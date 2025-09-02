내란특검, 추경호 정조준... 자택 압수수색 돌입

큰사진보기 ▲윤석열 대통령이 비상계엄 선포를 해제한 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회에서 추경호 국민의힘 원내대표가 최고위원회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

내란특검(특별검사 조은석)이 추경호 전 국민의힘 원내대표의 자택 압수수색에 나서면서 12.3 비상계엄 해제 표결 방해 의혹 수사를 본격화했다. 향후 전개에 따라 국민의힘 의원들이 줄줄이 특검 조사를 받을 가능성도 배제할 수 없다.2일 특검은 오전부터 추 전 원내대표의 서울시 강남구 도곡동 자택을 압수수색 중이다. 추 전 대표는 계엄 당시 당 소속 의원들의 계엄 해제 요구 결의안 처리를 방해했다는 의심을 받고 있다. 지난해 12월 3~4일 국민의힘 지도부는 의원총회 소집 장소를 여러 차례 바꿔 공지하면서 의원들을 혼란스럽게 만들었고, 상당수 의원들이 국회 본청과 인근 당사에 흩어진 상태에서 108명 중 18명만 가까스로 표결에 참여할 수 있었다.우원식 국회의장도 당시 추 전 원내대표 행보에 의문을 표했다. 그는 지난 8월 27일 MBC라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 "(12월 4일 오전) 12시 28분에 전화해서 '지금 비상사태니까 1시간 주겠다. 빨리 들어와라' 그랬더니 (추 전 원내대표가) '시간을 좀 더 달라'고 그러더라"고 설명했다. 그는 5분 뒤 계엄군이 국회 본청 유리창을 깨서 황급히 추 전 원내대표에게 '30분 당기겠다'고 고지했지만, 추 전 원내대표는 또 '시간을 더 달라'는 말만 했다고 덧붙였다.특검은 지난달 21일 '피의자 추경호'와 관련해 국회사무처를 대상으로 압수수색 영장을 집행, 계엄 당시 CCTV 영상 등도 확보해둔 상태다.