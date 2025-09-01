"지자체·지역민 힘 모아 광포만을 람사르습지로!"

큰사진보기 ▲사천환경운동연합의 '제4회 광포만의 사계 환경토크콘서트'에 참가한 어린이들이 광포만을 람사르습지로 등록하자는 뜻의 표어를 들고 밝은 표정을 짓고 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲람사르습지에 관해 강연하는 서승오 동아시아람사르지역센터장. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲광포만 그림 그리기 공모전에서 초등 고학년부 경남교육감상을 받은 조수연(용현초6) 학생의 작품. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

사천환경운동연합이 습지보호지역인 광포만을 주제로 네 번째 환경콘서트를 열고 광포만의 생태적 가치와 습지보호의 중요성을 다시 한번 새겼다. 이날 행사는 '광포만의 사계(四季)4' 환경토크콘서트라는 이름으로 사천시립도서관 강당에서 8월 30일 오후 2시에 열렸다.이 자리에서 최진정 사천환경운동연합 상임대표는 매립을 통한 개발 시도가 여러 차례 있었음에도 광포만을 지키고 보전하려는 사람들의 뜻이 더 강했기에 오늘의 광포만이 우리 곁에 있음을 설명했다. 그러면서 "광포만이 가진 생태적 가치를 시민들에게 널리 알려 람사르습지로도 등록될 수 있게 함께 노력하자"고 당부했다.이에 박동식 사천시장은 축사에서 "광포만은 사천의 소중한 자연유산이자 미래세대에게 물려줘야 할 보물"이라며, "시민들과 함께 힘을 모아 광포만을 지키고 지속가능한 생태환경을 만들어 가겠다"고 말했다.이날 이야기꾼으로는 동아시아람사르지역센터의 서승오 센터장이 무대에 올랐다. 그는 '광포만 람사르습지 등록을 위한 정책 제언'을 주제로 강연했다.서승오 센터장은 '지속가능한 발전에 대한 기여로서, 지역적/국가적 실천, 국제적 협력을 통한 습지의 보전과 현명한 이용'을 내세우고 있는 람사르 협약에 관해 설명했다. 이어 국내외 람사르습지의 지정과 이용 현황을 소개하면서 람사르습지 지정 후 이루어낸 긍정적 변화를 알렸다. 그는 "람사르습지는 하나의 브랜드이며, 이 브랜드를 활용해 사람들을 끌어들이는 건 지자체와 지역주민들의 몫"이라고 강조했다.한편, 이날 사천환경운동연합은 유아와 학생을 대상으로 벌인 '광포만 그림 그리기 공모전'의 수상자에 대한 시상식도 진행했다. 유치부에선 권민정(한마음유치원) 어린이가, 초등 저학년부에선 이지안(삼성초2) 학생이, 초등 고학년부에선 조수연(용현초6) 학생이, 중학생부에선 하수지(삼천포중앙여중2) 학생이 경남교육감상을 받았다. 수상 작품은 사천시립도서관 전시실에서 9월 7일까지 전시된다.