구미에 이런 곳이? 집 시세 검색해 본 부부

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲경북 구미시 금오시장로에 위치한 삼일문고의 내부구미의 자랑, 문화의 공간. 이번 여행의 하이라이트였다. ⓒ 본인 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼일문고에서 구입한 책들아이들이 책을 읽겠다는데, 안 사줄 수 없지. 남편의 구매 의욕은 대단했다. ⓒ 본인 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 페이스북과 브런치스토리에도 실립니다.

남편과 나, 둘만 여행을 갔다. 20년 만에 처음이었다. 첫 아이를 임신한 때에 갔던 여행이 둘만의 마지막 여행이었으니, 첫 아이가 갓 성인이 된 올해의 이 여행은 꼭 20년만인 것이다. 아래로 두 동생까지 낳고 기르는 동안, 우리의 여행은 늘 가족 여행이었다.그걸 '여행'이라 이름할 수 있을까? 지난 토요일, 은사님 딸의 결혼식 참석차 구미로 내려가게 되었다. 차가 막히지 않으면 2시간 30분 정도 걸리는 곳이었고, 아무래도 주말이니 그것보다 더 오래 걸릴 거라 예상됐다. 당일로 다녀오기에는 부담스러운 거리였다.그래서 생각해낸 게 1박 2일로 다녀오자는 거였다. 남편이 퇴근하고, 아이들의 저녁까지 챙겨주고 저녁에 출발하기로 했다. 늦은 밤 도착하여 하룻밤 숙소에서 묵고, 다음 날 오후 결혼식에 참석하고, 다시 집으로 올라오는 일정으로 잡았다.이렇게 두세 문장으로 표현이 될 만큼 단순한 일정인데, 과연 여행이라고 불러도 되는 걸까? 그런 생각이 들면서도 굳이 내가 이번 일정을 여행이라고 부르고 싶은 이유는 두 가지였다.첫째는, 숙소. 집이 아닌 다른 곳에서 잠을 자고 오는 것. 숙소를 잡았다는 것은 잠시 볼일만 보고 돌아오는 것과 달리, 하룻밤 묵게 될 곳에 시간적으로 오래 머문다는 것이고, 그곳에서의 무언가를 체험할 기회가 있다는 것이다.당일치기 여행 코스가 국내외에 참 많이 있다. 그러나 체력이 약한 나에게는 역시 여행지에서 충분히 휴식할 수 있는 숙소가 여행의 중요한 요소가 아닐 수 없다.요즘은 다양한 여행 어플들이 있어, 숙소부터 맛집, 교통, 체험 등 다양한 영역에서 도움을 받을 수 있다. 야놀자, 여기어때, 마이리얼트립, 네이버 예약, 트리플 등 다양한 어플이 여행객들의 선택을 받고 있다. 우리 또한 이 어플 중 하나를 이용해 구미역 근처 호텔을 숙소로 예약했다.숙소에 짐을 내려놓고, 숙소 밖으로 나와 가볍게 산책했다. 숙소 근처의 거리를 걷고 편의점을 들러 먹거리를 구매하면서, 구미라고 하는 도시의 일면을 엿보는 재미를 느꼈다. 내가 사는 지역과 크게 다를 바 없었지만, 경북 지역 특유의 강한 더위를 몸으로 체감하는 시간을 가졌다.숨이 턱 막힐 듯한 기후에 혀가 내둘러졌지만, 이것이 '대프리카'라 불리는 대구 지역과 인접해 있는 도시의 위력이라 느끼며, 우리는 그 기후를 즐겼다. 우리가 거주하는 경기도 역시 다양한 지역의 사람들이 모여 사는 곳이라 특별히 사투리가 낯선 건 아니었다. 그러나 경남 지역 출신인 우리에게 들린 경북 지역 특유의 사투리는 참 정겨웠고, 여행의 즐거움 한 자락을 장식해 주었다.집이 아닌 다른 곳으로 떠나와 하룻밤 묵고 가는 것. 그것만으로도 나에게는 충분히 여행이었는데, 더욱 여행이라고 이름하고 싶은 나머지 한 이유는 근처에 위치한 서점 때문이었다.다음 날 오후 1시에 있을 결혼식장은 숙소에서 10분 거리에 있었다. 충분히 늦잠을 자고, 이동하는 시간까지 고려한다고 해도, 약 2시간 정도의 여유시간이 있는 거였다. 우리는 구미의 '가볼 만한 곳'을 검색했다. 그러자 차로 2분 거리에 '삼일문고'라는 서점이 있다는 것을 알게 되었다.인터넷에서 방문한 이들의 호평과 언론에 소개되어 있는 운영자의 마인드를 읽고 두 번 고민 없이 출발했다. 주차하고 후문으로 들어서자마자 종이책 특유의 향이 우리를 반겨주었다. 기분 좋은 향은 가짜가 아니었다.약 500평 규모의 3층(지하, 1층, 2층) 건물에는 정말로 다양하고 많은 책이 비치되어 있었다. 수많은 책을 센스있는 분류로 돌아보기 쉽게 배치한 것만 보아도, 얼마나 책을 사랑하는 이가 운영하는 곳인지를 느낄 수 있었다.또한 곳곳에 커다란 테이블과 의자가 충분히 나열된 데다가, 카페까지 있어서 책을 구매해야 하는 서점인지, 책을 읽기만 해도 되는 도서관인지, 차를 마시며 독서 토론할 수 있는 카페인지 헷갈릴 정도였다. 실제로 그곳은 북토크와 같은 문화행사가 끊이지 않는 그야말로 문화의 공간이었다.최근 집 정리를 하면서 책을 구입하기보다, 도서관을 이용하고, 전자책 읽기를 선호했던 나에게 소장욕을 불러일으키는 책들이 자꾸만 눈에 띄었다. 집에 있는 아이들에게 엄마 아빠가 있는 서점의 사진을 찍어 공유해 주었다. 갖고 싶은 책이 있으면 이야기하라고 하자, 아이들이 주저 없이 제목을 이야기했다. 여러 책을 둘러보는 재미에 시간 가는 줄 몰랐던 우리는 아이들이 갖고 싶다는 책 3권을 구매한 뒤, 그곳을 나왔다.기가 막힌 자연경관을 보며, 여행의 묘미를 느낄 수도 있겠지만 이런 것도 누군가에게는 충분히 의미 있는 여행이 될 수 있는 게 아닐까. 공단이 많아 책의 불모지라는 편견을 갖고 있던 지역에 이처럼 따스하고 정겨우며 멋들어진 문화 공간이 있다는 것. 정말 매력적이지 않을 수 없었다. 서점을 나오자마자 그곳의 주거 시설 시세를 검색해 본 건, 책을 좋아하는 우리 부부에게는 너무도 자연스러운 일이었다.26년 전, 우리 부부의 첫 데이트 장소는 부산의 한 서점이었다. 20년 만에 처음으로 둘만의 여행으로 방문한 곳도 서점이 되었다. 기대하지 않았던 곳에서 만난 숙소와 서점. 이 짧은 1박 2일은 아마도 내 뇌리 속 행복의 공간에 오래도록 자리할 듯하다.