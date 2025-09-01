"성급한 판단, 선동에 휘둘리지 말 것" 태안군민들 호소

▲태안을 사랑하는 사람들 호소문 발표 태안을 사랑하는 사람들이라고 밝힌 30여 명의 군민이 1일 군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 호소문을 발표했다. 대표로 호소문을 낭독한 최윤설 씨는 “최근 군정과 관련한 의혹에 대한 언론 보도가 이어지고 있다. 그러나 아직 명확히 밝혀지지 않은 사안임에도 불구하고, 일부에서는 이를 과장하거나 정치적으로 해석해 군민 사회에 큰 혼란을 주고 있다”고 우려했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲태안을 사랑하는 사람들이 1일 호소문을 발표하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

태안을 사랑하는 사람들이라고 밝힌 30여 명의 군민이 1일 군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 호소문을 발표했다.대표로 호소문을 낭독한 최윤설 씨는 "최근 군정과 관련한 의혹에 대한 언론 보도가 이어지고 있다. 그러나 아직 명확히 밝혀지지 않은 사안임에도 불구하고, 일부에서는 이를 과장하거나 정치적으로 해석해 군민 사회에 큰 혼란을 주고 있다"고 우려했다.진실이 밝혀지기도 전에 과도한 정치 공방과 언론플레이가 이어진다면 결국 피해는 군민에게 돌아온다는 것이다.지금 태안에 필요한 것은 불신과 갈등이 아니라 차분한 기다림과 군민의 단합된 지혜라고 강조한 참석자들은 ▲군민의 알권리가 왜곡되지 않을 것 ▲정치적 이익을 위해 지역이 흔들리지 않을 것 ▲갈등보다 화합을 통해 태안의 미래가 굳건히 세워지기를 바란다고 밝혔다.이어 "태안군의 발전은 특정 집단의 이익이 아니라 6만 군민 모두의 뜻과 힘으로 만들어 가야 한다"면서 "성급한 판단한 과도한 선동에 흔들리지 말고, 태안의 발전과 군민의 행복을 위해 함께 해달라"고 당부했다.최근 태안군에서는 공직자 비위와 가세로 군수를 둘러싼 군정 의혹이 연달아 터지면서 혼란스러운 상태다.