이재명 정부 약속 지켰다... 형제복지원 사건 항소 포기

지난달 14일 피해자와 유족이 일부 승소한 형제복지원 사건의 항소(1심 판결에 대하여 불복하여 2심 법원에 상소)를 포기하겠다고 한 이재명 정부가 약속을 지켰다. 기계적 상소(하급 법원의 판결에 따르지 않고 상급 법원에 재심을 요구하는 일) 등 2차 가해 비판을 놓고 정성호 법무부 장관이 공개 사과한 이후 형제복지원 사건에서 1심 결정을 수용해 상급심의 문을 두드리지 않은 건 이번이 처음이다. 상고 취하와 별도로 법무부가 당장 항소를 중단하는 문제는 새 정부의 의지를 드러내는 가늠자로 여겨졌다.
연이어 상소 취하, 항소 중단 하나
박경보 형제복지원피해자협의회 대표는 1일 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "좀 전에 항소 포기 연락을 변호사에게 받았다. 1심으로선 처음이다"라고 반가움을 표시했다. 민사 소송의 경우 판결문 송달 2주 안으로 항소장을 제출해야 해서 이 시간 동안 노심초사 결과를 기다렸던 박 대표는 "의미가 크다. 다른 사건도 비슷한 절차를 밟을 것으로 본다"라고 추가적 기대감을 전했다.
지난달 14일 부산지법 민사6부(이상윤 부장판사)는 형제복지원 피해자·유가족 29명이 국가를 상대로 낸 손해배상 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 소멸시효 완성과 피해 사실 입증 부족 등 재판마다 판박이 주장을 해온 정부를 향해 법원은 "배상책임의 성립"을 인정했다 (관련기사: 또 국가배상 판결 못 본 채 숨진 형제복지원 피해자
)
이 소송에 참여했던 피해자들은 최근 부산시형제복지원 지원센터인 뚜벅뚜벅에 모여 서로의 안부를 물으며 한숨을 내쉰 바 있다. 이들 사이에선 "OO이는 어딨냐" "OO이는 괜찮냐" 등 문의가 쏟아졌다. 판결 소식을 듣지 못하고 숨지는 피해자들이 계속 나왔기 때문이다. 직전 재판에서도 허아무개씨(50대)가 1심 승소 전에 세상을 떠났다.
박 대표는 "이제 다른 소송도 하루빨리 항소 포기, 상소 취하로 가야 한다"라며 "배상금을 받는다면 출범을 앞둔 3기 진실화해위에 힘을 보태 아직 숨어있는 이들을 더 찾는 작업을 해보려 한다"라고 그간 높였던 긴장을 풀었다. 박 대표에 따르면, 내달 중순 진실화해위를 거치지 않은 형제복지원 피해자들이 부산지법에서 첫 재판에 나선다.
정부는 전국적으로 이러한 결과를 취합 중이라고 설명했다. 법무부의 국가소송과 관계자는 "지난달에 관련한 지휘가 내려갔다. 현재 여러 사건이 많아 전체적으로 이를 파악하는 건 한 달 이상 걸릴 것"이라고 예상했다. 앞서 정성호 장관은 인사청문회에 이어 8월 초 "국가의 잘못을 바로 잡겠다"며 고개를 숙였다. 이에 따라 8월 28일 형제복지원 피해자 유족 등 6명이 일부 승소한 사건의 항소 취하가 이루어졌고, 이번엔 처음으로 항소 포기까지 진행됐다.
다른 피해자들과 시민사회단체는 정 장관 발언의 현실화를 긍정적으로 평가했다. 이향직 형제복지원 서울·경기 피해자협의회 대표는 "(국가폭력에도) 이렇게 싸워서 피해를 복구해야 한다는 게 참 힘들었는데 포기를 했다니 다행이다. 한쪽이 그래도 좀 시원하다"라고 가슴을 쓸어내렸다.
양미숙 부산참여연대 사무처장은 더 이상 2차 가해 없이 피해자들을 보듬고 눈물을 제대로 닦아줘야 한다고 당부했다. 그는 "형제복지원은 국가, 지방 정부가 개입한 심각한 현대사의 문제다. 적극적인 배상과 지원으로 나아가야 한다"라며 "동시에 비슷한 사건에서도 국민을 보호하며 다시는 국가폭력과 기계적 상소를 반복하지 않겠다는 의지를 보여줘야 한다"라고 강조했다.