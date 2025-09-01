"공무직 노동자 정년 연장 약속했던 부천시, 차일피일 미루지 마라"

지난 2024년 시청에서 6일간 단식으로 '계속고용협의회'(아래 TF)를 구성해 올해 상반기부터 점진적인 정년 연장을 하기로 약속을 받았던 공무직 노동자들이 시청 앞에 모여 시의 약속 이행을 촉구했다.
민주노총 전국민주일반노조 부천시공무직지부(아래 지부)는 1일 오후 12시 부천시청 정문 앞에서 공무직 노동자들의 근로조건 후퇴 없는 정년 연장을 약속했던 부천시의 결단을 촉구하는 기자회견을 개최했다.
기자회견문을 발표한 지부 측은 "작년 단식농성 이후 TF 구성하고 논의를 이어가기로 약속한 부천시는 9월이 된 지금 단 4차례 TF에 나온 이후 논의가 중단된 상태"라 현재까지 공무직 노동자들의 인내심이 한계에 다다르고 있음을 언급했다.
지부는 "부천시는 교섭 때마다 예산이 없어서 어렵다는 말만 반복하고 있으며, 퇴직 후 선별 재고용과 2029년까지 퇴직금누진제 폐지 등 노조가 받아들일 수 없는 안을 놓고 지부를 포함 시청 내 5개 노조가 입장을 통일해서 오라고 한다"고 시를 비판했다.
이어 "공무직 노동자의 정년 연장은 초고령사회에서 노후 빈곤을 완화하고 고령자들의 생존 및 생활권 보장을 위한 조치"라면서 "이재명 대통령의 공약·국정과제와 국회가 발의한 법안에 따라 조용익 부천시장은 의지를 함가지고 공무직 노동자들의 요구에 답을 하라"고 촉구했다.
이어 지부는 기자회견 마친 이후 근로조건 후퇴없는 정년연장을 촉구하는 공무직 노동자들의 서명을 들고 시장실로 향했으나, 조용익 부천시장은 외부 일정으로 인한 부재 상태라 한동안 시장실 앞에서 기다려야 했다.
함은정 지부장은 "(2022년부터 2024년까지) 공무직 노동자 인건비 집행률이 60%에 불과하나, 공무원과 기타직의 경우 100%를 넘는다"고 지적하며 "예산 부족을 핑계로 논의를 미루는 부천시의 태도는 시대적 과제인 정년 연장에 대한 의지 부족일 뿐"이라 비판했다.
또 함 지부장은 "지부는 '근로조건 후퇴 없는 정년 연장'이라는 명확한 입장을 부천시에게 전했으며 이는 변할 수 없는 원칙"이라며 "정년 연장은 예산의 문제가 아니라 시의 명백한 결단이 필요한 문제"라고 강조했다.
김성규 전국민주일반노조 공동위원장도 "부천시의 정년 연장의 대가로 비정규직 재고용, 임금피크제, 성과 평가, 선별 고용 등 노동조건 후퇴안은 지부뿐만 아니라 어떠한 노동조합이라도 결코 받아들일 수 없는 내용"이라며 "정년 연장은 이미 사회적 방향인 만큼 조 시장의 책임 있는 결단이 필요하다"고 밝혔다.
이종문 진보당 부천시의원 역시 "고령 친화 직종인 공무직은 청년 일자리와 크게 대립하지 않으며 국민연금 수급 시기와 정년퇴직 시기와도 맞지 않기에 정년 연장은 이미 사회적으로 합의가 이뤄진 사항"이라 설명하면서 "노동 존중 도시로 이름이 널리 알려진 부천시가 이번에도 선도적으로 정년 연장을 시행해야 한다"고 강조했다.
(기자회견 전체실황 : https://youtu.be/C49C5oMZykM
)