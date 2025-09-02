새만금신공항 철회 국제연대 선언, "수라갯벌은 모두의 유산"

큰사진보기 ▲새만금신공항 취소 판결을 염원하는 새,사람행진단새,사람행진단이 평택역에서 출발을 준비하고 있다. 중간쯤에 커다란 큰뒷부리도요 조각이 보인다. ⓒ 새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

한국 갯벌은 탁월한 보편적 가치(outstanding universal value)를 인정받아 2021년에는 유네스코 세계유산으로 등재되고, 등재 이전에 시작된 새만금 신공항 계획은 갯벌의 중대한 가치를 반영하는 데 실패했으며, 조류 서식지에 신공항을 계획하는 것은 또한 조류충돌 위험으로 항공 운영의 안전을 위협한다.



갯벌의 파괴와 공항 건설은 기후에 이중의 재앙을 초래한다. 갯벌은 탄소 저장에 중요한 역할을 하지만, 공항 건설 및 공항 자체는 탄소 배출에 기여하고 지구를 더욱 뜨겁게 만든다. 항공은 기후에 가장 해로운 형태의 교통수단이다. 대한민국은 2018년 수준에서 국가 온실가스 배출량을 40% 감축하기로 약속했으며, 여기에는 운송 부문만 따져도 37.8% 감축하는 것도 포함된다. 신공항 프로젝트는 파리협정과 기후위기 대응을 위한 국내 탄소중립 및 녹색성장기본법에 따른 한국의 국제적 의무에 위배된다.



공항과 항공편을 늘리는 것이 아니라, 반대로 항공 교통량을 줄이는 것이 필요하다. 항공편을 어디서 더 줄일 수 있을지 검토할 때이지, 신공항 계획을 검토할 때가 아니다. 항공 교통량을 축소시킬 잠재력을 찾기 위해 기존 공항들을 면밀히 검토해야 한다. 이미 네덜란드, 이탈리아, 프랑스 등에서 항공편을 줄이는 조치가 시행되었고, 인도, 태국, 포르투갈, 호주, 중국에서 공항 백지화가 이루어졌다.

큰사진보기 ▲새,사람행진단 국제연대의 날 기자회견<수라갯벌은 모두의 유산! 새만금신공항철회 국제연대 선언 Birds Stay Flying, Planes Stay Grounded! Heritage for All Life! International Solidarity for SURA>이 열리고 있다. 사람들 뒤로 대형 큰뒷부리도요 조각이 보인다. ⓒ 새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

1. 갯벌은 유네스코 지정 보호지역으로서, 전 인류의 문화유산에 해당하며, 이에 대해 대한민국은 법적 보호 의무를 가지고 있다.



2. 한국은 아직 정전 상태이며, 미군기지 확장으로 이어질 신공항 건설은, 분쟁 지역에서의 전쟁을 돕거나 용이하게 하는 모든 행위는 유엔 헌장과 그 정신, 평화를 증진하겠다는 대한민국의 헌장상 의무에 반한다.



3. 한국은 파리기후협정의 서명국으로, 탄소 배출 감축의무를 부담하며 새만금신공항은 예상되는 탄소 배출량을 정당화하지 못한다.



4. 공항 건설과 항공기 운항으로 인한 피해는 멸종위기종의 생존에 돌이킬 수 없는 결과를 초래할 것이다.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 새만금신공항백지화공동행동 홍보국장입니다.

8월 31일, 수도권 1호선 진위역에서 새만금신공항백지화공동행동과 새·사람행진단(아래 행진단) 주최로 '수라갯벌은 모두의 유산! 새만금신공항철회 국제연대 선언 - Birds Stay Flying, Planes Stay Grounded! Heritage for All Life! International Solidarity for SURA' 기자회견 및 문화제가 열렸다.새만금신공항 기본계획 취소소송 1심 판결은 오는 9월 11일 서울행정법원에서 선고될 예정이다. 행진단과 전국 각지 시민들은 새만금신공항 취소 판결을 염원하며 전주에서 서울까지 약 250km를 도보로 이동하는 '새,사람행진'을 진행하고 있다.이번 행진에는 1만 3천km를 쉬지 않고 날아가는 큰뒷부리도요의 유일한 중간 기착지인 서해 갯벌의 중요성을 보여주기 위해 커다란 큰뒷부리도요 조각도 함께 이동하고 있다. 행진단은 이날 평택역에서 진위역까지 행진한 뒤, 전 세계의 연대 메시지를 공개하며 새만금신공항 철회의 필요성을 강조했다.기자회견에서는 국제 환경 네트워크 단체 스테이 그라운디드(Stay Grounded), 국제법 학자 라다 드수자 교수, 그리고 전 세계 25개국에서 도착한 연대 메시지가 발표됐다.스테이 그라운디드는 정의롭고 환경적으로 지속 가능한 이동 체계를 구축하고, 항공 교통과 이로 인한 피해를 줄이기 위해 협력하는 국제 단체로, 전 대륙 200여 개 이상의 단체가 회원으로 참여하고 있다. 이 단체는 모든 회원 기관을 대표해 새만금신공항 계획에 깊은 우려를 표한다는 공문을 전북지방환경청에 직접 발송했다.공신력 있는 국제 단체가 국내외 학계와 시민사회의 비판적 목소리를 지지하며, 환경부가 부실한 환경영향평가를 제대로 처리할 것을 촉구하고, 신공항 사업의 즉각적인 중단을 요구한다는 내용을 담고 있다.이 공문에서 스테이 그라운디드는 다음과 같은 내용을 적시했다.영국 웨스트민스터 법학대학 교수이자 기후범죄 재판소 시민법정 담당자인 라다 드수자 교수는 새만금신공항 기본계획 취소소송 재판부에 철회를 촉구하는 공개서한을 발송했다. 서한에서는 국제법상 신공항 건설이 불가능한 프로젝트라는 입장을 밝히며, 그 근거를 다음과 같이 제시하고 있다.이번 새만금신공항 취소 소송 판결은 대한민국을 넘어 기후, 평화, 정의와 관련한 국제적 함의를 지니게 될 것이라는 입장이다. 국제법 학자들은 새만금신공항 사업이 대한민국 국민의 국익에 부합하지 않을 뿐만 아니라 기후와 평화 관련 대한민국의 국제적 약속과도 상충한다고 지적한다. 이에 따라 재판부가 국제공공의 이익과 국제법적 의무를 함께 고려해 판결해 줄 것을 간곡히 요청한다는 것이 국제법학자의 의견이다.이어 열린 문화제에서는 전 세계 25개국에서 보내온 영상 메시지가 공개되었다. 특히 도요새의 이동 경로를 따라 형성된 국제 연대가 돋보였다. 전 세계 도요새 서식지의 과학자들과 탐조인들이 영상을 통해 메시지를 전한 것이다.뉴질랜드 아오테아로아에서는 뉴질랜드 녹색당원이 "쿠아카(큰뒷부리도요) 덕분에 우리가 모두 연결되었다. 도요물떼새에게는 갯벌이 필요하다. 공항은 필요 없다"라고 밝혔다.또한 중국 장쑤성의 티아오지니 습지도 매립 계획이 백지화되고 유네스코 세계유산으로 지정되었다는 소식을 전했으며, 포르투갈 타구스 하구 역시 물새에게 미치는 악영향 때문에 공항 건설이 백지화된 사례가 수라갯벌의 미래를 보여주는 영상으로 소개되었다.하와이에서는 "여기는 범람으로부터 우리를 보호해주던 습지였으나 매립되고 저 괴물 같은 호텔이 들어선 뒤, 이 기후위기 시대에 우리는 더 이상 보호받지 못한다"는 영상을 보내왔다.새,사람행진은 9월3일 병점역(9시 출발)에서 율전동성당, 9월4일 고용노동부경기지청(9시 출발)에서 인덕원역 1번출구, 9월5일 인덕원역1번출구(10시 출발)에서 이수역 4번 출구, 9월 6일 동작대교 전망쉼터(10시 출발)에서 광화문광장, 9월8일 사당역2호선1번출구(11시반 출발)에서 서울행정법원까지 행진한 뒤, 선고가 내려지는 11일까지는 행정법원 앞에서 머무른다.주요일정으로는 9월 5일 1시30분 남태령고개에서 새세상을 여는 새,사람행진 기자회견, 9월 6일 11시30분 용산전쟁기념관 앞 기자회견, 3시 생명지킴이대회(경복궁역), 9월 8일 서울행정법원 앞 2시 기자회견이 있다.