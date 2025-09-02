"같이 좀 살자"... 수라갯벌부터 남태령까지, 생명 지키는 발걸음

큰사진보기 ▲새,사람행진자전거를 탄것은 큰뒷부리도요 부부집사인 해초(활동명) ⓒ 신혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 31일 새사람 행진의 행렬역대 최다, 약 130명의 참가자들이 함께 했다 ⓒ 새사람행진/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

"저는 그냥 원래는 가끔씩 이제 설문조사나 청원같은 것들을 가끔 돕는 그런 사람 정도였다. 어쩌다가 계엄 이후로 밖으로 나오게 되었고, 갑자기 농민들이 지금 도움이 필요하대요. 그래서 농민들을 도우러 (남태령에) 갔다가, 장애인들이 도움이 필요하대요. 그래서 장애인을 도우러 갔다가, 노동자가 도움이 필요하대요. 그래서 노동자를 도우러 갔다가, 이런 식으로 계속 끊임없이 이어져서 결국 새만금신공항 취소 판결까지 연대하게 되었습니다."

큰사진보기 ▲멜로디언 연주로 집회의 흥을 더해주신 님연대에 연대를 거듭해 새,사람행진까지 오셨다 ⓒ 새사람행진/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲금강, 세종보 천막 농성장에서 반겨주는 이들을 만나는새사람행진단의 행렬이 이어진다 ⓒ 새사람행진/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종보 천막 앞하나하나 정성이 쌓인 돌탑 ⓒ 신혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲새사람행진단에 세종보 농성 상황을 설명하는 임도훈 활동가세종보가 재가동되면, 현재 사람들이 앉아있는 곳도 물에 잠긴다 ⓒ 새사람행진/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

"세종시 안에 야생동물들이 살 수 있는 곳은 지극히 제한되어 있습니다. 그나마 세종보 상류 이곳이 수몰되면, 여기 사는 야생동물들은 모조리 집을 잃게 됩니다. 온통 개발로 모든 농지며 산지를 다 빼앗아 놓고도, 아파트 단지에서 고라니가 발견됐다고 쏴죽이고, 멧돼지가 도심에 출몰했다며 쏴 죽이고, 수목원에 나뭇잎 좀 먹었다고 쏴 죽이고! 대체 인간에게 그런 권리가 있습니까? 우리가 살릴 수도 있습니다. 같이 좀 살자고 여기 천막을 지은 겁니다."(나귀님, 세종보 천막 소식 12일차)

큰사진보기 ▲세종보 천막 앞에서 바라본 금강흘러흘러 서천갯벌과, 또 수라갯벌과도 만날 물 ⓒ 새사람행진/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲구미의 새,사람을 향해 가는 새,사람행진단왼편 건물의 옥상 위에 박정혜님이 머물고 있다 ⓒ 신혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲옵티컬에서 열린 문화제나무님의 피아노에 문정현 신부님이 '직녀에게'를 부르며 "우리는 만나야 한다"를 외치셨다 ⓒ 새사람행진/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲준비해온 피켓을 든 새,사람행진단"박정혜가 옳다" "새는 하늘로 사람은 땅으로" "이제는 우리가 빛이 될 차례야" ⓒ 새사람행진/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

"투쟁의 '투'자도 모르고 살았어요. 내 일만 알지 남의 일, 부당함, 이런 거 전혀 모르고 관심도 없었어요. 그럴 일이 없었으니까요. 내 일 하기에도 바쁘잖아요. 다들 그렇게 살잖아요. 그런데 여기에 올라와서야 다른 사람들이 보였어요. 다른 투쟁도 봤고요. 다른 세상도 봤어요. 과거의 투쟁으로 일군 과실을 내가 누렸다고 생각도 했고요. 또 지금도 함께 살아가는 사람들이 저마다 현장에서 다양한 문제들을 겪는 것도 알게 됐어요. 그 문제들로 우리가 연결됐다고 생각해요. 바로 그렇게 연결된 사람들을 여기 옥상에서 만났죠. 투쟁하면서 얻은 가장 값진 것이라 생각해요."(2024년 8월 29일자 <뉴스민> "박정혜가 내려온다, 살고 싶어 오른 옥상에서" 기사 인용)

큰사진보기 ▲27일, 옥상에서 발언하시는 박정혜님과손을 흔드는 사람들 ⓒ 새사람행진/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲대추리 평화마을마을 입구에 선 장승 ⓒ 신혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲황새울기념관에 붙은 안내에그간 대추리의 역사가 쓰여있다 ⓒ 신혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲황새울기념관의 계단참에 있는 그림군홧발에 짓밟히는 마을 ⓒ 신혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월 28일에는 가마우지를 새기시는 신부님가마우지의 모습이 궁금하다면..9월 8,9,10일 서울행정법원 앞에서 확인하실 수 있을 것이다 ⓒ 새사람행진/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 5일남태령에서 만나요 ⓒ 새사람행진/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그와 새사람행진의 웹 매거진 <새,사람>에도 실립니다.

수라갯벌을 보전하자는, 경제성 없는 군사적 목적의 신공항은 짓지 말자고 주장하는 <새,사람행진>이 8월 12일 시작된지 벌써 20일차를 넘었다.첫날 전주의 전북지방환경청, 둘째날 수라갯벌을 지나온 행진단은 서천에서부터 본격적인 행진을 시작하여 금강길을 따라 부여, 공주, 세종과 천안을 지나 평택에 이르렀다. 나는 행진단에서 큰뒷부리도요를 모시고 자전거를 타는 집사 역을 주로 맡고 있으며, 이제 행진이 열흘도 안 남았다는 사실을 아쉬워하는 1인이다.8월 31일, 새,사람행진에서는 황조롱이의 날, 평택에서의 행진에는 약 130여 명이 모였다. 지금까지의 행진 중 가장 많은 수였다. 연대하는 시민들이 지역의 민주노총, 성당과 조류보호협회 등 단체에서도, 제주를 비롯한 전국 방방곳곳에서도 오셨다. 멜로디언을 들고 나와 행진 노래에 맞춰 연주해주신 한 분은 뉴탐사 현장라이브에서의 인터뷰에서, 어떻게 행진에 오게 되었느냐는 물음에 대해 이렇게 답했다.연대는 이렇듯 물이 흐르듯이 흘러간다. 새,사람행진도 냇물이 흘러흘러 강으로 가고, 갯벌을 지나 바다로 가듯이 넓어져왔다. 새,사람행진 3주차만의 여정만도 보자. 8월 25일에는 금강변에서 살고 있는 사람들을 만났다. 4대강 사업으로 지어진 세종보 개방을 주장하며 2024년 4월부터 천막 농성을 이어오고 있는 이들이다.이날 임도훈 활동가(대전충남녹색연합)의 안내에 따르면, 4대강 사업 예산은 22조에서 시작해 결과적으로는 35조가 되었고, 16개 보로 강의 흐름이 막히면서 강은 원래 속도를 잃고 거의 호수가 되었다. 주기적으로 녹조가 발생했고, 이에 산소가 부족해지자 물에 사는 생명들은 떼죽음을 당했다.2017년 문재인 정부 때 4대강 재자연화를 목표로 세종보를 포함 금강, 영산강의 5개보를 시험 개방하고 3년 6개월간 모니터링한 결과, 자연성이 회복되고 있으며(환경부), 수생태계가 건강해졌다고(세종시와 충남도 민관합동) 했다. 그러나 윤석열 정부에서는 2024년 세종보 재가동을 발표했고, 이에 재가동 중단을 외치며 세종보 앞에 천막을 펼치고 밤낮없는 농성을 이어가는 사람들이, "같이 좀 살자"는 사람들이 있었다.한때 4대강 사업을 막으려고 뭐라도 해보려던 때가 있었다. 그때 나는 대학을 갓 졸업한 백수였다. 아무래도 못 막을 것 같았지만, 나름 환경을 인생을 주제로 살아보자 했던 사람으로서 가만 있으면 나중에 너무 창피할 것 같아서 나름 발버둥을 쳐봤는데, 역시 못 막았다. 정부는 콘크리트 벽처럼 견고했고, 대부분 사람들은 큰 관심이 없었다.4대강 사업이 완공되고 난 후, 언제부터인가 나는 4대강 관련한 이슈를 외면했다. 그러나 보가 세워졌다고 모든 것이 끝난 게 아니라, 강에서의 삶과 운동은 이어지고 있었다. 새만금 방조제가 지어졌다고 모든 게 끝난 것이 아니듯이. 수라갯벌에서처럼 얼마간은 버티고 새롭게 탄생하며 삶이 이어지듯이.천막농성 12일 차 때의 천막 소식에서 '나귀'님은, '세종보 재가동'이란 "포크레인으로 물떼새 둥지를 밟는 일"이라고, "너구리, 수달, 삵, 고라니, 온갖 새들을 물에 수장시켜 죽이는 일"이라고 했다.8월 27일, 칠게의 날에는 조치원역에서 전의역까지의 행진을 마친 후 문정현 신부님을 포함한 행진단 열넷이 구미로 날아갔다. 한국옵티컬하이테크의 옥상에서 598일째 고공 농성을 이어오고 있는 박정혜님을 만나러, 새를 지키자며 새와 함께 걷는 새,사람들이 공중에 떠 새가 된 새,사람을 만나러 갔다.일본 니토덴코 자회사인 한국옵티컬하이테크의 구미공장은 LCD편광필름을 생산해 삼성이나 LG 등에 납품해왔다. 2022년 10월 공장에 불이 나자 회사는 생산을 평택 공장으로 옮기고 구미 공장을 청산하기로 결정했고, 구미공장의 210명 직원에 대해 희망퇴직을 시행했다. 이를 거부한 17명을 정리해고했고, 이 중 7명이 평택 공장에서라도 일하게 해달라며 고용 승계를 요구하고 있다. 박정혜님이 그 중 한 명으로, 작년 1월 옥상에 올라 600일 가깝게 살아가게 되었고, 이것이 역대 최장기 고공농성이 되어버렸다.8월 행진을 하면서 가끔씩 박정혜님을 생각했다. 이렇게 어디든 자유롭게 움직일 수 있음에도 덥고 힘든데, 태양을 피할 수 없는 옥상의 제한된 공간에 밤낮을 사는 그 이는 어떨까. 문화제의 후반부에 박정혜님은, "행진을 하다 옵티칼까지 와주셔서 감사하다"며, "수라갯벌에서도 새들이 자유롭게 날 수 있기를 바라고, 저도 여러분들 곁으로 가볍게 날아갈 수 있는 날을 기다리겠다"고 했다.더위에, 추위에, 폭우에, 고독에, 두려움에, 몸도 마음도 너덜너덜하게 지쳤을 그 이가, 수라갯벌에 사는 새들을 이야기하는 데서 나는 참지 못하고 울었다. 그리고 다음 다음날, 박정혜님은 내려왔다. 8월 29일, 공장 옥상에 올라간지 600일 만에. 정부와 민주당은 노사 대화 자리를 마련했다고 약속했고, 그 약속이 제대로 실현되는지는 이제부터 지켜봐야할 것이다. 그는 "더 이상 고공에 오르는 동지가 없길", "우리 노동자들이 정말 행복한 세상을 살 수 있는 것"을 바란다고 했다.8월 29일, 가마우지의 날과 30일 양뿔사초의 날 양일 동안은 천안역에서 평택시청까지 걷고, 대추리 평화마을의 황새울기념관에서 묵었다. 대추리 평화마을은 2006년 미군 기지 건설을 위해 추방된 대추리 주민들 일부가 새롭게 조성한 마을이다.대추리 주민들은 세번을 추방 당했다. 1942년 일본이 공군 비행장을 만든다고, 1952년에는 미군이 미군기지를 세운다고 쫓겨나고, 그 기지 주변의 갯벌을 밭으로 일구고 길을 직접 내며 가꾼 것이 이전 대추리였다. 그 마을을 2000년대에 또 한번 미군 기지로 뺏길 위기에, 주민들은 사력을 다해 싸웠고, 있는 힘껏 버티고 버티다가, 끝내 내주었다. '황새울'이라 부르던 그들의 손으로 일군 황금빛 논밭을.기념관의 계단참에 있는 그림이 너무 마음아팠다. 실제로 그랬던 것을 생각하면 더더욱. 새,사람행진단의 문정현 신부님과 완두, 오이(활동명)는 그때 대추리에서 주민들의 투쟁에 마지막까지 함께 했었다. 신부님이 그러신 적이 있다. 자신은 평생 지는 싸움만 해왔다고. 대추리에, 그리고 용산 참사때, 제주 강정에, 내가 마음에만 걸려하고 곁눈으로만 봐왔던 현장에 항상 있었던 이들이 있었다.어쩌면 질 것을 알면서도, 지는 자들의 옆에 있으려고, 그들이 너무 외롭지는 않게 두려고 했던 것이 아닐까. 그 마음아픔을 못 견뎌 이곳저곳을 연대하던 이들이, 이제는 수라갯벌에 들어설 신공항을, 또 새로운 미군기지를 막아 큰뒷부리도요를 지키기 위해 싸운다. 행진 동안 매일 수라의 생명들을 나무에 그려 새기고 계신 신부님은, 수라갯벌의 모든 생명들을 다 새기고 싶다 하신다.새사람행진에서 환경과 평화 운동, 노동과 농민과 동물권 운동은 분리될 수 없이 한데 엮여간다. 어쩌면 이 모두는 자기 설 땅, 자기 살 삶의 자리의 이야기다. 자기 땅, 자기 삶의 자리를 자본의 필요나 군사적 목적으로 빼앗겼던, 혹은 빼앗긴 이들은, 빼앗긴다는 것이 어떤 것인지를 말 없이도 알 것이다. 아무도 없다는 소외감 속에 고립되어간다는 것이, 자기 자리를 잃어간다는 것이 어떤 것인가를, 어떤 지역이든 어떤 나라든 인종이든 혹은 어떤 종이든, 알 수 있을 것이다. 인간이든 비인간이든, 아무도 듣지 않는, 아무도 보지 않는, 서로 처지를 아는 이들이 서로를 알아줄 수 있다면, 손 잡을 수 있다면. 이를 통해 새,사람으로 거듭날 수 있다면.새,사람행진은 이제 남태령을 향해간다. 지난 겨울 시민들이 법의 통제를 뚫고 민주주의를 지켜낸 그곳에서, 무조건적인 인간과 성장 중심의 사회를 넘어 새,사람으로 거듭나는 행진으로 당신을 초대한다. 법이 큰뒷부리도요를 살릴 수 있는 사회는, 함께 걷는 여정에서 올 수 있을 것이다.