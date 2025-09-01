하남시, 7월 1일 기준 개별공시지가 열람 및 의견제출

큰사진보기 ▲경기 하남시는 올해 7월 1일 기준 개별공시지가(296필지)에 대하여 1일부터 22일까지 열람 및 의견 접수를 진행한다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 하남시는 올해 7월 1일 기준 개별공시지가(296필지)에 대하여 9월 1일부터 22일까지 열람 및 의견 접수를 진행한다.이번 열람 대상은 올해 상반기 1월부터 6월까지 지목변경, 분할, 합병 등 토지이동 등이 발생한 296필지다. 개별공시지가는 국토교통부에서 결정·공시한 표준지 공시지가를 기준으로 개별토지특성 등을 고려해 산정됐다.산정된 개별공시지가는 국토교통부에서 운영하는 부동산공시가격알리미에서 확인할 수 있으며, 하남시청 토지정보과를 직접 방문하거나 전화로도 확인 가능하다.또한 의견이 있는 토지소유자 또는 이해관계인은 하남시청 토지정보과에 의견서를 제출할 수 있다. 제출 방법은 방문 외에도 온라인 및 우편·팩스 등 다양한 경로를 통해 가능하다.의견이 접수된 토지에 대해서는 인근 토지 가격 비교 등 가격산정의 적정여부를 재조사한 후 감정평가법인의 검증과 하남시 부동산가격공시위원회의 심의를 거쳐 10월 30일 결정·공시할 예정이다.시 관계자는 "개별공시지가는 각종 국세·지방세 부과 기준으로 활용되는 중요한 자료"라며 "토지 소유자와 이해관계인의 적극적인 열람과 의견 제출을 당부한다"고 전했다.