 채용은 한국형 전투기 KF-21의 안정적인 공군전력화와 미래 항공우주 사업 확대라는 두 가지 핵심 목표에 맞춰 진행할 예정"이라고 밝혔다.며 "그 어느 때보다도 항공과 국방에 대한 큰 관심과 열정을 가진 인재들을 맞이하기 위해 준비 중이다. 대한민국 항공우주산업의 미래를 함께 만들어갈 꿈과 역량을 가진 이들의 많은 지원을 바란다"고 전했다.