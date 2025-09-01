가장 보수적인 지역 구마모토 시민들, 독립기념관 찾는 이유는?

큰사진보기 ▲구마모토시민사회에서는 '한국평화투어 실행위원회'를 구성하고 참가자 모집은 물론 여러차례 사전 역사교육 등 준비모임을 진행했다. 사진은 지난 8얼 30일 구마모토에서 역사연수 참가단 사전 준비모임 모습. ⓒ 한국평화투어 실행위원회 관련사진보기

"일본 시민과 학생들이 독립운동사 등 한국의 근현대사를 배우기 위해 독립기념관을 방문합니다."

큰사진보기 ▲지난 2011년. 구마모토 지방재판소가 이쿠호샤(育鵬社)판 공민교과서를 부교재로 선정한 결정을 취소해 달라는 소송에 대해 기각 결정하자 현지 시민단체인 '교과서넷 구마모토' 회원(다나카 노부유키,田中 信幸)이 재판소 앞에서 '부당판결'이라며 항의하고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2007년 독립기념관 개관 20주년 기념행사로 일본인을 대상으로 한 평화역사연수 모습. ⓒ 독립기념관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2023년에는 구마모토현 시민단체를 중심으로 '9.1 관동대지진 100년-조선인 중국인 학살을 기억하는 집회'를 개최했다. 당시 관동지역이 아닌 곳에서 마련된 100주년 기억 집회는 구마모토가 유일했다. ⓒ 심규상 관련사진보기

독립기념관(관장 김형석)은 광복 80주년을 맞아 3박 4일간 일본 시민과 학생을 대상으로 '평화를 위한 역사 연수'를 진행한다고 1일 밝혔다. 오는 7일부터 10일까지 개최하는 이번 연수에는 일본 규슈 구마모토현에 거주하는 시민과 학생 20여 명이 참여한다.이번 연수는 일본 제국주의의 한국 침략 실상과 이에 맞선 독립운동 역사를 일본 시민들과 공유하고, 올바른 역사 인식과 미래지향적 한일 관계를 정립하기 위해 마련됐다.연수 첫날인 7일에는 재일교포 3세 배우 김인우를 초청해, 그가 경험한 양국의 역사 인식과 재일교포 연기자로서의 역할에 대해 진솔한 이야기를 나눈다.8일에는 현재 한국에서 근대사를 전공하는 일본인 유학생이 직접 안중근, 유관순, 윤봉길 등 독립운동가의 생애를 강의한다. 저녁에는 충남 시민단체와 만나 양국 시민사회 활동에 대해 교류할 예정이다.9일에는 일본인으로서 두 번째로 대한민국 정부로부터 서훈을 받은 가네코 후미코의 활동 배경 등을 조명하는 특별 강의가 진행된다. 또한, 연수 기간 동안 독립기념관을 비롯해 유관순열사기념관, 안중근의사기념관, 서대문형무소 등도 답사한다.독립기념관 관계자는 "'기억과 반성, 그리고 우호'라는 주제로 강의, 현장 답사, 특별 대담 등을 통해 독립운동 정신을 공감할 수 있도록 기획했다"고 밝혔다.구마모토현 시민들이 일제 침략사를 배우기 위해 독립기념관을 찾는 배경에는 구마모토와 한국의 뿌리 깊은 악연, 그리고 대전·충남 지역 시민단체와의 오랜 교류가 있다.구마모토는 임진왜란 당시 조선을 침략한 가토 기요마사(加藤清正)가 영주로 있던 곳이며, 명성황후 시해에 가담한 48명의 자객 중 21명이 구마모토현 출신이다. 청일전쟁과 러일전쟁, 제2차 세계대전 당시 대륙 침략의 전초기지 역할을 했고, 그만큼 일본에서도 가장 보수적인 지역으로 꼽힌다.반면, 일본 시민사회 전체를 통틀어 일제 침략사와 한국 독립운동의 역사적 진실을 배우고 알리기 위해 가장 적극적인 움직임이 있었던 곳 역시 구마모토다. 명성황후 시해 사건 이후 구마모토 지역 주민들은 '명성황후를 생각하는 모임'을 결성해 현재까지 20여 년 넘게 추모제와 연구·조사 활동을 벌이고 있다.1997년부터는 구마모토 시민단체와 대전·충남 지역 시민단체가 연대해 일본의 왜곡 교과서 불채택 운동을 펼쳤고, 구마모토 지역에서 왜곡 교과서 채택률 0%라는 성과를 얻었다. 또한, 구마모토 공립중학교가 왜곡 교과서를 부교재로 채택하자 시민단체들이 감사 청구와 행정 소송, 항의 방문을 벌여 성과를 남기기도 했다. 이를 계기로 농업, 생태, 평화, 교육 등 다양한 분야로 교류의 폭을 넓혀왔다.독립기념관은 지난 2007년 독립기념관 개관 20주년 기념행사를 시작으로 수 년 동안 구마모토 시민들을 대상으로 한 평화 역사 연수를 개최한 바 있다. 지난 2023년에는 구마모토현 시민단체를 중심으로 '9.1 관동대지진 100년-조선인 중국인 학살을 기억하는 집회'를 개최했다. 당시 관동지역이 아닌 곳에서 마련된 100주년 기억 집회는 구마모토가 유일했다.구마모토 시민사회에서도 이번 독립기념관 평화 연수에 대한 기대감이 크다. '한국평화투어 실행위원회'를 구성해 참가자 모집은 물론 여러 차례 사전 역사 교육 등 준비 모임을 진행했다.실행위원회 관계자는 "일본에서는 한일 근현대사를 교육 현장에서 중요하게 다루지 않기 때문에 양국 국민의 역사 인식에는 큰 간극이 존재한다"라며 "이는 한일 문제 해결을 어렵게 하는 요인 중 하나"라고 말했다. 이어 "이번 연수와 교류가 새로운 평화적 관계를 만들어 가기 위한 역사 인식의 간극을 메우는 소중한 시간이 될 것으로 기대한다"고 강조했다.