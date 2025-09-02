메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
이 대통령, 한 달 만에 다시 방미... 23일 UN총회 기조연설

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

25.09.02 09:42최종 업데이트 25.09.02 09:42

이 대통령, 한 달 만에 다시 방미... 23일 UN총회 기조연설

취임 후 세 번째 해외순방... 우리 대통령 첫 안보리 공개토의 주재

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문을 위해 지난 8월 23일 성남 서울공항을 출발하며 공군 1호기에 올라 인사하고 있다.
이재명 대통령과 김혜경 여사가 일본·미국 방문을 위해 지난 8월 23일 성남 서울공항을 출발하며 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령은 오는 23일부터 미국 뉴욕에서 개최되는 제80차 유엔(UN)총회 고위급회기에 참석한다.

지난 8월 23일부터 3박 6일간 일본과 미국을 순방한 뒤 한 달 만에 다시 해외순방길에 오르는 셈이다. 이 대통령의 해외순방은 캐나다 G7회의 참가, 미·일정상회담에 이어 이번이 세 번째다.

유엔총회 고위급회기는 매년 9월 셋째주 화요일부터 약 일주일간 열리며, 약 193개 회원국의 정상급 인사들이 대거 참석하는 세계 최대의 다자외교 무대다.

AD
강유정 대통령실 대변인은 2일 오전 기자브리핑을 열고 "특히 올해는 유엔창설 80주년을 맞이하는 뜻깊은 해로, 국제사회의 이목이 그 어느 때보다 집중될 것으로 예상된다"고 밝혔다.

또 "이 대통령은 이번 회기 참석을 통해 국제사회와의 연대를 강화하고 글로벌 책임 강국으로서 대한민국의 위상을 높이는 다양한 외교활동을 펼칠 계획"이라고 말했다.

먼저, 이 대통령은 23일 기조연설을 통해 대한민국이 경험한 위기극복과 회복 과정을 국제사회와 공유하고 한반도 문제를 비롯한 주요 글로벌 현안에 대해 우리 정부의 비전과 정책을 제시할 예정이다. 이 대통령의 기조연설은 이날 오전 9시부터 열리는 첫 번째 세션의 7번째 순서로, 약 15분 정도 행해진다.

이 대통령은 24일엔 대한민국 대통령으로서는 처음으로 유엔안전보장이사회 의장 자격으로 안보리 공개토의를 직접 주재한다. 우리나라는 9월 한 달간 안보리 의장국을 맡게 된다.

이날 토의는 '인공지능(AI)과 국제평화 안보'를 주제로 이뤄진다.

강 대변인은 "이 대통령의 이번 유엔총회 참석은 신뢰받는 파트너로서 대한민국의 자리를 확인하고 글로벌 다자외교 무대에서 대한민국의 리더십을 한층 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다"고 강조했다.

#이재명

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글2
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김경년 (sadragon) 내방

오마이뉴스 기자입니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "소매판매 큰 폭 증가... 소비쿠폰 효과 증명됐다"

독자의견2

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초