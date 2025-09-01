"이 대통령, 정상회담 못해도 되니 무리한 건 사인 못한다 해"

큰사진보기 ▲김용범 대통령실 정책실장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이재명 대통령이 '한미정상회담을 못해도 괜찮으니깐 무리한 건 사인할 수 없다 하라'고 하셨다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관 오벌오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령과의 한미 정상회담을 하고하고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

김용범 대통령실 정책실장이 1일 오후 유튜브 방송 <매불쇼>와 한 인터뷰에서 밝힌 정상회담 뒷얘기다. 그는 "한미정상회담 관련해서 정부 차원에서 가장 신경썼던 것은 무엇이냐"는 질문에 "가장 신경쓴 것은 국익"이라면서 이러한 이 대통령의 주문을 밝혔다.김 실장은 "7월 30일 통상협상은 타결됐는데 구체적으로 (대미투자펀드) 3500억달러를 어떻게 운영할지에 대해 미국과 상당한 이견이 있었다"라며 "미국 쪽에서는 (한미)정상회담을 계기로 어떻게든 우리를 사인하게 만들려고 압력을 가했는데 이 대통령이 '정상회담 못해도 괜찮으니깐 무리한 건 사인할 수 없다고 그렇게 하셨다"고 밝혔다.그는 "(회담) 직전까지 담판도 하고 2시간 동안 고성도 지르고 아슬아슬한 순간들이 있었다"면서 "일본만 (정상회담 등을) 하고 올 수 있다고 생각할 만큼 긴박했는데 대통령께서 '국익이 중요하니깐, 정상회담 안 해도 된다'고 말해주셔서 (협상 실무 입장에서는) 되게 편해졌다"고 설명했다.특히 "대통령께서 우리가 안에서 많은 논의를 했을 때 '낭떠러지에서 뛰어내릴 용기 있는 사람이 이긴다'고 하셨다"고도 덧붙였다.김 실장은 3500억달러 규모의 대미투자펀드 관련 "어떤 구조로 어떻게 운영할 것인지 양국이 MOU를 맺어야 하는데 문안을 가지고 수십 번 왔다 갔다 하고 있다"면서 "(미국 측에) MOU를 맺더라도 대한민국 법에 맞아야 하고 3500억달러가 제대로 작동가능한 안을 짜자는 게 대한민국 입장인데 거기에 따라 문제제기를 하는 것을 경청해달라고 했다"고 밝혔다.특히 정상회담 직전까지 이어졌던 하워드 러트닉 미국 상무장관과의 회담 장면 사진도 함께 공개했다. 이에 대해 김 실장은 "이러다 내가 정상회담 망치는 것 아니냐. (우리 측) 멤버들도 웅성웅성하고 했는데 처음으로 (미국 측이) 대한민국이 문제제기하는 것이 무엇인지 이해했다"고 설명했다.구체적으론 "(일본과 다르게) 한국은 정말 터프한 나라다. MOU를 하더라도 국회에 보고해야 하고 한국 국회나 언론은 일본과 다르다. 국민에게 납득될 만한 안을 가지고 (사인)해야지, 그렇게 못한다고 했다"고 말했다.또한 "3500억달러가 얼마나 큰 돈인데 어떻게 쓸지 불분명하면 우리 외환시장에 엄청난 충격을 주게 된다"며 "우리는 외환위기를 겪어서 일본과 (상황이) 다르고, 몇 달 전에도 (내란 등) 큰 일을 있었다. 왜 대한민국의 얘기를 안 듣냐고도 말했다"고 밝혔다.한편 김 실장은 이번 회담에서 합의문을 도출하지 못하면서 자동차관세 25%가 유지되고 있는 것에 대해 대통령실과 산업통상자원부 사이에 이견이 있는 것 아니냐는 취지의 질문에는 "산업부는 우리랑 입장이 똑같다"고 밝혔다.그는 "기업 입장에선 (자동차관세 25% 유지 상황이) 답답할 것"이라며 "그렇더라도 3500억 달러다. 자동차도 중요하고 관세도 중요하지만 종합적으로 따져보고 해야 한다. 섣불리 사인하긴 어렵다"라고 말했다.미국 연방법원이 최근 트럼프 행정부의 상호 관세 정책을 위법하다고 판단한 것을 추후 협상의 지렛대로 활용할 수 없냐는 취지의 질문에는 "상호관세도 중요하지만 우리는 품목관세 문제라 크게 관계는 없다"면서 "그런 문제가 있기 때문에 미국 측이 정상회담 전에 우리를 더 압박하지 않았나, 종합적으로 보고 있다"고 밝혔다.