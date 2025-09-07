학원안정법반대 분신한 송광영 열사

큰사진보기 ▲송광영 열사 생전 모습 ⓒ 민족민주열사 희생자 추모(기념)단체 연대회의 관련사진보기

양심선언

삼천 경원학우, 백만학도 그리고 민주화를 열망하는 모든 민중들이여! 지금 군부독재는 분단 40년 역사의 질곡에서 민중의 생존권과 피 쏟아지는 자유의 외침을 외면한 채 오직 자신들의 권력에만 집착하여 또 다시 역사의 수레바퀴를 거꾸로 돌리려 하고 있다.

50억 불이 넘는 외채를 짊어지고 온갖 수입상품의 개방정책으로 농가는 파탄에 빠지고 노동자들의 허리는 갈수록 조여들건만 현 군부독재 정권은 이러한 민중의 도탄을 무시한 채 오직 총칼로만 권력에의 복종을 강요하고 있다. 더불어 정권은 민중의 삶만을 외면하고 있는 것이 아니라 민족의 자주성마저도 양키와 쪽바리들에게 팔아먹고자 혈안이 되어 스스로 그들에게 군사적으로 종속당하고자 음모를 꾸미고 있는 것이다.

정녕 우리 민족이 아직도 외세에 의해 지배당하고 그리고 소수 독재 정권에 의해 우리의 주체성이 말살되어감에 나는 순수하게 내가 태어난 이 땅을 사랑하는 피끓는 젊음을 가지고 방관하고만 있을 수는 없다는 것을 안다. 때문에 나는 현 독재정권이 타도되어야 한다고 믿으며 그리고 전 민중이 자유롭게 형성되는 여론에 따라 우리의 주체성을 확립하고 우리의 자주성을 세계 만방에 고함으로서만 우리의 해방은 이루어질 수 있다고 믿는다. 이러한 믿음과 조국에 대한 끝없는 사랑으로 나는 최후의 순간까지 독재정권에 물러서지 않고 항거할 것이며 이러한 투쟁이 전 민중에게도 확산되기를 간절히 바라마저 않는 바이다.

이러한 우리의 결연한 의지는 결코 독재정권이 총칼이나 학원안정법 따위의 악법으로도 복종을 강요할 수 없음을 나는 안다.

이 땅의 민주와 자주독립국가로서의 해방과, 민중의 인간다운 삶을 위해 자신을 내던진 투사들의 희생정신에 다시 한 번 고개숙여 경의를 표하는 바이며 마지막으로 나는 현 정권에 대해 엄중히 경고하는 바이다.

1. 광주학살 책임지고 전두환은 물러가라!

1. 학원악법 철폐하고 독재정권 물러가라!

1985. 9.17

송 광 영

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민족민주열사 열전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

송광영 열사는 1958년 10월 3일 전남 광주에서 태어났으나 100일 만에 어머니가 서울의 돗자리 공장에 취업하면서 고향을 떠나 서울에서 자랐다. 행상하는 어머니 등에 업혀 거리를 헤매이고 겨울에 난방도 안 되는 다락방에서 어렵게 살았다.효제초등학교를 졸업하고 경신중학교에 입학했다. 단국공고 기계과에 합격했으나 집안 사정으로 진학을 포기, 양복점 점원을 시작으로 청계천 평화시장 피복공장, 신문팔이, 어머니를 도와 돗자리 장사 등 닥치는 대로 노동을 하며 성장했다.방위병으로 군복무를 마친 송광영 열사는 중장비학원을 다니며 검정고시를 준비하고, 평화시장에서 일할 때 깨우쳤던 노동자들의 권익을 위하여 노동법 등을 공부하는 한편 대입준비를 하여 1984년 경원대 법학과에 입학하였다. 법조인이 되어 어려운 노동자들을 대변하겠다는 꿈이었다.전태일 열사의 행적을 찾고 김종태 열사의 추모 시위를 주도하는 등 사회참여를 열심히 하였다. 그러던 중, 1985년 8월 15일 발생한 동향인 노동자 홍기일 열사의 죽음은 그에게 큰 충격을 안겨주었다. 어떻게 살아야 하는가를 스스로 살피게 하였다. 전두환 정권은 장기집권을 노리면서 이른바 학원안정법을 제정코자 발의했다. 학원을 권력에 예속시켜 자율성을 없애고 자의대로 통제하려는 속셈이었다.그는 어떤 희생을 치르더라도 학원안정법은 막아야 한다고 판단했다. 독재정권 비판의 마지막 보루인 대학마져 독재정권에 빼앗긴다면 이 땅의 민주주의는 끝장이라 믿었다. 스스로 몸을 던지기로 작정하고 <양심선언>을 썼다. 그리고 시기를 기다렸다.학생총회가 열리는 9월 17일, 이 날은 비가 내렸다. 학생들은 학원안정법 반대를 내걸고 비를 맞으며 교정에서 시위를 하고 있었다. 송광영 열사는 몸에 석유를 끼얹고 불을 붙였다. 그리고 운동장을 뛰어가며 외쳤다."학원악법 철폐하고 학원탄압 중지하라!""민중 생존권 수호하고 독재정권 타도하자!"학우들이 물을 끼얹고 옷을 벗어 불을 끄고자 했으나 불길은 송 열사의 온몸을 덮쳤다. 송광영 열사는 떨리는 목소리로 애국가를 불러달라고 요청했다. 애국가가 합창되자 다시 떨리는 목소리로 "힘차게 싸우자!"고 답례했다. 성남병원으로 후송되었다가 서울대병원으로 옮겨 응급처치를 받고 서울기독병원에 입원했다.송광영 열사는 "나는 깨끗이 죽으려 한다"면서 치료를 거부하고 음식도 일체 사양하는 등 끝까지 결연한 의지를 보였다. 한때 상태가 호전되어 기독교 목사로부터 세례를 받고 부축을 받으며 조금씩 걷기도 했다. 그러나 이런 상태가 오래 가지는 않았다. 온 몸에 화상이 심하여 40도 이상의 고열로 다시 상태가 악화되어 10월 19일 구토를 시작하면서 혼수상태에 빠져들었다.1985년 10월 21일 새벽 1시 45분, 송광영 열사는 "나를 마지막 희생으로 기필코 민주사회를 이룩해 달라"는 유언을 남긴 채 눈을 감았다. 27세의 젊고 젊은 나이였다.분신규명위원회가 구성된 데 이어 장례위원회가 조직되었다. 경원대 안에 분향소를 설치했으나 전경에 의해 곧 파손되고 말았다. 경찰은 병원 영안실에 지휘본부를 설치하고 일반인들의 출입을 통제하면서 시신을 빼내어 금촌 기독교인 묘소에 매장하였다. 장례식 당시 장례위원들은 모두 연금상태여서 한 사람도 참석하지 못했다.모교인 경원대생들은 고인의 뜻을 이어가자는 뜻으로 4차례의 시위를 벌이고, 10월 25일 다시 격렬한 시위에 나섰다가 경찰의 저지로 여럿이 부상되거나 연행 당하였다.송광열 열사의 <양심선언>이다.