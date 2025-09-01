양평군, 청소년 정책 전방위 확대…복지·자치·진로 지원 강화

큰사진보기 ▲양평군은 민선8기 군정 비전으로 ‘청소년이 행복한 도시’를 제시하고, 청소년 정책을 문화·여가뿐 아니라 자치, 복지, 진로 등 전 영역으로 확대하고 있다. ⓒ 양평 관련사진보기

양평군은 민선8기 군정 비전으로 '청소년이 행복한 도시'를 제시하고, 청소년 정책을 문화·여가뿐 아니라 자치, 복지, 진로 등 전 영역으로 확대하고 있다.군은 중부(양평읍), 동부(용문면), 서부(양서면) 권역에 청소년문화의집을 운영 중이며, 마을 단위에는 청소년휴카페 9곳을 마련해 일상 속 청소년 공간을 확보했다. 또한 양평군청소년상담복지센터와 학교밖청소년지원센터(와락)를 통해 위기 청소년 및 학업 중단 청소년을 지원하고 있다.청소년자치기구 운영, 토론회, 워크숍 등을 통해 청소년의 자율성과 사회참여를 유도하고 있으며, 진로탐색·직업체험·미디어 교육 등을 통해 실질적 역량 개발에 집중하고 있다.군은 1388 청소년 긴급전화와 연계한 위기 대응체계를 구축하고, 검정고시 준비반 및 직업훈련 프로그램을 통해 학업 중단 청소년의 복귀를 지원한다. 저소득층 청소년에게는 생활장학금과 여성청소년 위생용품을 지원해 복지 안전망을 강화했다. 세대 간 교류를 위한 프로그램도 운영 중이다.청소년과 지역 어르신이 함께하는 세대공감 활동과 봉사·문화체험 연계 프로그램을 통해 공동체 의식을 제고하고 있다. 향후 군은 권역별 시설 확충과 지역 기반 프로그램 확대를 추진하며, 디지털 전환에 대응한 IT·미디어 교육 및 글로벌 교류 활동도 강화할 예정이다. 오는 11월에는 청년친화도시 조성을 위한 세미나를 개최해 차별화된 청년 정책을 발굴할 계획이다.교육활동비 지원도 확대된다. 군은 양평군교육발전위원회 출연금을 3억 원 증액해 초등학교 1~3학년생 약 2천 명에게 월 5만 원의 예체능 교육비를 지원한다. 또한 다문화가족 자녀에게는 초등학생 40만 원, 중학생 50만 원, 고등학생 60만 원을 연 1회 지원해 교육 기회 확대를 도모하고 있다.전진선 양평군수는 "청소년이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤형 정책과 지원체계를 강화하겠다"고 밝혔다.