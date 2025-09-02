반클리프 회장·금거북이 부회장, 어수선한 조찬기도회..."로비단체" 폐지 목소리

큰사진보기 ▲2024년 11월 22일, 당시 대통령이던 윤석열이 서울 중구 신라호텔에서 열린 제56회 국가조찬기도회에 참석하고 있다. 윤석열 뒤로 국가조찬기도회 회장인 이봉관 서희건설 회장이 따라 걷고 있다. ⓒ 대통령실 사진기자단 관련사진보기

"죄송합니다."

큰사진보기 ▲서울 영등포구 국가조찬기도회 사무국. 2025. 9. 1. ⓒ 전선정 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 11월 22일, 당시 대통령이었던 윤석열이 서울 중구 신라호텔에서 열린 제56회 국가조찬기도회에 앞서 안영로·김삼화 목사, 한동훈 당시 국민의힘 대표, 이봉관 서희건설 회장 등과 대화하고 있다. [대통령실 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 영등포구 국가조찬기도회 사무국. 2025. 9. 1. ⓒ 전선정 관련사진보기

큰사진보기 ▲2022년 12월 5일, 당시 대통령이었던 윤석열과 부인 김건희가 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울파르나스에서 열린 제 54회 국가조찬기도회에 참석해 기도하고 있다. ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

서울 영등포구에 위치한 '사단법인 대한민국 국가조찬기도회'(조찬기도회) 사무국을 찾아 특검 수사에 대해 묻자 돌아온 답이다. 특검 수사 과정에서 조찬기도회 이봉관 회장(서희건설 회장)과 이배용 부회장(전 국가교육위원장)이 김건희씨에게 각각 반클리프 목걸이와 금거북이를 건넨 혐의가 불거지면서 사무국은 매우 어수선한 분위기였다.매관매직 의혹으로 회장과 부회장이 모두 특검 수사 대상이 된 조찬기도회의 사무국 관계자들은 당사자들과 "연락이 되지 않는다"고 답을 피했다. 당장 오는 11월로 예정된 조찬기도회 행사를 두고는 "정해진 게 없다"고 밝힌 가운데, 곳곳에서 폐지 목소리도 나오고 있다.<오마이뉴스>가 1일, 정아무개 사무총장에게 특검 수사에 대한 조찬기도회 측의 입장을 묻자 그는 "죄송합니다"라고 답하며 자리를 피했다. 다른 질문에도 비슷한 모습을 보인 정 사무국장은 '회장과 부회장의 매관매직 의혹이 불거진 후 그들과 연락한 적 있는지' 질문하자 "전혀 없다"라고 말했다.다른 직원도 "아는 게 없다"며 "입장을 발표할 게 따로 없다"라고 말을 아꼈다. 그는 "원래도 그분들(회장단)과 연락이 잘 안 된다"라며 "최근 사건 이후로는 전혀 소통이 안 되고 있다"라고 설명했다. 오는 11월 초로 예정된 연례행사도 "시점을 포함해 아무것도 정해진 게 없다"라고 말했다.김건희 특검팀(민중기 특검)은 이봉관 서희건설 회장과 이배용 전 국가교육위원장을 상대로 수사 중이다. 이 회장은 2022년 나토 순방 당시 김건희씨가 착용한 반클리프 목걸이를 비롯해 총 1억 원대 명품 장신구를 건넸다는 내용의 자수서를 지난달 11일 특검에 제출한 바 있다. 특검은 2일 이 회장과 그의 청탁으로 국무총리 비서실장에 임명됐다는 의혹을 받는 맏사위 박성근 전 검사를 소환해 조사할 예정이다.이 전 위원장은 지난달 28일 김씨에게 금거북이를 건넸다는 의혹이 불거진 뒤 이날 국가교육위원장직에서 사퇴하겠다고 밝혔다.이러한 상황에서 조찬기도회를 향한 비판뿐만 아니라 폐지 목소리까지 나오고 있다.기독교윤리실천운동 공동대표인 신동식 목사는 "한국은 다종교 국가라서 조찬기도회를 시작할 때부터 논란이 있었다"라며 "국가를 위해 기도하자는 목적은 좋았지만, 독재정권 비호를 위해 만들어졌기 때문에 문제가 많았던 게 사실"이라고 짚었다. 이어 "조찬기도회는 시간이 지나면서 특권층의 모임이 됐고 각종 청탁을 하는 장으로 변질됐다"라면서 "소명을 다한 게 아닌가 생각이 든다"라고 짚었다.그러면서 "순수하게 나라와 민족을 위해 기도하자는 본래 의미가 퇴색해 대형기업 사장들의 모임으로 전락한 만큼 더 이상 존재 이유가 있을까라는 생각이 든다"라고 지적했다.성석환 장로회신학대학 교수는 "조찬기도회는 권력에 대해 비판적인 감시나 견제가 아니라 기존 권력을 정당화하고 비호하는 방식으로 작동해 왔다"면서 "특검 수사 중이라 조심스럽지만, 조찬기도회 같은 방식으로 기독교와 정치가 유착하는 관계는 없어져야 된다"고 주장했다.이어 "많은 기독교인들도 그런 식으로 신앙을 표현하는 것을 불편해한다"면서 "기독교를 대표하는 지도급 인사들은 국가 지도자들이 올바른 방향으로 갈 수 있도록 비판적인 기능을 수행해야 한다"라고 강조했다.강성현 성공회대 사회융합학부 교수는 "(조찬기도회는) 로비 단체나 다름없다"라며 "종교와 정치 사이에는 어느 정도 거리가 있어야 하는데, 조찬기도회는 종교가 정치에 개입하는 적극적인 장으로 변질됐다"라고 비판했다. 그러면서 "(조찬기도회가) 권력집단과 이해관계를 같이하며 부적절하게 경제적인 이득을 추구하고 국가 인사에까지 개입하는 게 이번에 드러났다"면서 "일부 보수 개신교가 권위주의 권력과 유착하면서 세속적인 집단으로 변질된 것을 보여주는 예"라고 짚었다.