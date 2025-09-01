박완수 경남지사 "낙동강 보 수문 개방 건의, 고민해 보겠다"

큰사진보기 ▲박완수 경남도지사, 9월 1일 기자간담회. ⓒ 경남도청 관련사진보기

- 체코 원전 수출 계약을 두고 논란이고, 미국 트럼프 대통령의 관세 정책으로 어려움이 예상되는데.

- 산불과 집중호우 피해가 컸는데, 기후 관련 조직과 예산 확대는?

- 이재명정부와 소통이 잘 되는지?

- 낙동강 녹조가 심각한데, 정부에 보 수문 개방과 취·양수시설 개선을 건의할 의향은? 주말에도 녹조제거선을 운영할 수 있도록 한국수자원공사에 요청할 생각은?

- 민생회복 소비쿠폰의 영향은?

- '노란봉투법'이 국회를 통과했는데 생각은?

- 한화오션이 하청노조에 제기해 놓은 손해배상청구 문제가 남아 있는데.

- 대기업들의 지역 기여가 크지 않다는 지적이 있는데.

- 경남부산 행정통합은?

- 경남소방본부와 창원소방본부의 통합은?

- 홍수 때 수문을 열면 진양호 하류가 피해이고, 열지 않으면 상류가 피해인데.

- 현 정부와 김경수 지방시대위원장의 '5극 3특' 관련한 생각은?

- 내년 임기를 마치면 계획은?

박완수 경남도지사가 낙동강 녹조 대책의 하나로 환경단체에서 요구하고 있는 '보 수문개방'과 '취·양수시설 개선'에 대해 정부 건의 여부를 고민하겠다고 밝혔다.낙동강네트워크 등 환경단체는 낙동강에 있는 8개 보 수문을 열어 물이 흐르도록 해야 하고, 4대강사업 때 높혀 놓은 취양수시설을 2026년 상반기까지 개선할 것을 요구하고 있다.1일 오전 경남도청 도정회의실에서 연 기자간담회에서 박 지사는 관련 질문이 나오자 "한국수자원공사가 물 용량 확보 등을 고려해서 보 수문 개방을 하는 것으로 안다"라며 "건의할 것인지 고민을 하고 도민 의견도 들어보겠다"라고 말했다.또 박 지사는 "취양수시설은 지자체에서 관리하는데 고민이 있어야 할 것이다. 개선 방안을 논의해 보겠다"라고 말했다. 김용만 경남도 환경산림국장은 "칠서취수장 개선사업은 환경부와 협의 중에 있다"라고 밝히기도 했다.한국수자원공사가 일요일에는 낙동강 녹조제거선을 운영하지 않는 것과 관련해, 박 지사는 "녹조제거선을 투입하더라도 넓은 녹조를 제거하기에는 역부족이다"라며 "주말에도 가동할 수 있도록 요청하겠다"라고 말했다.박완수 지사는 지난 8월 29일 낙동강 창녕함안보, 칠서취수장을 현장 점검하기도 했다. 다음은 기자간담회 주요 질의, 대답 내용이다."미국의 15% 관세로 인해 경남지역 기업체도 타격을 받을 수 있다. 미국 현지 공장이 없는 업체는 어려움이 예상된다. 특히 전자 분야의 피해가 예상된다. 경남도는 기업의 애로를 파악해서 예산 등 지원을 하도록 하겠다.체코원전은 일부 불평등 계약이 있다고 하는데 상세한 내용은 모른다. 불리한 계약일지 모르지만, 우리 원전의 유럽이나 중동, 미국 진출의 기회가 될 것이다. 경남도는 소형모듈원전의 신기술 개발을 위한 정부 지원을 받기로 되어 있다. 큰 기회가 될 것이다.""7월 집중호우 뒤 중앙조사단도 지적을 했는데, 산청은 하천이나 도로 관련 예산이나 조직이 턱없이 부족하다. 하천 담당이 건설과 안에서 하위직 공무원 두세 명이다. 이제 재난에 대비한 여러 조직이나 예산이 필요하다. 비상 상황이 발생했을 때 효과적으로 기동성 있게 하지 않으면 안된다. 경남도와 중앙정부도 인식을 새롭게 해야 한다. 내년 예산 편성할 때 기후 관련해 증액할 생각이고, 조직 정비를 해야 한다.""저는 정치인이지만 지방자치단체장이다. 도민의 살림과 안전을 지키는 도지사 입장에서 어느 정권이든 정앙정부와 협력 관계를 유지하는 게 중요하다. 국민의힘 정권이든 더불어민주당 정권이든 가리지 않고 경남 발전을 위해서라면 언제든지 중앙정부, 대통령실과 협력 관계를 가져야 한다. 이재명 대통령도 같은 생각일 것이다. 민주당 지지를 받아서 대통령이 되었지만 국민의 대통령으로 역할을 할 것이다. 대통령도 경남에 관심이 많은 것으로 안다.""한국수자원공사가 물 용량 확보 등을 고려해서 보 수문 개방을 하는 것으로 아는데 건의할 것인지 고민을 하고 도민 의견도 들어보겠다. 녹조제거선을 투입하더라도 넓은 녹조를 제거하기에는 역부족이다. 주말에도 가동할 수 있도록 요청하겠다. 취양수시설 개선은 지자체에서 관리하는데 고민이 있어야 할 것이다. 개선 방안을 논의해 보겠다. (김용만 환경산림국장) 칠서취수장 개선사업은 환경부와 협의 중에 있다.""내수 경제 활성화에 도움이 된다. 어려운 국가 재정에 막대한 예산을 투입해야 하는 양면이 있다. 경남에서는 97%가 소비쿠폰을 받아갔고 현재까지 53% 정도 집행이 되었다. 지역경제 활성화에 도움이 되고, 소상공인에 도움이 된다.""법 내용을 상세히 파악해 보지는 않았다. 우리 경제에는 맞지 않는 부분이 있고, 하청업체 노동자들의 노동환경 등 여러 협상을 하는데 하청업체 대표에만 맡길게 아니라 원청도 관심을 가져야 한다. 법으로 규정해 놓으면 구속력은 있지먼 경제 현장에 미치는 영향을 클 것이다. 사전에 여야가 충분히 논의하고 경영계 이야기를 들었으면 하는 아쉬움이 있다.""노란봉투법 시행을 앞두고 있는 상황에서, 과거에 일어난 일이라도 법령 시행이 되면 해결을 하는 게 맞다고 본다. 기회가 되면 이 부분에 대해 논의를 하겠다.""기업의 사회공헌 책무는 필요하다. 얼마 전에 대기업 현장 책임자와 간담회에서도 말했다. 그것은 지역사회 공헌이나 중소기업 지원으로 나타날 수 있다. 대기업의 이익이 대기업만의 노력은 아니다. 중소·하청기업과 협력업체, 지역사회가 함께 나서서 얻은 이익이다. 대기업은 분배가 필요하다.""노력하고 있다. 궁극적으로는 도민들이 결정한다. 공론화 과정이 마무리 되어, 기본 구상을 만들어서 여론조사를 해서 그 결과가 나오면 국회에 특별법을 제출할 것이다. 행정통합을 위해서는 주민투표가 꼭 필요하다. 어떤 형태로, 언제 할 것인지에 대해서는 논의를 해서 결론을 내려야 한다.부산울산경남은 한 생활권이다. 행정통합을 한다고 해서 부산으로 갑자기 쏠리는 현상은 없을 것이다. 하나가 되면 파이(빵)가 커진다. 균형발전을 위해 어려운 곳에 더 많이 투자할 수 있을 것이다. 행정통합을 한다고 해서 경남이 손해보는 것은 아니다.""빠를수록 좋다. 옛 창원, 마산, 진해가 통합하면서 창원소방본부가 독립했다. 이제 와서 보니 경남도가 재난 괸리 측면에서 창원만 빼고 하는 것도 맞지 않다. 현재는 지휘체계가 양분되어 있는데 통합하는 게 바람직하다. 창원시와 논의를 해야 할 것 같다.""상류 경호강, 덕천강, 양천이 전부 남강댐으로 들어간다. 한국수자원공사에서 남강댐을 관리한다. 댐 수문을 열 것이냐 문제가 첨예하다. 열지 않으면 상류가, 열면 하류가 피해다. 어느 시점에 문을 여느냐도 문제다. 홍수통제소의 지휘를 받아서 하고 홍수통제소는 환경부 소관이다. 수자원공사 영남본부는 대구에 있다. 여러 절차를 거쳐서 댐 수문을 열 것이냐 여부를 결정한다. 이 문제를 개선 했으면 좋겠다. 준설 문제는 심각한데 논란이 있어 자유스럽지 않다. 도민의 안전과 생명이 중요하기에 강력하게 준설을 요구하겠다.""궁극적으로는 같다. 김경수 위원장도 경남도지사를 처음 시작했을 때 행정통합을 이야기 했고, 그것이 한꺼번이 이루어지지 어려우니까 한 단계 거쳐 간다는 차원에서 '부울경 특별연합'을 이야기 했다. 저는 둘러가지 말고 지름길로 가자는 것이다. 부울경 특별연합은 옥상옥이다. 부산경남이 먼저 통합하고 울산도 2단계로 참여할 것이다. 부산경남이 한 집안으로 가는 게 경쟁력과 위상을 높이는 길이다."내년 6월 지방선거 출마를 물어보는데 어떻게 하면 좋겟느냐. 도민 의견을 들어보고 적절한 시기에 말씀 드리겠다."