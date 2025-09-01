이천시, 청·장년층 고용률 경기도 1위

큰사진보기 ▲경기 이천시가 올해 상반기 고용지표에서 경기도 내 15세~64세 고용률 1위를 달성했다. 통계청이 발표한 ‘2025년 상반기 지역별고용조사’에 따르면, 이천시는 15세~64세 고용률이 72.5%로 도내에서 가장 높게 나타났다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 이천시가 올해 상반기 고용지표에서 경기도 내 15세~64세 고용률 1위를 달성했다. 통계청이 발표한 '2025년 상반기 지역별고용조사'에 따르면, 이천시는 15세~64세 고용률이 72.5%로 도내에서 가장 높게 나타났다.2025년 6월 기준 경기도 전체 고용률은 64.7%로 전국 평균(63.5%)보다 높았고, 경기도 시군별 고용률은 화성시(67.1%), 이천시(66.3%), 오산시(65%) 순으로 높았다. 실업률은 양주시(5.4%)가 가장 높았고 양평군(1.7%)이 가장 낮았다. 이천시는 2.7%로 비교적 안정적인 수준을 기록했다.특히, 이천시는 청·장년층(15세~64세) 고용률이 72.5%로 경기도 1위를 차지하며 명실상부한 고용 선도 도시임을 입증했다. 이는 화성시(71.9%)보다도 높은 수치로, 전국 평균(70.3%)을 크게 상회하는 성과다.이천시는 지속적인 일자리 창출 정책, 지역 맞춤형 고용 지원 사업, 청년·여성·중장년층을 아우르는 취업 지원 프로그램 등을 운영해 왔다. 그 결과 고용 안정성과 질적 성과를 동시에 달성했다는 평가를 받고 있다.김경희 시장은 "이천시는 시민 누구나 안정적인 일자리를 가질 수 있도록 다양한 고용정책을 강화해 왔다"며 "앞으로도 청년부터 중장년까지 전 세대가 만족할 수 있는 양질의 일자리 창출에 최선을 다하겠다"고 말했다.