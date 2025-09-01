서강대교 넘을뻔했던 군인 "의사소통의 오류"

▲계엄군 둘러싼 시민들윤석열 대통령이 비상계엄을 기습 선포한 2024년 12월 3일 저녁 서울 여의도 국회 정문앞에서 국회를 지키기 위해 급히 달려온 시민들이 군인들을 에워싸고 철수할 것을 요구하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기