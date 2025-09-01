합참의장 진영승·육군총장 김규하·해군총장 강동길·공군총장 손석락

정부는 1일 합동참모의장(합참의장)을 비롯한 대장급 장성 7명 전원에 대한 인사를 단행했다. 기존 대장들의 보직 이동 없이, 모두 중장에서 대장으로 진급해 보직하는 인사다.
국방부에 따르면 군 의전 서열 1위인 신임 합참의장에 진영승 전략사령관(중장·공사 39기)이 지명됐다. 공군 출신 합참의장 내정은 지난 2020년 9월 원인철 의장 이후 약 5년 만이다.
육군참모총장에는 김규하 미사일전략사령관(중장·육사 47기), 해군참모총장엔 강동길 합동참모본부 군사지원본부장(중장·해사 46기), 공군참모총장엔 손석락 교육사령관(중장·공사 40기)이 각각 내정됐다.
또 연합사부사령관에는 현 5군단장인 김성민 육군 중장(육사 48기)을, 지상작전사령관에는 현 1군단장인 주성운 육군 중장(육사 48기)이, 2작전사령관에는 현 지상작전사령부 부사령관인 김호복 중장(3사 27기)이 발탁됐다.
국회 인사청문 절차를 거쳐야 하는 합참의장을 제외한 6명의 대장 보직자들은 오는 2일 국무회의 의결을 거쳐 국군 통수권자인 이재명 대통령이 임명할 예정이다.
기존 7명의 대장 전원이 전역하게 된 것은 지난 '12·3 비상계엄' 사태 이후 군 조직의 분위기 쇄신 차원으로 풀이된다. 또 64년만에 문민 출신 국방부 장관으로 취임한 안규백 장관의 개혁 의지도 반영된 것으로 보인다.
국방부 관계자는 이번 인사의 특징에 대해"대장급 전원 교체를 통한 쇄신과 조직의 조기 안정화가 목적"이라고 설명했다.