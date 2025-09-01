'6200만 원 목걸이' 서희건설 회장·사위 부른 특검... 인사청탁 수사 본격

큰사진보기 ▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 구속 전인 지난달 6일 오후 서울 종로구 KT광화문빌딩 WEST(웨스트)에 마련된 김건희 특검팀(민중기 특검) 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받은 뒤 귀가하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

[관련 기사]

큰사진보기 ▲국가조찬기도회 사회 중인 이봉관 장로작년 11월 22일 열린 제56회 대한민국국가조찬기도회 사회를 맡은 이봉관 장로 ⓒ 더미션 영상 갈무리 관련사진보기

김건희 특검팀(민중기 특검)이 오는 2일 오전 김건희 여사에게 이른바 '나토 목걸이'를 건넸다고 자수한 이봉관 서희건설 회장을 소환해 조사한다. 또한 인사 청탁 대상이었던 이 회장의 맏사위 박성근 전 국무총리 비서실장도 차례로 소환한다. 이 회장은 오전 10시, 박성근 전 국무총리 비서실장(검사 출신)은 오후 2시 소환이다.김형근 특검보는 1일 오후 2시 30분 특검팀 정례 브리핑에서 "이 회장 변호인 하고 협의해서 내일(2일) 특검에 출석하는 것으로 정해졌다"며 "입원한 것도 사실이지만 출석해서 조사할 예정"이라고 밝혔다. 특검팀이 지난달 29일 김건희를 주가조작, 명태균 게이트, 통일교 명품 가방 문제로 기소한 뒤, 인사 청탁 수사에 본격적으로 나선 모양새다.이 회장은 앞서 자수서를 제출한 뒤 입원 중인 것으로 알려졌다. 특검팀이 서희건설 본사를 압수수색한 날(지난달 11일) 제출된 자수서에는 2022년 북대서양조약기구(나토) 순방 당시 6200만 원 상당의 반클리프 아펠 목걸이를 맏사위(박 전 실장) 인사 청탁 명목으로 건넸다는 내용이 담겼다.특검팀은 지난달 11일 서울 서초구 서희건설 본사를, 지난달 28일에는 박 전 실장의 자택을 차례로 압수수색했다.김 특검보는 "수사의 본질은 선출되지도, 법에 의해 어떠한 권한도 부여되지 않은 사인(私人, 김건희 지칭 - 기자 주)이 대통령실의 자원을 이용해 사익을 위해 대한민국 법치 시스템을 파괴한 의혹의 실체를 밝히는 것"이라고고 전했다.