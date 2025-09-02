"노원노동복지센터 재수탁 포기, 노조 파괴 시도"

큰사진보기 ▲전태일유니온과 시민사회단체가 9월 1일(월), 오전 11시, 서울 동대문 전태일다리 전태일동상 앞에서 기자회견을 열고 노원노동복지센터 재수탁 포기 시도를 규탄하고 있다. ⓒ 전태일유니온 관련사진보기

"전태일 이름을 단 재단이 노동조합을 무력화하려 하고 있다."

9월 1일(월), 오전 11시, 서울 동대문 전태일다리 전태일동상 앞에서 열린 기자회견에서 전태일유니온과 시민사회단체들이 한목소리로 외친 말이다. 참가자들은 전태일재단이 노원노동복지센터 재수탁을 포기하려는 움직임을 "직장폐쇄에 준하는 노조 파괴 시도"라고 규정하며 즉각 중단을 촉구했다.첫 발언에 나선 권태훈 전태일유니온 위원장은 이번 사태를 "충격과 분노의 연속"이라며 전태일재단을 정면으로 비판했다. 그는 "노원노동복지센터는 위원장인 저와 조합원 1명이 근무하는 곳으로, 재수탁 포기는 조합원 10명 중 2명을 해고하는 것과 다름없다"며 "노동자들의 생존이 걸린 문제를 수탁기관 모집 공고 직전까지 비밀리에 추진했다. 실직에 대비할 최소한의 시간조차 빼앗은 것"이라고 말했다.권 위원장은 또 "우리 단체협약안에는 임금 인상 요구조차 없다. 법이 보장한 노동조합 활동권, 최소한의 참여만을 요구했을 뿐"이라며 "재단이 이마저도 거부한다면 우리는 끝까지 투쟁할 수밖에 없다"고 강조했다.이번 기자회견에는 전국민족민주유가족협의회, 진보당 서울시당, 국민주권당, 새로운 사회운동 '전환', 노동인권센터 꼼지락 박미경, 서비스일반노조 노원유니온, 노원여성회, 강북노동자복지관, 구로행복나르미사회적협동조합 등 많은 시민사회단체가 함께 했다.권태훈 위원장 인사에 이어 이어진 연대 발언에서 시민사회는 재단을 향한 우려와 분노를 드러냈다.김용연 진보당 서울시당 위원장은 "전태일 열사와 이소선 어머님의 정신은 노동운동의 뿌리"라며 "재단이 이를 부정하는 행태를 보여선 안 된다"고 지적했다.김윤기 새로운 사회운동 '전환' 대표는 "재단에 노동조합이 만들어진 것은 축복받아야 할 일이지만, 지금 벌어지는 것은 전형적인 노조 파괴 행위"라며 "전태일 이름으로 노동자를 외면한다면 좌시하지 않겠다"고 밝혔다.박미경 노동인권센터 꼼지락 대표는 "노원노동복지센터는 청소년 노동인권교육의 중요한 현장"이라고 강조하며 "이곳은 노동자의 권리를 배우고, 청소년이 자신의 현실을 지탱하고 건강하고 안전한 내일을 상상하며, 시민이 함께 연대하는 노동인권의 학교이자 희망의 공간이다. 이 공간을 지켜내는 것은 곧 우리를 지켜내는 일"이라고 말했다.노원공동행동은 이날 기자회견에서 입장문을 통해 "노원노동복지센터는 비정규직·특수고용·일용직 노동자들에게 의지처가 되어온 소중한 공간"이라며 "이곳을 포기하고 노동조합을 파괴하려는 전태일재단의 행태는 납득할 수 없다"고 밝혔다.이어 "재단은 전태일의 3대 정신에 어긋나지 않도록 노동조합과 성실히 협의하고 단체협약을 이행해야 한다"며 "노원공동행동은 지역 단체들과 함께 노동조합을 지키려는 투쟁에 끝까지 연대하겠다"고 덧붙였다.노원노동복지센터에서 근무하는 이상희 조합원은 기자회견문 낭독에 앞서 직접 발언에 나섰다. 그는 "재수탁이 거부되면 직장을 잃게 되는 당사자로서 서글픔과 분노를 금할 수 없다"며 "노동자를 기계보다 못한 장기판의 졸로 취급해 노조 위원장을 내쫓으려 한다. 어떻게 전태일 정신을 계승한다는 재단에서 이런 일이 벌어질 수 있느냐"고 목소리를 높였다.그는 고등학생 시절 처음 접한 <전태일 평전>이 자신의 세계관을 뒤흔들었던 경험을 언급하며 "재단 소속 기관에서 일하는 것을 자랑스럽게 여겨왔지만, 지금은 분노와 서글픔을 느낀다"고 덧붙였다.이상희 조합원은 이어 기자회견문을 낭독하며, 이번 사태가 ▲직장폐쇄와 다름없는 재수탁 포기 결정 ▲전태일 이소선 정신을 정면으로 거스르는 행위임을 강조했다. 또한 노원노동복지센터의 재수탁을 촉구하고, 재단이 노동조합을 파트너로 인정해 성실히 단체협약에 나설 것을 요구했다.전태일유니온은 기자회견문을 통해 노조 파괴 시도가 계속된다면 집중 투쟁과 사회적 여론 형성 등 모든 수단을 동원하겠다고 밝혔다. 또한 9월 1일부터 3일까지 매일 저녁 6시 30분 전태일기념관 앞에서 퇴근 집회를 열고, 재단 이사회에 제출할 연대 서명 운동(https://숏.한국/노조활동보장_노원센터재수탁)을 진행하기로 했다.기자회견은 "노조 파괴 중단하라! 노원노동복지센터 재수탁하라! 노동자의 권리를 보장하라!"는 구호 제창으로 마무리됐다.한편, <매일노동뉴스>의 보도에 따르면 "재단은 노조 주장은 사실이 아니라는 입장"으로, 재단 관계자는 "재수탁 관련해서는 이사회가 진행되지 않아 아직 결정된 바가 없다"고 말했다.