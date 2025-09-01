경찰, 꼬리 물기 등 5대 반칙 운전 집중단속, '주의 필요'

큰사진보기 ▲경기남부경찰청 ⓒ 박정길 관련사진보기

AD

경찰이 꼬리물기, 끼어들기, 새치기 유턴, 비긴급 구급차의 교통법규 위반, 고속도로 버스전용차로 위반 등 '5대 반칙 운전'에 대한 집중 단속에 나선다. 운전자들의 각별한 주의가 요구된다.1일 경기남부경찰청 등에 따르면, 이번 집중 단속 목표는 '안전을 위협하고 사회적 신뢰를 저해하는 기초 질서 미준수 관행 개선'이다. 집중단속은 1일부터 오는 12월 31일까지 이어진다.녹색 신호라도 교차로에 진입하여 신호 시간 내에 통과하지 못해 다른 방향 교통을 방해하면 꼬리물기로 단속된다. 따라서 교차로 전방 상황을 잘 살펴 차량이 진행하지 못하면 무리하게 진입하지 말고 교차로를 비워두는 것이 필요하다. 특히 신호를 받은 다른 차량이 이동하는 것을 방해하지 않는 게 중요하다.'끼어들기'는 정지하거나 서행하는 차량 행렬 사이로 무리하게 끼어드는 행위로, 단속 대상이다. 차로 표시가 백색 점선이라도 단속이 가능한 만큼 끼어들기를 하기 위해 진행차로에서 서행하거나 정지하지 않도록 유의해야 한다는 게 경기남부청 관계자 등의 설명이다.또한 유턴 구역에서 회전하더라도 선행 차량의 유턴을 방해하면 새치기 유턴으로 단속된다. 유턴 방법 위반이기 때문이다. 따라서 유턴 구역선에서 차례로 안전하게 유턴하는 것이 필요하고, 앞 차량과 동시에 유턴할 경우에는 앞 차량이 유턴할 때까지 기다려야 한다.구급차를 의료용으로 사용하지 않으면서 경광등 등을 사용하며 긴급주행하면 응급의료법 위반으로 형사입건된다. 의료용으로 사용하였으나 긴급한 용도가 인정되지 않으면 도로교통법 위반으로 단속된다.승차 인원 6명 이상을 준수하지 않고 버스전용차로를 주행하면 '고속도로 버스전용차로 위반'이 돼, 단속된다. 따라서 버스가 아닌데도 버스전용차로를 이용할 수 있는 12인승 이하 승합차 등은 승차 인원을 미리 파악해 6명 미만 탑승 시에는 버스전용차로가 아닌 일반 차로를 이용해야 한다.이번 집중 단속은 전국적으로 진행된다. 경기남부경찰청 발표에 앞서 경찰청은 지난 28일 "7~8월 집중홍보·계도기간을 종료하고 9월 1일부터 '5대 반칙운전' 집중 단속에 나선다"라고 발표 한 바 있다.