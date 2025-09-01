합참의장 진영승·육군총장 김규하·해군총장 강동길·공군총장 손석락

큰사진보기 ▲정부가 군 수뇌부 인사를 1일 발표했다. 왼쪽부터 합참의장에 내정된 진영승 전략사령관, 육군총장에 내정된 김규하 미사일전략사령관, 해군총장에 내정된 강동길 합참 군사지원본부장, 공군총장에 내정된 손석락 공군 교육사령관. 2025.9.1 [국방부 제공. 재판매 및 DB금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부는 1일 합동참모의장(합참의장)을 비롯한 대장급 장성 7명 전원에 대한 인사를 단행했다. 기존 대장들의 보직 이동 없이, 모두 중장에서 대장으로 진급해 보직하는 인사다.국방부에 따르면 군 의전 서열 1위인 신임 합참의장에 진영승 전략사령관(중장·공사 39기)이 지명됐다. 공군 출신 합참의장 내정은 지난 2020년 9월 원인철 의장 이후 약 5년 만이다.육군참모총장에는 김규하 미사일전략사령관(중장·육사 47기), 해군참모총장엔 강동길 합동참모본부 군사지원본부장(중장·해사 46기), 공군참모총장엔 손석락 교육사령관(중장·공사 40기)이 각각 내정됐다.또 연합사부사령관에는 현 5군단장인 김성민 육군 중장(육사 48기)을, 지상작전사령관에는 현 1군단장인 주성운 육군 중장(육사 48기)이, 2작전사령관에는 현 지상작전사령부 부사령관인 김호복 중장(3사 27기)이 발탁됐다.국회 인사청문 절차를 거쳐야 하는 합참의장을 제외한 6명의 대장 보직자들은 오는 2일 국무회의 의결을 거쳐 국군 통수권자인 이재명 대통령이 임명할 예정이다.기존 7명의 대장 전원이 전역하게 된 것은 지난 '12·3 비상계엄' 사태 이후 군 조직의 분위기 쇄신 차원으로 풀이된다. 또 64년만에 문민 출신 국방부 장관으로 취임한 안규백 장관의 개혁 의지도 반영된 것으로 보인다.국방부 관계자는 이번 인사의 특징에 대해"대장급 전원 교체를 통한 쇄신과 조직의 조기 안정화가 목적"이라고 설명했다.