"국민의힘 몫이니 웬만하면 찬성해 달란 말까지 나왔지만"

큰사진보기 ▲서미화 더불어민주당 의원 (자료사진) ⓒ 유성호 관련사진보기

"국민의힘 추천 몫이니 웬만하면 찬성해 달라는 말까지 나왔지만..."

AD

"이상현 교수는 인권위를 편향적 종교 논리로 종속시키려 하는 기독교 법조단체 '복음법률가회' 출신이다. 우인식 변호사는 윤석열 탄핵 기각 촉구 성명에 참여했다. 두 사람의 행적과 인권 의식을 면밀히 검증해서 선출안을 부결시켜 달라고 선배·동료 의원들께 이야기했다."

큰사진보기 ▲이상현·우인식 국가인권위원 선출안 부결에 성난 국민의힘국민의힘이 추천한 이상현·우인식 국가인권위원 후보자 선출안이 27일 국회 본회의에서 부결되자, 국민의힘 송언석 원내대표가 더불어민주당 김병기 원내대표 자리로 가 항의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 지난달 27일 본회의에서 국민의힘이 추천한 이상현 교수와 우인식 변호사의 인권위원 선출안이 민주당 반대로 부결됐다. 본회의 전 의원총회에서 어떤 문제점을 지적했나.

- 의원총회에서 해당 발언을 들은 의원들의 반응은 어땠나.

- 당론 없는 자율투표였는데도 반대표가 대거 나왔다.

- 앞으로 인권위원 자격에 부합하는 인물을 추천하기 위해선 어떤 시스템이 마련돼야 한다고 보나.

- 이번 국회에서 인권위법 개정안 총 9건을 대표 발의했다. 후보추천위원회 설치 외에도 개선돼야 할 부분이 있다면.

지난달 27일 국회 본회의에서 국민의힘이 추천한 국가인권위원회(인권위) 상임·비상임위원(이상현·우인식) 선출안 투표를 앞두고 서미화 더불어민주당 의원이 원내 한 의원에게서 들은 말이었다.하지만 인권위 비상임위원(2020년 5월~2023년 6월)을 지냈던 서 의원은 두 인권위원의 "반인권적 행보"를 강하게 지적했다. 본회의 전 의원총회에서 이상현 숭실대 교수(인권위 상임위원)와 우인식 변호사(비상임위원) 선출안을 부결시켜 달라고 민주당 의원들에게 호소했다.본회의에선 민주당 의원들의 자율투표가 진행됐다. 그 결과 이상현 위원 선출안은 재적 270표 중 찬성 99표, 반대 168표, 기권 3표로 부결됐다. 우인식 위원 선출안은 재적 270표 중 찬성 99표, 반대 166표, 기권 5표로 부결됐다. 지난 7월 지영준(상임위원)·박형명(비상임위원) 후보 철회에 이어 국민의힘 추천 인권위원이 또다시 낙마하면서 '인권위원 추천 절차'를 손봐야 한다는 목소리가 나왔다. 이에 대해 서 의원이 내놓은 해법은 '인권위원 후보추천위원회' 설치였다.서 의원은 1일 <오마이뉴스>와 한 전화 인터뷰에서 "지금도 인사추천위원회가 있긴 하지만 공개적인 검증 절차가 없어서 (편향적인) 정치·종교적인 인사들이 무분별하게 추천되고 있는 것"이라며 "인권위원으로서 공정성과 투명성을 담보할 수 있는 후보추천위원회가 반드시 설치돼야 한다"라고 말했다. 그는 지난해 6월 이러한 내용을 담은 국가인권위원회법(인권위법) 개정안을 대표 발의했다.서 의원은 또 "현장성과 당사자성을 담보하면서도 인권 경력과 경험이 있는 전문가들이 인권위원 후보로 더 많이 추천돼야 한다"라며 "장애인뿐만 아니라 시민사회단체 등 다양한 분야에서 인권위원에 들어가는 구조가 되려면 인권위원 수를 11명에서 더 늘릴 필요도 있다"라고 강조했다.다음은 서 의원과 나눈 일문일답이다."국민의힘의 반인권적 인권위원 추천을 강하게 지적했다. 윤석열 정부 3년 동안 심각하게 훼손된 인권위를 또다시 이런 자들의 놀이터로 삼으려는 건 정말 막아야 한다고 했다. 선배·동료 의원들께 두 사람의 행적과 인권 의식을 면밀히 검증해서 선출안을 부결시켜 달라고 이야기했다.이상현 교수는 인권위를 편향적 종교 논리로 종속시키려 하는 기독교 법조단체 복음법률가회 출신이다. 윤석열 탄핵 반대 성명을 발표한 '정교모(사회정의를 바라는 전국교수모임)'에서도 활동한 사람이다. 우인식 변호사는 내란 옹호 세력과 연결돼 있고 윤석열 탄핵 기각 촉구 성명에 참여했다. 극우 인사인 전광훈씨 공동변호인단으로도 활동했다.""한 의원은 제 말이 너무 이해되고 설득력 있다고 말씀해 주셨다. 다른 의원들도 '너무 심각하다', '이 사람들은 절대 안 되겠다는 확신이 든다'고 얘기해 주셨다.""원내 한 의원은 '그 당(국민의힘) 추천 몫이니 웬만하면 찬성을 좀 해달라'는 말까지 하셨다. 그렇지만 저는 인권위원 출신으로서 성소수자 혐오 발언이랄지 인권 감수성과 거리가 먼 그분들의 반인권적 행보를 강력하게 지적했다. 제 발언을 통해 이상현·우인식 두 분이 인권위원으로 적절한지 의원들이 개인적인 판단을 하셨던 것으로 보인다.""인권위원으로서 공정성과 투명성을 담보할 수 있는 후보추천위원회가 반드시 설치돼야 한다. 저를 포함해 여러 의원들이 인권위 정상화를 바라는 마음으로 후보추천위원회 설치 규정을 담은 인권위법 개정안을 많이 발의했다. 지금도 인사추천위원회가 있긴 하지만 공개적인 검증 절차가 없어서 정치·종교적인 인사들이 무분별하게 추천되고 있는 것으로 보인다. 국민들이 이를 감시할 수 있는 최소한의 기구가 있어야 반인권적이고 편향적인 종교 이념을 갖고 있는 인권위원들이 추천되는 걸 사전에 막을 수 있다.또한 인권위법에 따르면 인권위원은 '인권 문제에 관해 전문적인 지식과 경험이 있고 인권 보장과 향상을 위한 업무를 공정하고 독립적으로 수행할 수 있는 사람'이라고 그 자질을 규정하고 있다. 현장성과 당사자성을 담보하면서도 인권 경력과 경험이 있는 전문가들이 후보로 더 많이 추천돼야 한다.""인권위원에 장애 당사자가 1명 이상 포함돼야 한다. 의무 규정이 없다 보니 지금 장애 당사자 인권위원은 한 분도 안 계신다. 인권위는 장애인차별금지법상 유일한 장애인 차별 시정 기구다. 지난해 6월 발의한 인권위법 개정안엔 장애 인권 전문가인 장애인 당사자를 인권위원 구성에 1명 이상 포함하도록 하는 내용이 있다. 장애인뿐만 아니라 시민사회단체 등 다양한 분야에서 인권위원에 들어가는 구조가 되려면 인권위원 수를 11명에서 더 늘릴 필요도 있다."