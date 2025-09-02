수줍은 I도 E가 되는, 신기한 '북페어'가 있습니다

▲주제 토크<독자를 찾아서 -누가 읽는가, 어디에 있는가?> 문학평론가 소유정 진행으로 양선아(한겨레 문화부 텍스트팀), 윤인혁(비평연대), 조아란(민음사 마케팅부 콘텐츠 기획팀)의 토크에도 많은 독자가 참여했다. ⓒ 김규영 관련사진보기