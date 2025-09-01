성일종 "내란특별재판부, 차베스식 독재"

큰사진보기 ▲성일종 국방위원장 ⓒ 이용기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

더불어민주당이 정기국회에서 '내란특별재판부 설치법' 추진에 속도를 내자, 국민의힘 성일종 국방위원장(3선, 충남 서산·태안)이 거세게 반발했다.성 위원장은 1일 성명을 통해 "민주당이 내란특별재판부까지 만들어 짜놓은 각본을 추인해 달라는 '민주당 사법부'를 만들겠다는 것 아니냐"며 "민주적 절차를 흉내 내는 쇼를 할 이유가 어디 있느냐"고 비판했다. 이어 "민주당이 하고 싶은 대로 하면 된다는 법 하나 내면 된다"며 "차베스가 통치하던 제2의 베네수엘라 같은 나라를 만들겠다고 솔직히 말하라"고 직격했다.민주당은 오는 4일 국회 법제사법위원회에서 내란특별재판부 설치 조항을 담은 내란특별법을 상정한 뒤 법안심사소위에 넘길 계획이다. 그러나 사법부 독립성을 침해해 위헌 소지가 크다는 지적이 이미 제기되고 있다.성 위원장은 베네수엘라 사례를 언급하며 "차베스 집권 이후 여당이 대법관 수를 늘리고 입맛에 맞는 인사를 임명해 사법부 독립성을 훼손했다는 비판이 있었다"며 "민주당이 보이는 행태가 독재자들의 방식과 다르지 않다"고 말했다.그는 또 "국민을 기만하는 민주적 절차 운운을 멈추라"며 "국민 두려운 줄 모르는 오만과 독선, 독재 본능을 국민이 똑똑히 지켜보고 있다"고 강조했다.이에 대해 조한기 더불어민주당 서산·태안 지역위원장은 "윤어게인을 외치는 새로운 지도부를 선출한 국민의힘은 급기야 윤석열·김건희 석방을 공공연히 주장하고 있다"며 "국민의힘 지도부의 이런 주장이 내란특별재판부가 필요하다는 것을 더 선명하게 보여준다. 극우의 놀이터가 된 국민의힘, 그 침몰하는 배 위에서 외치는 성일종 의원의 막말이 이젠 애처롭게 들린다"고 맞받았다.