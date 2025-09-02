"새만금 신공항은 생태 학살"... 천주교 사제단 백지화 촉구

▲강론에 나선 송년홍 타대오 신부는 인근에 군산공항이 있음에도 새만금 신공항 건설을 강행하려는 것이 미군기지 확장을 위한 것이 아니냐고 의혹을 강하게 제기했다. ⓒ 임석규 관련사진보기