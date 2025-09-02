"죽을 때 아쉬움 없이 죽어야 한다" 열여덟 살 이범영의 결심

민청련동지회에는 민청련 활동 중 정권으로부터 당한 폭압의 결과로 활동 중 혹은 그 이후 후유증으로 세상을 떠난 많은 이들이 있다. 그 분들의 치열했던 삶의 흔적을 기록하고 기억하는 것이 민주항쟁 정신의 계승에 작으나마 보탬이 될 것으로 생각하여 [민청련 두꺼비 열전]을 편찬한다. 인지도가 높은 인물이 아닌, 무명의 헌신을 실천한 이들을 위주로 한다. 이름을 기억하고자 하는 것이 아니라, 헌신과 열정을 보여주는 삶의 스토리를 통해 민주항쟁의 정신을 기억하는 것이 목적이다.

"우리 세대는 전쟁을 많이 겪었잖아. 난리통에 죽는 사람을 오죽 많이 보았어? 그래서 걔를 법대에 보낸 거야. 전쟁이 나도 법관들은 후방에 있지, 전쟁터는 안 나가겠다 싶어서."

큰사진보기 ▲1972년 서울고등학교 3학년 때의 이범영. 당시 고등학교는 입학시험이 있었고 서울고등학교는 경기고등학교와 함께 전국의 수재들이 모인 ‘일류’ 학교였다. ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

"어느 날 아이가 책상 앞에서 무슨 생각에 빠져 있어서 나는 뭘 그리 깊이 생각하느냐 했더니 눈물을 뚝둑 흘리면서 하는 말이 '취로사업에 나가 일하는 가난한 백성이 불쌍하다'고 한다. 나는 그 소리에 놀랐다. 어느새 범영이 개구쟁이 가슴에 애국심이 움텄을까 하고 말이다."

"끓는 피! 이것은 젊음의 권리이다. 젊음을 잃고, 장년 노년이 되면 젊은 때의 모든 동기와 이상을 잃고 안일무사에 빠진다. 그렇지 않고 끝까지 신념대로 사는 사람도 많다. 그들이 위대한 사람이다. 죽을 때 무엇 아쉬움 없이 죽어야 한다. 욕심을 채우다 보내면 어찌 살았던 사람이랄 수 있을까? 들에 있는 한낱 잡초도 자기 한 일을 안다고 하지 않는가!"

큰사진보기 ▲서울대 법대 행정학과 1학년 때 동급생들과 함께 한 이범영. 앞줄 오른쪽에서 두 번째. ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲1982년 10월 30일, 홍제동 성당에서 신랑 이범영, 신부 김설이의 혼례성사. 지금은 돌아가신, 정의구현사제단의 김승훈 신부가 혼례미사를 집전했다. ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

"<전망>의 논리가 운동권 전반에서 확실하게 득세하면서 구월동의 '논의 구조'에서는 자연스럽게 공개적 청년운동 건설론이 나오기 시작했다. 벽에 기댄 채 큰 눈을 굴리며 '소도 비빌 언덕이 있어야 한다'라고 공개 청년조직 건설의 필요성을 말했던 범영 형의 모습이 지금도 선하다."

큰사진보기 ▲1980년 5월 '서울의 봄' 당시 서울대 아크로폴리스 광장에서 열린 비상계엄 해제를 요구하는 집회에 참석한 복학생 이범영. 앞줄 왼쪽애서 세 번째, 키가 커서 유난히 눈에 띤다. ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲민청련 동지들은 이범영이 없는 지금도 매년 명절에 이범영 부모님을 찾아뵙고 있다. 사진은 2018년 2월 설날 즈음으로 맨 왼쪽은 양춘승, 맨 오른쪽은 권형택. ⓒ 민청련동지회 관련사진보기

1976년 12월, 이범영은 미래가 보장된 서울대 졸업장을 날려버리고 감옥행을 택했다. 이범영이 서울 법대에 간 것은 어머니의 꿈과도 관계가 있다.이범영은 1954년 12월 강원도 원주 문막에서 아버지 이호봉과 어머니 홍정숙의 1남 4녀 중 장남으로 태어났다. 1973년 당시 서울법대에 가는 것은 출세가 보장되는 엘리트 코스이기도 했지만, 어머니가 아들에게 법대를 권한 것은 6.25 전쟁을 겪은 한국현대사의 회오리가 아들에게 언제 닥칠지 모른다는 두려움이 컸기 때문이었다. 그 두려움이 얼마나 컸던지 이범영을 잉태하고 어머니는 천둥 치고 먹구름이 몰려오는 꿈을 자주 꾸었다고 하며 이렇게 회고했다.그러나 이범영이 법대에 감으로써 박정희 군사독재와의 또 다른 전쟁터로 나가게 될 줄이야!이범영의 집안은 원주 문막에서 대대로 농사를 짓고 살아온 농부 집안이었지만 증조부가 여주 능서면의 영릉(세종과 소헌왕후 심씨의 합장릉)을 지키는 능참봉 직을 지냈다는 것을 보면 조선시대에는 조정에 출사를 한 선비 집안이었던 것 같다.아버지 이호봉은 1930년 생으로 원주농고를 나와 5년제인 춘천사범학교에 입학하여 2학년 때 해방을 맞았다. 해방 뒤 춘천사범이 강원대학교로 편입되어 강원대학 농과대학에 들어갔다. 대학 재학중인 1953년 원주에서 부인 홍정숙과 결혼하여 이듬해 첫아들 이범영을 낳았다.이호봉은 대학을 졸업하고 김포공항에 취직하여 식물방역실장으로 근무했다. 근무 중 영국 정부의 장학금으로 캠브리지 대학에 유학하여 식물방역을 공부하기도 했다. 그러나 이호봉의 공무원 생활은 아들 이범영의 서울법대 시위사건으로 권고사직 당해 8년 만에 중도에서 막을 내리게 된다.이범영은 여섯 살 때 부모님을 따라 상경하여 수송초등학교, 서울중학교와 서울고등학교를 졸업했다. 이범영은 어렸을 때 공부도 잘했지만 여느 아이들처럼 친구들과 놀기도 좋아했고, 때론 동생 경희를 골려서 기어이 울게 만드는 개구쟁이였다고 한다. 학교에 갈 때도 해찰이 심해 곧장 학교에 가지 않고 이리저리 왔다갔다 하며 온갖 구경을 다하면서 학교를 가서 어머니 속을 태웠다. 그러나 한편으로 노래도 잘 부르고 하모니카도 곧잘 불었는데 하모니카를 서너개씩 한꺼번에 큰 입에 넣고 멋들어지게 불어 가족들의 감탄을 자아냈다.고등학교 다닐 때는 철들어 어른스럽게 속 깊은 이야기를 해서 어머니를 놀라게 하기도 했다. 어머니의 회고담이다.서울법대에 보내겠다는 부모님의 기대를 저버리지 않고 이범영은 공부를 곧잘해서 1973년 무난히 서울법대 행정학과에 합격했다. 그는 마음을 먹으면 꼭 해내는 집중력이 강한 아이였다. 그리고 진지하고 정의감이 강했다. 고3이었던 1972년 10월 이범영의 일기에서 그런 그의 면모를 엿볼 수 있다.이범영은 1973년 대학에 입학하던 해부터 법대 3대 이념서클 중 하나였던 농촌법학회에 가입해서 열심히 활동했다. 1974년 2학년 후반기부터는 농법회 회장이 되어 서클을 이끌었다. 매주 신입 후배들의 공부 모임에도 열심히 참석하고, 한 달에 한 번씩 법대 서클룸에서 이루어지지는 세미나에도 주도적으로 참여했다. 이때에는 대학원 선배들까지 참석하는 자리였지만 새파란 2학년 후배 이범영은 대선배들과 함께 당당하게 논전을 벌이는 당찬 모습을 보였다.1975년 서울대학이 관악캠퍼스로 이전하면서 그 이전에 각 단과대학 별로 이루어지던 서울대 학생운동이 전 대학으로 통합 확산하게 되는 계기를 맞았다. 이범영이 이끌던 농법회도 법대 이외에 전 대학에서 회원을 받아들여 역량을 키워나갔고, 1975년 초 학내시위가 활발해지던 시기에는 법대 동기이자 농법회 동기인 오용석, 조일래 등과 함께 이범영도 학생운동에 열심히 참여하여 학생들을 이끌었다.1975년 5월 긴급조치 9호가 발령되고 혹심한 탄압 속에 재야운동, 학생운동 할 것 없이 모두 숨죽이는 시기가 왔다. 이런 시기가 다음 해 1976년 말까지 이어진다. 이 시기에 이범영은 후배들 양성에 주력하는데, 여름/겨울 농촌활동, 서울 근교로 나가 1박 2일로 이루어지는 회원수련회 등에서 이범영은 자상하면서도 때로 엄격한 선배로서의 모습을 보였다. 규율을 위반하고 흐트러진 모습을 보이는 후배들에게는 따끔한 질책을 했다.당시 일본 암파문고에서 발행하는 사회과학 이론서를 읽기 위해 서클 내에 일본어 강좌를 연 것도 이범영이 처음이었다. 이후 학생운동권에서 일본어 습득은 고정 커리큘럼이 되었다. 망원동에 있던 그의 집에는 항상 후배들로 북적였다. 어머니는 하라는 고시공부는 하지 않고 후배들과 토론에 골몰하는 아들이 마뜩잖았을 텐데도 전혀 내색하지 않고 열심히 라면이며 간식을 마련해 주었다.그러나 1976년 12.8 시위를 주동하고 감옥으로 가는 이범영의 모습은 후배들에게는 파격이었다. 충격이 컸다. 그는 항상 유신독재의 뿌리가 무엇인지 정확히 알아야 하고, 그리고 그 뿌리를 뽑는 변혁을 이루기 위해서는 철저한 준비가 필요하다는 점을 이야기했다. 그러나 그가 스스로 일선에서 유신독재에 정면으로 도전하는 투쟁에 나설지는 전혀 예상하지 못했던 것이다.이범영이 본격적으로 사회운동에 뛰어든 것은 1983년 9월 민청련 창립 때부터라고 할 수 있다. 1979년 박정희 사망과 유신체제 종식 이후 복학이 되었으나, 1980년 5월 17일 신군부의 쿠테타 이후 이범영은 다시 학교에서 제적당하고, 이후 거의 3년간 수배상태에서 생활한다. 이 기간에도 그는 소준섭(외국어대 78학번) 등과 함께 광주항쟁의 진실을 알리는 자료집과 유인물을 만들어 몰래 배포하는 활동을 한다. 이것은 훗날 민청련에서 제작한 광주 자료집의 초안이 되었다.1982년 무렵부터는 선배 신동수가 마련한 인천 구월동 아파트에서 박우섭, 문국주, 민종덕, 박승옥, 소준섭 등 수배자들과 함께 생활하는데 이때는 노동운동에 투신할 준비를 했던 것으로 보인다. 부근 아파트에 김근태, 이명준(중앙대 68학번)이 살고 있었고, 박계동(고대 73학번)도 자주 드나들었는데, 이런 인연이 나중에 민청련을 만드는 동력이 되었다. 이때 환경운동가 최열의 소개로 부인 김설이를 만나 결혼도 했다.이 구월동의 수배자 모임 속에서 공개 청년 투쟁단체의 필요성이 적극적으로 논의되었다. 당시 학생운동권에서 은밀히 회람되었던 '학생운동의 전망'이라는 팸플릿 작성에 참여했던 소준섭은 당시를 이렇게 회고한다.이 구월동에서의 논의가 팸플릿 <전망>에도 그대로 반영되어 나타난다. 예를 들면 민청협(1974년 민청학련 사건, 1975년 긴급조치 9호 등으로 투옥된 경력을 가진 청년들이 1978년 조직한 단체. 정식 명칭은 민주청년인권협의회) 활동을 평가하면서 "1970년대 청년 재야운동이 커다란 '상징성'을 가졌으며 대중에 대한 공개적 '스피커'의 역할을 담당하고 정권에 대하여 대외적 압력을 행사하는" 긍정적 역할을 한 것을 높이 평가하면서도 "불분명한 민중지향적 성격과 잡다한 구성층으로 인한 결속력의 약화, 진정한 대중적 기반이 없는 입만의 운동"이라고 매서운 비판도 가한다. 그래서 새로이 건설되는 청년운동은 진정한 대중적 기반을 갖는 조직운동이 되어야 한다고 주장했다.이 구월동 사람들은 1983년 초부터 구체적으로 움직이기 시작했다. 모두 수배 상태였기 때문에 수사기관의 동태에 민감했는데, 1983년 들어서면서 많은 수배자들의 수배가 해제되었고, 이것은 이들로 하여금 공개투쟁단체의 가능성을 더욱 확신하게 해 주었다.수배가 해제되자 구월동 수배자 방은 더 이상 유지할 필요가 없게 되어 해산하게 되었고, 각자 연고를 찾아 떠났다. 그러나 구월동 그룹 사람들은 공개투쟁단체가 필요하다는 강한 확신과 의지를 가지고 있었고, 자신이 무슨 일을 맡을지는 모르지만 그 단체를 만들기 위해 뭔가 해야 한다는 생각을 공유하고 있었다.김영삼 전 총재가 1983년 5월 18일 광주항쟁 3주년을 맞이하여 "단식에 즈음하여"라는 제목의 성명을 내고 무기한 단식에 돌입했다. 물 이외 일체의 음식을 거부한 이 단식은 23일 동안 이어졌다. 이 소식은 정권의 철저한 언론통제로 언론에 보도되지 않았으나 AP통신 등 외신을 통해 전 세계에 알려졌고, 국내신문에서도 차츰 1단으로 '정치현안' 등의 표현을 쓰면서 국민들에게 알려지기 시작했다.이 김영삼씨의 단식은 운동권 청년들에게도 즉시 알려졌고, 공개정치투쟁단체를 추진하려는 움직임에 활력소가 되었다. 김영삼씨의 목숨을 건 단식 소식은 청년들의 투지를 불러일으켰다. 이제 우리도 모여서 뭔가 해야 하지 않겠는가 하는 생각들이 청년들의 마음속에 뭉게뭉게 피어나고 있었다. 누군가 이것을 조직할 사람이 필요했다.이때 가장 먼저 발빠르게 움직인 사람이 이범영과 박우섭이었다. 이범영은 서울대 운동권 선후배들과 두루 연계가 있었을 뿐 아니라 병역대책위활동을 하면서 전국적으로 관계들을 가지고 있었다. 이범영은 오랫동안 구월동 수배자들 모임에서 함께 지내면서 기층민중운동과 더불어 선도적 정치투쟁이 시급하다는 소신을 가지고 있었는데, 이를 서울대 후배 권형택(74학번), 이우재(75학번), 연성만(75학번) 등과 자주 만나 논의했다.박우섭은 대학시절 연극반과 극단 연우무대 활동 속에서 문화패들과 광범하게 연계를 가지고 있었다. 그리고 '마당모임'이라는 이해찬, 황선진, 김도연, 이석원, 박성규 등 서울대 72학번들 모임의 연락책 역할을 했었고, 문익환, 백기완 등 재야원로들과 장기표, 이신범, 조영래 등 중견 재야인사들과도 광범하게 교류하고 있었다. 그리고 현장 노동운동권과도 긴밀한 연계를 가지고 있었다. 이 두 사람은 광범하게 사람들을 만나면서 공개운동단체 설립에 관한 의견을 수렴하였다.OB(선배)그룹에서는 최민화(연대 68학번)와 이해찬(서울대 72학번, 전 국무총리)이 적극적으로 움직였다.마지막에 누가 의장을 맡을 것인가가 중요한 문제로 떠올랐는데, 7월 말경 최민화의 집요한 설득으로 김근태가 의장을 맡을 것을 수락했다. 김근태의 수락으로 선도적 정치투쟁을 담당할 청년단체 건설 논의가 급진전된다. 그리하여 드디어 1983년 9월 30일 돈암동 상지회관에서 민청련이 창립하게 되었다.민청련은 창립 이후 종로 2가 파고다 빌딩에 사무실을 내고 애초 목표한대로 선도적인 공개정치투쟁을 열정적으로 수행해 나갔다. 1983년 첫 해에만 해도 김근태 의장 폭행사건에 대한 성명서 발표와 대책활동, 전북 이리 태창 메리야쓰 해고 노동자들의 농성투쟁을 지원하는 활동, 블랙리스트 철폐투쟁, 야학연합회 탄압 폭로투쟁, 농협 민주화운동에 대한 연대활동 등을 벌여 나갔다.이범영은 공개된 집행부에는 들어가지 않았지만, 막후에서 민청련 활동을 기획하고, 비공개 회원 조직을 관리하는 등 민청련 활동의 핵심은 모두 그의 몫이었다.