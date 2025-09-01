법무부, '통일교 연루' 권성동 체포동의안 국회 제출

큰사진보기 ▲상복 차림의 권성동...체포동의안 보고는 '아직'상복 차림의 권성동 국민의힘 의원이 1일 서울 여의도 국회에서 열린 정기국회 개회식에 참석해 있다. 권 의원은 같은 당 의원들과 함께 '근조 의회 민주주의' 검은 리본을 달고 검은색 정장에 검은색 넥타이를 매고 이날 개회식에 참석했다. 권 의원 체포동의안은 이날 개회식에 이어 개의한 본회의에 보고되지 않았다. 권 의원 체포동의안 표결은 10일 이후로 미뤄진 셈이다. ⓒ 남소연 관련사진보기

법무부가 권성동 국민의힘 국회의원 체포동의안을 국회에 제출했다.1일 오후 4시 5분께 법무부는 언론 공지를 통해 "권성동 의원에 대한 정치자금법 위반 혐의와 관련하여 서울중앙지법 판사의 체포동의 요구에 따라 국회에 체포동의 요청을 제출했다"고 밝혔다.권 의원은 2022년 1월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 행사 지원 등을 요청받으며 불법 정치자금 약 1억 원을 수수했다는 등의 혐의를 받는다. 같은 해 2~3월 한학자 통일교 총재로부터 금품이 담긴 쇼핑백을 받은 의혹도 있다.권 의원은 "부당한 정치 표적 수사"라고 혐의를 부인하면서도 국회의원의 불체포특권을 포기하겠다고 밝혔다.국회의원은 헌법상 불체포특권을 가지는데, 체포동의안이 국회 본회의에서 가결되어야 법원이 구속 전 피의자 심문(구속영장실질심사)을 진행할 수 있다. 국회의장은 체포동의안을 접수한 뒤 처음 열리는 본회의에서 이를 보고해야 하며, 그로부터 24시간 이후, 72시간 이내 본회의를 열어 표결을 진행해야 한다. 이 기한을 넘기면, 다음에 열리는 본회의에 상정해 표결하게 된다.권 의원 체포동의안은 1일 오후 본회의 종료(오후 2시 50분) 이후 국회에 도착했기 때문에, 우원식 국회의장이 중국 전승절 참석을 마치고 복귀한 뒤 열리는 첫 본회의(9일 예정)에 보고될 것으로 보인다.체포동의안은 재적 의원 과반 출석과 출석 의원 과반 찬성으로 가결된다. 투표는 무기명으로 진행한다. 더불어민주당 166석, 조국혁신당 12석, 진보당 4석, 기본소득당 1석, 사회민주당 1석 등 전체 298석 중 범여권이 184석인 것을 고려할 때 권 의원 체포동의안은 국회 통과 가능성이 매우 크다는 전망이 우세하다.