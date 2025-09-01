광주시교육청, 광주학생예술누리터 2관 개관

큰사진보기 ▲광주광역시 서구 쌍촌동 학생교육문화회관에 마련된 광주학생예술누리터2관. ⓒ 광주광역시교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주학생예술누리터2관 내부 모습 일부. ⓒ 광주광역시교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주학생예술누리터2관 내부 모습 일부. ⓒ 광주광역시교육청 관련사진보기

광주광역시교육청은 1일 '광주학생예술누리터 2관'을 개관하고 운영에 들어갔다.이곳은 학생들이 다양한 예술을 체험하고 상상력을 키울 수 있도록 마련한 예술교육 전용 공간이다.지난 2021년 광주중앙초등학교에 1관을 조성한 이후 늘어난 수요에 대응하려고 2관을 조성했다.2관 조성에는 총 17억 원이 투입됐다. 서구 쌍촌동 학생교육문화회관 1층과 별관 1, 2층에 체험실 9개, 기획실 1개를 마련했으며, 총면적은 1034㎡ 규모다.앞서 조성된 1관이 초등학생 중심 체험 공관이라면, 2관은 중·고등학생을 위한 공간이다. 학교 연계 예술교육체험(9개), 지역 연계 예술교육체험(10개), 방과후 진로멘토링 프로그램이 운영된다.방과후 진로멘토링은 예술 진로를 고민하는 학생들에게 맞춤형 컨설팅을 제공하고, 학교 예술동아리 활동을 지원한다. 토요예술아카데미는 한층 심화된 예술 경험을 제공한다.이정선 교육감은 "이번 2관 개관으로 더 많은 학생들이 예술의 즐거움을 누리게 됐다"며 "앞으로 학생들이 학생예술누리터에서 전문적이고 심화된 문화예술을 경험하고, 이를 바탕으로 진로를 탐색하며 K-컬처를 선도할 문화예술 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.광주학생예술누리터 2관의 개관식은 오는 5일 2시에 이정선 교육감 등 관계자가 참여한 가운데 개최될 예정이다.