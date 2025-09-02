중국 단둥역을 지나 동남아시아까지 철도로 가고 싶다

큰사진보기 ▲문화역서울284 외부 전경. 옛 서울역 건물이 문화 공간으로 재탄생한 모습이다. ⓒ 여경수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲캄보디아기차역 내부. 식민지 시절 건축 양식이 남아 있다. ⓒ 여경수 관련사진보기

큰사진보기 ▲캄보디아기차역 철길 ⓒ 여경수 관련사진보기

캄보디아 출국 전 유의사항 비자 : 우리나라 국민이 관광 목적으로 캄보디아를 방문할 경우, 관광비자를 발급받아야 한다. 전자비자는 인터넷으로 미리 발급 가능하며, 현지 공항에서 도착비자를 발급받는 것도 가능하다. 비용은 30달러로 동일하며, 방문 기간은 30일이다. 전자비자의 경우 이메일로 발급받은 전자비자 증명서를 출력하여 캄보디아 공항 입국 심사대에 제출하면 된다. 공항 직원이 별도의 추가 요금을 요구하지 않는다는 안내판도 곳곳에 설치되어 있었다. 과거 급행료 명목으로 부당하게 뒷돈을 받던 사례를 방지하기 위한 조치다. 아세안 회원국 간에는 비자 없이 여권만으로 자유롭게 출입국할 수 있으며, 별도의 아세안 회원국 출입국 심사대가 있다. 또한 입국 7일 전부터는 별도의 건강 정보와 세관 신고를 포함한 입국신고서를 인터넷으로 작성해야 한다(https://www.arrival.gov.kh).



환전 : 캄보디아의 공식 화폐는 리엘이다. 프놈펜 시내에서는 상점 등에서 달러와 리엘 중 어느 것으로나 결제가 가능했다. 그래서 한국에서 캄보디아 화폐를 미리 환전해서 올 필요는 없다. 현지에서 1달러당 4,000리엘 내외의 환율이 적용되고 있었다. 다만 1.5달러 가격의 커피를 주문하면, 잔돈은 2,000리엘을 준다. 즉 달러 밑의 잔돈은 현지 화폐로 준다. 길거리 음식의 경우 바나나튀김이 1,000리엘이며, 그 밖의 간식거리는 리엘로도 구입할 수 있다.



교통 : 캄보디아 역시 동남아시아에서 흔히 쓰이는 교통 앱 '그랩'이 많이 이용된다. 프놈펜에서는 오토바이를 개조하여 뒤에 승객을 태우는 좌석이 있는 툭툭이가 많이 운행된다. 다만 툭툭이는 2명만 탈 수 있다. 툭툭이는 가격도 저렴하고, 교통이 체증되어도 샛길로 움직여서 택시보다 장점이 있다. 프놈펜 시내에서는 보통 4,000리엘~8,000리엘 정도면 이동이 가능하다. 일반택시는 툭툭이보다 2~3배 정도 가격이다. 버스비는 1,500리엘이다.



시차 : 우리나라와 캄보디아는 2시간의 시차가 있으며, 한국 시간이 더욱 빠르다.



치안 : 캄보디아 내 사이버 범죄집단과 관련해서 취직 사기 등 한국인에 대한 범죄가 언론에 많이 보도되고 있다. 길거리에서 휴대폰이나 가방을 날치기하는 경우가 가끔 있으니, 늦은 밤에 혼자 다니는 것을 삼가고, 소지품을 항상 주의해야 한다. 프놈펜 시내에는 정복을 입은 경비원과 경찰들의 순찰이 자주 있어 낮 시간에는 그리 위험해 보이지는 않았다.

캄보디아 헌법 답사 일정의 시작지는 서울역이었다. 캄보디아 프놈펜으로 출발하기 전날인 8월 26일, 서울역 앞 한 호텔에 숙소를 잡았다. 미리 문화역서울284에서 진행하는 '100년의 시간 여행'이라는 내부 공간 투어를 신청해두었다. 전시 해설은 오후 12시 30분에 시작되었으며, 이번 주제는 '건축'이었다.지금은 서울역이 새롭게 만들어지면서 옛 서울역은 문화역으로 명칭이 바뀌었고, 이제는 기차역이 아닌 전시관으로 쓰인다. 내가 대학생이었을 때만 해도 지금의 문화역이 서울역이었는데, 그때의 기억이 여전히 남아 있다. 생각해보면, 대일항쟁기에는 경성역으로 불렸으니, 문화역의 이름은 여러 차례 변경된 셈이다.문화해설사로부터 설명을 들은 후, 숙소에 짐을 맡기고 연세대학교로 향했다. 한국동남아시아학회 학술대회에서 <동남아시아 헌법상 국가긴급권의 규정과 실제>를 발제했다. 학회에서 발제를 마친 후, 신촌에서 다시 서울역 근처 숙소로 돌아왔다. 저녁 만찬에서 다른 학회 회원들에게 지금까지의 동남아시아 헌법 답사 이야기를 나눴다. 식사 자리의 주변 분들이 프놈펜 여행 시 유용한 주의사항도 알려주었다.8월 27일 오후 12시 30분에는 '100년의 시간 여행' 내부 공간 투어 중 '예술과 인물'에 참여했다. 손기정 선수가 베를린 올림픽에 출전할 당시, 경성역에서 베를린역까지 이동한 일정 이야기가 특히 흥미로웠다. 이번 캄보디아 헌법 답사에서는 캄보디아 기차역을 방문할 예정이었기 때문에, 옛 서울역과 프놈펜역을 비교할 수 있는 기회가 생긴 셈이었다.두 역 모두 식민지 시절에 건립된 건물로, 종주국들은 침탈의 도구였던 기차역을 근대 발전의 상징으로 내세우며 정성을 들여 건설했다. 우리나라 서울역 앞에는 식민지 시절 일본 총독을 척살하고자 한 강우규 의사를 기리는 동상이 세워져 있다. 식민지 저항의 상징이기도 하다.캄보디아 헌법 답사 중 8월 29일 아침, 프놈펜 기차역을 찾았다. 이전 동남아시아 헌법 답사에서는 철도역 내부를 직접 방문한 적이 없었고, 말레이시아에서는 식민지 시절 만든 철도역 외부만 살펴보았다.현재 캄보디아 기차역에서는 하루 상·하행선 각 한 차례씩만 정기열차가 운행된다. 프놈펜에서 남서쪽 시아누크빌, 북서쪽 바탐방으로 향하는 노선이 있다. 종착역 전에도 경유역이 있으며, 가장 먼 역까지 요금은 10달러였다. 역 내부는 대형 통신사가 상업시설로 사용하고 있었고, 매표소는 한쪽에 자리 잡고 있었다.나는 철로를 따라 승강장으로 걸어갔다. 철도 정비원들이 바탐방행 열차를 점검하고 있었다. 마침 아이들과 함께 온 남성을 만났고, 지금 기차가 운행하지 않는데 혹시 기다리는지 물었다. 그는 단순히 구경하러 왔다고 했다. 프놈펜 현지에 살고 있는 그는 유창한 영어로 한국 철도에 관한 질문을 했고, 나는 한국에도 철도와 고속철도가 있다고 설명했다.그는 한국에서 철도를 타고 가장 멀리 어디까지 갈 수 있는지도 궁금해했다. 나는 과거에는 철길을 따라 중국과 유럽까지도 연결되었지만, 현재는 남북 분단으로 북쪽으로는 철길이 끊겼다고 말했다. 다만 남쪽으로는 부산까지 갈 수 있다고 하니 그는 부산을 안다고 했다.서울역에서 개성, 평양, 신의주를 거쳐 중국까지 연결될 날이 언제쯤 올까 싶다. 나는 그 누구보다 먼저 중국 단둥역을 지나 동남아시아까지 철도 답사를 하고 싶다. 현재는 중국 쿤밍까지 비행기로 이동한 후, 쿤밍에서 라오스 비엔티안까지 기차로 여행이 가능하다. 이번 캄보디아 헌법 답사에서는 식민지 유산인 철도역을 중심으로 이야기를 시작했다.