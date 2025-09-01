진주시 양성평등기금 지원 취소에, "민주 역행" 비판 이어져

[관련기사]
성평등 강연 지원 돌연 취소한 진주시... "극우 개신교 입장만 수용"
(8월 29일자)
경남 진주시 양성평등위원회가 양성평등기금 지원사업으로 선정한 진주여성민우회의 '모두를 위한 성평등' 보조금 지원을 취소하기로 해 논란인 가운데, 이에 대한 비판의 목소리가 이어지고 있다.
진보당 정혜경 국회의원(비례)은 1일 낸 자료를 통해 "양성평등기금 사업 취소, 진주시는 민주주의 정신에 역행한 결정을 철회하라"라고 촉구했다. 경남여성단체연합은 2일 경남도청에서 진주시의 '모두를 위한 성평등' 강연행사 지원 취소를 포함해 '경남 성평등 정책 강화'를 요구하는 기자회견을 연다.
정혜경 의원은 "진주시가 최근 진주여성민우회의 '모두를 위한 성평등' 강연사업을 양성평등기금 지원사업으로 결정했다가 행사 하루 전에 일방적으로 취소했다"라고 밝혔다.
정 의원은 "양성평등기금은 모든 시민이 차별 없이 동등하게 사회에 참여하도록 지원하고, 사회적 약자의 권익을 보호하고 더 나은 공동체로 나아가기 위한 민주주의적 가치를 위해 마련된 제도"라며 "그런데 정식 심사 절차를 거쳐 확정된 사업이 하루아침에 취소된 것은, 행사 준비 단체는 물론 참여하는 시민들을 철저히 배제한 결정이다"라고 했다.
그러면서 정 의원은 "이번 취소 결정이 진주시청 민원게시판에 '퀴어, 페미니즘 강연'을 반대하는 민원이 폭주한 이후에 내려졌다는 것은 더욱 심각하다"라며 "지방정부가 특정 극우 세력의 차별과 혐오 여론몰이에 굴복한 것이라는 비판을 피할 수 없다"라고 했다.
정혜경 의원은 "지금은 국민이 내란을 끝내고 지켜낸 민주주의를 더욱 꽃피워야 할 시기이다"라며 "평등은 선택이 아니라 우리가 지향해야 할 헌법적 가치이며 시대적 책무이다"라고 강조했다.
진주시에 대해 정 의원은 "민주주의 성숙을 거꾸로 되돌린 이번 결정을 즉시 철회해야 한다. 평등을 위한 시민 활동을 존중하고 지원할 것을 촉구한다"라고 했다.
경남여성단체연합, 2일 경남도청 기자회견 예정
경남여성단체연합(대표 윤소영)은 2일 오전 경남도청 프레스센터에서 "여성, 성평등 정책추진체계 전담국 회복하고 강화하라"라며 "경남여성가족재단 성평등 현황 조사·연구 기능 강화로 설립 목적 달성하라"라는 제목으로 기자회견을 연다.
이들은 미리 낸 자료를 통해 "경남은 진주 편의점 여성혐오 폭력사건, 디지털 딥페이크 사태, 거제 교제폭력 살인사건, 80대 치매노인 성폭력 사건까지 다양한 연령에서 심각한 형태의 사건이 계속되고 있다"라고 했다.
또 이들은 "경남의 전체 임금노동자의 성별 임금격차는 전국 평균보다 조금 낮지만, 전일제 임금노동자의 성별 임금격차는 전국 평균보다 높은 것으로 조사되었으며, 이는 여성 전일제 임금근로자에 대한 임금 처우가 전국 평균보다 더 낮다는 것을 의미한다"라고 했다.
경남여성단체연합은 "지금은 무엇보다 여성, 성평등 정책 총괄 권한과 기능의 강화가 절실하고, 현황을 조사・연구하는 역할이 가장 필요한 때이다"라며 "양성평등주간을 맞아 여성‧성평등 정책의 적극적인 개선과 진일보한 변화를 촉구하고자 한다"라고 했다.
윤소영 대표는 "내일 기자회견에서도 진주시 양성평등기금 보조금 지원사업의 본래 취지를 왜곡하는 악성 민원에 굴복하여 절차대로 선정된 사업의 보조금 취소 결정 규탄할 것"이라고 했다.
경남여성회, 경남여성장애인연대, 김해여성회, 김해여성의전화, 디딤장애인성인권지원센터, 마산창원여성노동자회, 진주여성민우회, 진해여성의전화, 창원여성살림공동체, 창원여성의전화, 통영여성장애인연대, 거창여성회는 지난 8월 29일 "조규일 진주시장은 '모두를 위한 성평등' 보조금 취소 결정을 즉각 철회하라"는 제목의 성명을 발표하기도 했다.
진주시 양성평등위원회는 진주여성민우회가 진행하는 '모두를 위한 성평등' 강연 행사에 대해 '양성평등기금 지원사업의 목적'에 맞지 않는다며 보조금 지원을 취소했다고 8월 28일 밝혔다.
진주여성민우회는 8월 말부터 9월 사이에, '모두를 위한 성평등'이란 주제로, 강사를 초청해 '질병-퀴어-환경-언론-미술-대중문화-과학-노동‧밥-남성-모두와 함께하는 페미니즘'에 대한 강의를 진행한다.