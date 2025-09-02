이 대통령, 한 달 만에 다시 방미... 23일 UN총회 기조연설

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문을 위해 지난 8월 23일 성남 서울공항을 출발하며 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 오는 23일부터 미국 뉴욕에서 개최되는 제80차 유엔(UN)총회 고위급회기에 참석한다.지난 8월 23일부터 3박 6일간 일본과 미국을 순방한 뒤 한 달 만에 다시 해외순방길에 오르는 셈이다. 이 대통령의 해외순방은 캐나다 G7회의 참가, 미·일정상회담에 이어 이번이 세 번째다.유엔총회 고위급회기는 매년 9월 셋째주 화요일부터 약 일주일간 열리며, 약 193개 회원국의 정상급 인사들이 대거 참석하는 세계 최대의 다자외교 무대다.강유정 대통령실 대변인은 2일 오전 기자브리핑을 열고 "특히 올해는 유엔창설 80주년을 맞이하는 뜻깊은 해로, 국제사회의 이목이 그 어느 때보다 집중될 것으로 예상된다"고 밝혔다.또 "이 대통령은 이번 회기 참석을 통해 국제사회와의 연대를 강화하고 글로벌 책임 강국으로서 대한민국의 위상을 높이는 다양한 외교활동을 펼칠 계획"이라고 말했다.먼저, 이 대통령은 23일 기조연설을 통해 대한민국이 경험한 위기극복과 회복 과정을 국제사회와 공유하고 한반도 문제를 비롯한 주요 글로벌 현안에 대해 우리 정부의 비전과 정책을 제시할 예정이다. 이 대통령의 기조연설은 이날 오전 9시부터 열리는 첫 번째 세션의 7번째 순서로, 약 15분 정도 행해진다.이 대통령은 24일엔 대한민국 대통령으로서는 처음으로 유엔안전보장이사회 의장 자격으로 안보리 공개토의를 직접 주재한다. 우리나라는 9월 한 달간 안보리 의장국을 맡게 된다.이날 토의는 '인공지능(AI)과 국제평화 안보'를 주제로 이뤄진다.강 대변인은 "이 대통령의 이번 유엔총회 참석은 신뢰받는 파트너로서 대한민국의 자리를 확인하고 글로벌 다자외교 무대에서 대한민국의 리더십을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다"고 강조했다.