대구·경북 내년도 역대 최대 국비 확보

큰사진보기 ▲대구시청 산격청사.

큰사진보기 ▲경북도청.

정부가 역대 최대 규모의 내년도 예산안을 편성한 가운데 대구와 경상북도 역시 최대의 국비를 확보할 것으로 예상된다.대구시는 내년도 정부 예산안에 투자 사업 기준으로 지난해보다 6% 늘어난 4조2574억 원을 반영하는 등 복지사업과 교부세를 포함한 국비 8조 원대 확보에 청신호가 켜졌다고 1일 밝혔다.정부 예산안에 반영된 주요 사업은 AI·로봇·바이오·모빌리티 등 미래신산업 육성과 대구경북신공항 추진 및 교통 허브 조성, 글로벌 문화예술 도시 건설, 시민 안전 강화 및 행복 증진 등이다.미래신산업 육성 관련 예산은 AX(인공지능 전환) 혁신 기술개발(198억 원), 국가로봇테스트필드 조성(576억 원), 모빌리티 부품 제조AI확산센터 구축(20억 원), 로봇기반 공간컴퓨팅 창업지원(15억 원), 뇌 오가노이드 상용화 플랫폼 구축(10억 원) 등이다.대구경북신공항 추진 및 교통 허브 조성을 위해 대구산업선철도(1918억 원), 대구경북신공항(민간공항) 건설(318억 원), 조야~동명간 광역도로 건설(300억 원), 달빛철도 건설(85억 원), 금호워터폴리스 산단 진입도로 건설(67억 원) 등이 반영됐다.문화예술 분야에서는 디아크 문화관광 활성화(46억 원), 대구글로벌웹툰센터 조성(28억 원), 대구국제뮤지컬페스티벌(17억 원), 경상감영 복원정비(11억 원), 달성토성 복원정비(6억 원) 등이다.시민 안전을 위한 하수관로 정비(507억 원), 오수간선관로 설치(201억 원), 대구철도통합무선망(LTE-R) 구축(56억 원), 지하시설물 DB 정확도 개선(9억 원), 금호강 하천 조성(151억 원), 금호강수계 비점오염저감(3억 원), 명복공원 현대화(80억 원), 하중도 친수공간조성 및 명소화(4억 원) 등이 반영됐다.대구시는 현 정부의 확장적 재정정책 기조에 맞춰 투자사업 국비 목표를 전년 대비 8% 증가한 4조3600억 원으로 상향 조정하고 국회의 예산 심의 과정에서 중앙부처 및 여·야 정치권과 지속적으로 협력해 국비사업이 최종 정부 예산에 반영될 수 있도록 만전을 기한다는 방침이다.김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "정부예산안에 미래 신산업, 교통인프라, 문화·관광, 시민 안전 등 시의 핵심사업을 반영한 성과는 모든 공직자가 하나로 힘을 모은 결과"라며 "국회 예산 심의가 끝나는 순간까지 국비 사업이 최대한 추가 반영될 수 있도록 전력을 다하겠다"고 말했다.경상북도 역시 내년도 국비 확보 목표액 12조3000억 원 달성에 청신호가 켜졌다고 보고 국회 예산 심의 과정에서 국비 증액 확보 활동을 한층 강화한다는 방침이다.경북도는 1일 "새 정부 출범으로 국비 확보에 어려움이 예상되었으나 2026년도 정부 예산안에 경북의 주요 현안 사업들이 많이 반영되면서 지역 발전을 이끌 핵심 동력이 마련됐다"고 밝혔다.이번 예산안은 지역 사업에 국한되지 않고 미래비전을 담은 국가적 프로젝트 예산까지 폭넓게 반영되면서 향후 지역균형발전과 신성장산업 육성의 전환점을 마련하게 됐다는 것이다.우선 경북도가 오는 10월 말 열리는 APEC 정상회담 이후 추진하고 있는 다보스포럼을 모델로 한 '세계경주포럼'에 15억 원을 확보하는 등 역사·문화·관광 분야에서 지역 발전의 기반을 마련한 것으로 보고 있다.이와 함께 산불피해 특별법 제정과 조속한 복구 지원을 건의한 결과 산불 피해목 제거 사업(200억 원), 산불방지대책(96억 원) 등의 예산이 반영돼 주민 생활 안정과 산림 관리에 기여할 것으로 예상되낟.또 지역 균형발전과 성장 동력을 뒷받침하기 위한 사회간접자본(SOC) 사업 관련 남부내륙철도(김천~거제, 2600억 원), 영일만 횡단구간 고속도로 건설(285억 원), 영일만 복합항만개발(1112억 원), 울릉공항 건설(1149억 원)이 반영됐다.경북의 전략산업인 융복합 신산업 분야와 관련 혁신형 소령모듈원자로 기술개발사업(636억 원), SMR 제작지원센터 설립(26억 원) 등 미래 원전시장을 선점하고 K-원전 재도약을 이끌기 위한 핵심 현안 사업도 반영됐다.기후위기에 대응하고 탄소중립 실현을 위한 읍면단위 LPG배관망구축사업(204억 원), 수소연료전지발전클러스터구축(131억 원) 등도 반영됐다.농림·해양 분야에서는 일반농산어촌개발사업(917억 원),수리시설 개보수사업(850억 원), 울진 금음지구 연안정비사업(146억 원) 등이 반영됐고 문화·환경 분야에서는 하수·관로 처리장(3075억 원), 국가지정문화유산보수(500억 원), 신라왕경 핵심유적 복원 정비사업(200억 원) 등이 반영됐다.사회·복지·저출생 대응분야에서는 경북장애인가족공립복합힐링센터 건립(60억 원), 가족센터 건립(13억 원) 등이 반영됐다.경북도는 이번 정부 예산안에 반영된 것에 안주하지 않고 국회 예산심의 과정에서 국비 증액 확보 활동을 한층 강화한다는 방침이다.아울러 대구·경북 공동협력 추진체계를 기반으로 광역 사회간접자본과 전략사업, '5극3특' 균형발전전략 등 주요 분야에도 국비 확보 역량을 전략적으로 집중해 나갈 예정이다.이철우 경북도지사는 "어떠한 어려움 속에서도 도민의 삶과 경북 발전을 위한 국비 확보 노력은 한 치도 소홀히 할 수 없다"며 "도정의 주요 현안을 반드시 성과로 이끌어내고 국가예산 확보에 모든 전력을 다하고 직접 챙기겠다"고 밝혔다.