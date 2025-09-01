올해부터 ‘오르GO 함양’ 산악완등인증사업이 시작되면서 산악 관광이 주목받고 있다. 산은 오랫동안 지역 주민의 삶과 함께해 온 생활 터전이자, 동시에 외부 관광객들에게는 새로운 체험과 매력을 제공하는 공간이다. 최근 들어 각 지역에서는 산을 단순한 등산의 무대로만 두지 않고, 다양한 관광 자원과 연계해 새로운 가치를 만들어내려는 시도를 활발히 이어가고 있다. 이러한 움직임은 지역 경제와 공동체 활성화로 이어지는 흐름 속에서 점차 확대되는 추세다. 본지는 이번 기획을 통해 산을 활용한 전국 각지의 다양한 사례를 소개하고자 한다.

<글 싣는 순서>

(1) 용의 전설이 살아 숨 쉬는 산, 하늘길로 열다

(2) 세조의 발자취 따라, 속리산 길을 거닐다

(3) 폐광지역의 역사와 문화를 잇는 운탄고도1330

(4) 마이산 북부 먹거리, 특별한 여행을 준비합니다

(5) 별빛 가득한 마을을 기다리며 '한우산'

(6) 영남알프스 복합웰컴센터, 특별한 여행이 머무는 곳

큰사진보기 ▲하늘길에서 바라본 섬진강의 풍경 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲용궐산의 하늘길. 순창군은 2023년 총연장 1096m의 절벽 트레킹 코스로 재탄생시켰다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김경민·최경인)에도 실렸습니다.

백두대간의 장대한 줄기가 지리산으로 내려오다 영취산과 주화산을 지나 장안산에 이르러 장군목에서 맥을 갈무리한다. 섬진강의 아름다운 물길과 요강바위 전설로 이름난 이 장군목에서 다시 솟아난 산이 바로 전북 순창군에 위치한 용궐산이다. 예로부터 산의 형세가 마치 용의 뼈처럼 굳세다 하여 '용여산'이라 불리다가, 2009년 4월 7일 주민들의 뜻을 모아 '용이 사는 궁궐'이라는 의미의 '용궐산'으로 정식 명칭을 바꾸었다.용궐산은 바위산이면서도 부드러운 능선을 지니고 있다. 산 이름의 옛 형태인 '용여산'은 암룡을 뜻하며, 실제로 산 곳곳에는 용과 관련된 전설이 스며 있다. 하늘길이 조성된 거대한 절벽은 '용여암'으로 불리며, 그 아랫부분에는 여근석이 자리한다. 또 산 중턱에는 용이 거처하던 '용굴'이 있다. 길이 10m 남짓한 이 동굴은 3층 구조로 이루어져 있으나 2층은 통로가 좁아 들어가기 힘들다. 바로 아래에는 용이 노닐었다는 암자 터가 남아 있어 '용유암'으로 불렸다.용유암은 고려 나주 임씨의 중시조 임문수와 얽힌 이야기가 전해지는 곳으로, 오랫동안 명성이 자자했다. '용유암에서 공부하면 과거에 급제한다'는 말이 전해져 수많은 선비가 이곳을 찾아와 글을 읽었다고 한다. 지금은 소실되어 그 흔적을 찾기 어렵지만, 전설만은 여전히 살아 숨 쉬며 용궐산의 신비로움을 더한다. 용굴을 지나 내려가면 마치 칼로 쪼갠 듯 가운데가 갈라진 '용알바위'가 있다. 전해지는 이야기로는 용이 알을 깨고 나왔다 하여 지금도 신성한 상징물처럼 여겨진다.이렇듯 용궐산에는 전설과 역사, 근현대사의 흔적이 함께 어우러져 있다. 정상에는 신선이 바둑을 두었다는 전설이 깃든 신선바위가 있었으나 지금은 세월에 마모되어 흔적을 찾아보기 어렵다. 또 한국전쟁 당시 빨치산의 참호가 남아 있어 전쟁의 상흔을 증언한다.무엇보다 이 용궐산을 전국적인 명소로 끌어올린 것은 '하늘길'이다. 2020년 처음 개방된 절벽 탐방로는 534m 구간으로 시작됐다. 섬진강을 발아래 두고 걷는 길은 압도적인 풍광과 스릴로 큰 호응을 얻었지만 짧은 길이가 아쉬움으로 남았다. 이에 순창군은 3년에 걸쳐 562m를 추가 조성해 2023년 7월, 총연장 1096m의 절벽 트레킹 코스로 재탄생시켰다. 왕복 3.2km에 달하는 원점 회귀 코스는 '짧고 강렬한 체험'을 넘어, 여유로운 산책과 산행까지 가능하게 하며 전국에서 발길을 모으고 있다.하늘길에 서면 섬진강과 순창 들녘이 한눈에 펼쳐진다. 봄에는 아카시아와 철쭉이 흐드러지고, 여름이면 계곡 바람이 시원하게 불어온다. 가을에는 단풍이 절벽을 물들이며, 겨울이면 백설이 바위를 감싸 계절마다 다른 풍경을 빚는다.계절마다 색다른 풍광을 선사하는 이곳은 그 자체로 '천혜의 전망대'라 불러도 손색이 없다. 방문객들이 인증사진을 찍어 SNS에 올리면 전국으로 확산되며 또 다른 홍보 효과를 낸다. '하늘길에서의 한 장면'은 이제 순창 관광을 대표하는 이미지가 되었다.인기는 통계로도 입증된다. 개장 이후 매년 약 10만 명이 찾으며 순창군의 대표 관광지로 자리 잡았다. 운영 방식에서도 주목할 점이 많다. 입장료는 4000원인데, 이 중 2000원을 순창사랑상품권으로 돌려준다. 자연스럽게 방문객은 지역 상점이나 음식점, 카페에서 상품권을 사용하게 되고, 이 소비가 다시 지역경제로 환원된다. 입장 수익에 머무르지 않고, 관광객의 발길을 지역 상권으로 이끄는 구조를 만든 셈이다.하늘길 입구 아래에는 농민 자율장터가 운영된다. 소포장으로 준비된 제철 농산물을 관광객이 직접 구입할 수 있도록 마련된 곳으로, 신뢰와 직거래가 어우러져 농가 소득 증대에 큰 역할을 하고 있다. 여행객들은 돌아가는 길에 장바구니를 채우며 '지역에서 얻은 특별한 선물'을 가져가고, 농민들은 안정적인 판매처를 확보하는 선순환이 이루어진다.산자락에는 자연휴양림이 조성돼 가족 단위 관광객들이 사계절 머물 수 있으며, '맨발걷기 좋은 길'도 조성 중이다. 숲길은 휴양과 치유의 공간이 되고, 절벽 위 하늘길은 모험의 공간이 된다. 전설과 자연, 모험과 휴식이 하나의 산에서 공존하는 셈이다.'하늘길'이라는 이름 그대로, 절벽 위를 걷는 길은 인간의 도전과 자연의 아름다움이 만나는 지점이다. 전설과 역사가 깃든 용굴과 용유암, 용알바위, 그리고 섬진강의 요강바위까지 더해져 용궐산은 관광지를 넘어 지역의 정체성과 이야기를 품은 살아 있는 산이다. 특히 하늘길은 운영 과정에서 지역경제와 자연스럽게 이어지며 주민들과 함께하는 관광 모델로 자리 잡았다.이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.