대구시의회, 제319회 임시회 열고 추경안 등 의결

대구광역시의회(의장 이만규)가 오는 2일부터 11일간 제319회 임시회를 열고 2025년도 제3회 추가경정예산안과 제·개정 조례안 등 33건의 안건을 심의한다.이번 회기에서는 예산안 1건, 제·개정 조례안 25건, 동의안 4건, 기타 3건 등 총 33건이 상정됐다.주요 조례안으로는 ▲대구광역시 인구감소지역 지원 조례안(김대현 의원) ▲강제동원 피해자 지원 및 추모사업 등에 관한 조례안(육정미 의원) ▲대구아리랑 보전 및 진흥에 관한 조례안(박종필 의원) ▲대구광역시 만화·웹툰산업 육성 및 지원 조례안(박창석 의원) ▲대구광역시 대학생 아침식사 지원 조례안(김태우 의원) ▲대구광역시교육청 생성형 인공지능 활용 교육 지원 조례안(이영애 의원) 등이 포함됐다.2일 열리는 제1차 본회의에서는 개회식과 회기 운영안건이 처리되며 3일 제2차 본회의에서는 시정질문 2건과 5분 자유발언 9건이 이어진다.시정질문은 대구 북구권 균형발전(하병문 의원), 대구FC 현황(윤권근 의원)에 대해 대구시를 상대로 질의가 예정돼 있고, 5분 자유발언에서는 의료관광, 농업정책, 인쇄산업, 어린이놀이시설, 도로 안전 등 현안이 다뤄진다.각 상임위원회는 4일부터 11일까지 안건 심사와 함께 노곡빗물펌프장, 함지산 산불 피해 현장, 의료관광 선도의료기관, 금호워터폴리스 조성 현장 등을 찾아 현장 점검에 나선다.10일에는 예산결산특별위원회가 열려 대구시가 제출한 제3회 추경예산안을 심사한다. 이번 추경은 당초예산 11조 8,117억 원보다 2.26%(2,672억 원) 증가한 12조 789억 원 규모로 경제분야 195억 원, 일반공공행정·교통·문화관광 등 2477억 원이 증액됐다.임시회 마지막 날인 12일에는 제3차 본회의를 열어 각 상임위 심사를 거친 안건과 5분 자유발언을 진행한 뒤 마무리한다.