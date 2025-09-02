음주측정 거부해 구속된 도의원, 의정활동비 지급도 중단

큰사진보기 ▲최광희 충남도의원 ⓒ 이재환 관련사진보기

'음주 측정 거부'로 재판에 넘겨진 최광희 충남도의원(무소속, 보령1)이 법정 구속되면서 매월 지급되는 의정활동비를 받지 못하게 된 것으로 확인됐다. 다만 아직 형이 확정되지 않아서 도의원직이 상실된 것은 아니다.앞서 지난 8월 29일 대전지방법원 홍성지원은 경찰의 음주운전 측정거부로 재판에 넘겨진 최강희 도의원에게 징역 1년을 선고하고 법정 구속했다. 최 도의원은 지난해 3월 20일 보령시의 한 대형마트 앞에서 시민의 신고로 출동한 경찰의 음주측정 요구에 불응해 재판에 넘겨졌다.<오마이뉴스> 취재를 종합하면, 법정 구속된 최 의원은 충남도 조례에 따라 도의원 자격과 의정활동으로 받을 수 있는 수당 및 의정활동비를 일체 받을 수 없게 됐다.충남도의회 사무처 관계자는 1일 기자와 한 전화 통화에서 "모든 도의원들에게 (매월) 월정 수당으로 의정 활동비를 지급한다. 하지만 (법정에서) 구금이 될 경우 의정활동비와 월정수당을 지급하지 않도록 조례에서 정하고 있다. 현재 도의원 신분만 유지하고 있다. 다만 구금이 안될 경우 의정활동비는 지급이 된다"고 설명했다. 그러면서 "최 의원은 현재 구금상태여서 출장을 갈 수 없기 때문에 당연히 출장 수당도 받을 수가 없다"고 덧붙였다.실제로 2023년 개정된 충남도의회 의원 의정활동비 지급에 관한 조례 제 5조(의정활동비 등 지급제한)에 따르면 '의원이 공소 제기된 후 구금상태에 있는 경우에는 의정활동비, 월정 수당을 지급하지 않는다'고 규정하고 있다.다만 최 의원이 대법원에서 무죄를 확정 받을 경우 의정활동비를 소급해서 받을 수 있는 가능성은 열려 있다. 해당 조례에는 '의원이 법원의 판결에 따라 무죄로 확정된 경우에는 지급하지 않은 의정활동비, 월정수당을 소급해 지급한다'고 적혀있다.