김해 '토더기', 대한민국 캐릭터 페스티벌 공모전 대상 수상

김해시 '토더기', 대한민국 캐릭터 페스티벌 공모전 대상 수상

김해시는 캐릭터 '토더기'가 (사)한국문화콘텐츠라이센싱협회와 대전관광공사가 공동 주관하고 문화체육관광부가 후원하는 '2025 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌 공모전에서 대상을 수상했다고 밝혔다.이번 공모전은 정부 부처, 지자체와 공공기관 등이 활용하는 캐릭터의 인지도를 높이고 활용 효과를 제고하기 위해 기획되었다. 토더기는 이번 공모전에 출품․시상된 캐릭터들과 함께 9월 13일부터 14일까지 대전컨벤션센터에서 열리는 '지자체 · 공공 캐릭터 축제'에 참여하게 된다.토더기는 금관가야의 유물인 '오리모양 토기'를 모티브로 삼아 탄생한 캐릭터이다. 가야시대에서 오리는 물과 바다를 건너 다른 세계로 가는 영혼의 안내자이자 풍요와 비를 가져오는 길조로 여겨졌으며, 김해시는 '살고싶은 행복도시 김해'라는 시정 비전을 효과적으로 전달하기 위해 '연결'과 '소통'의 메시지를 가진 오리모양 토기 캐릭터 토더기를 공식 시 캐릭터로 삼았다.이번 대상 수상에 따라 토더기는 ▲전문가 맞춤형 컨설팅 지원 ▲온라인 홍보 전시관 입점(1년 무료) 등 다양한 후속 지원을 받게 된다.