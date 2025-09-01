국회 거론 '독재 미화 민주주의전당' ... 행안부 장관 '시정'

큰사진보기 ▲창원마산에 들어선 대한민국민주주의전당. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲허성무 국회의원, 국회 예결특위 전체회의 질의. ⓒ 허성무의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲안승욱 경남대학교 명예교수, 30일 대한민국민주주의전당 앞 '즉시폐관' 촉구 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

'독재 미화'를 비롯해 여러 문제점이 드러난 창원마산 대한민국민주주의전당(민주전당)이 국회에서도 거론되었다. 윤호중 행정안전부 장관은 "설립 목적에서 벗어난 부분이 있는 것은 사실"이라며 "민주화운동의 정신을 살릴 수 있도록 시정·보완하겠다"라고 밝혔다.국회 예산결산특별위원회는 1일 전체회의를 열어 비경제분야 정부질의를 벌였고, 더불어만주당 허성무 의원(창원성산)이 윤호중 행안부 장관을 상대로 국비 121억 원이 투입된 민주전당의 전시 왜곡 문제를 지적하며 행안부의 책임 있는 조치를 촉구했다.허 의원은 "민주전당은 2019년 부마민주항쟁 40주년 기념식을 계기로 국가가 약속해 건립한 시설이며, 총사업비 353억 원 가운데 121억 원의 국비가 투입된 국가적 기념사업"이라고 강조했다.이어 "그러나 임시 개관 단계에서 확인된 전시 내용을 보면, 민주화운동 관련 공간은 전체의 20%에 불과하고 그마저도 설명이 미약하다"며 "대신 산업화 성과를 홍보하는 전시가 대부분을 차지해 시민들 사이에서는 '민주주의 교육관이 아니라 창원판 리박스쿨'이라는 비판이 커지고 있다"고 덧붙였다.그러면서 허 의원은 "민주화운동기념사업회법 제2조가 명시한 4대 민주화운동, 특히 마산에서 일어난 3·15와 부마민주항쟁의 역사적 의미를 전당이 담아내지 못한다면 건립 취지 자체가 훼손되는 것"이라며 "국민 세금이 들어간 만큼, 행안부가 단순히 '지자체 사무'라며 외면하지 말고 직접 점검에 나서야 한다"고 촉구했다.이에 대해 윤호중 장관은 "운영 주체가 창원시이긴 하지만, 설립 목적에서 벗어난 부분이 있는 것은 사실"이라며, "민주화운동의 정신을 살릴 수 있도록 시정·보완하겠다. 민주화운동기념사업회와 협의해 방향을 잡고, 필요한 경우 비용 지원도 검토하겠다"고 답변했다.허 의원은 "시민사회가 수개월째 문제를 제기하는 만큼, 행안부가 책임 있게 나서서 민주주의전당이 본래의 취지대로 운영되도록 조치를 취해야 한다"며 "민주주의전당이 시민들에게 민주주의 교육과 기억의 장으로 거듭날 수 있도록 정부가 확실히 책임을 다해 달라"고 당부했다.이날 예결특위 전체회의는 유튜브로 생중계 되었다.창원시 마산합포구에 들어선 민주전당은 국비 121억을 포함해 경남도비, 창원시비가 들어가 건립되었다. 민주전당은 2022년 4월 착공했고, 2024년 말에 준공했으며, 6월 10일부터 임시운영에 들어갔다.민주전당은 '독재 미화' 등 지적을 받으며 아직 정식 개관식을 열지 못하고 있다. 90여 개 단체로 구성된 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위'는 지난 7월 말부터 민주전당과 창원시청(시의회) 앞에서 "독재-민주 동거하는 황당한 민주전당. 즉시 폐관-전면개편"을 요구하는 손팻말을 들고 1인시위를 계속하고 있다.